Çocuk yetiştirmenin eğrisi doğrusu

İPEK TANIR 27.12.2019 19:41 - Güncelleme: 27.12.2019 19:41

Hayata dair pek çok kabulümüz, yanlış algı ve yargımız çocuklukta yaşadığımız olay ve durumlarlar şekillenir. Anne, babaların farkında olmadan yaptığı bir davranış, verdiği bir tepki, söylediği bir söz çocuk üzerinde derin izler bırakır. İnsan hayatı mutlu, hüzünlü, travmatik birçok anıyla dolu. Bu anıların bir kısmı kişiye iyi gelip güç kazandırırken bir kısmı da kişinin hayatında zorluklar yaşamasına sebep olup onu aşağı çeker. Kişinin çocukken yaşadığı olaylar, onun hayatını daha derinden etkiler. Bu durum, anne baba olmanın ve bunun sorumluluğunu duyarak bilinçli davranışlar geliştirmenin; çevresiyle, kendisiyle barışık huzurlu insan yetiştirmede ne kadar önemli olduğunu vurgular.

Çocuk Yetiştirirken Travmatik Yanlışlar, Geliştiren Doğrular kitabı, çocuk yetiştirmede yapılan yanlışları, doğru davranışları ve bunların sonuçlarıyla ilgili anıları aktararak tüm ebeveynlere ayna tutuyor. Alanında yıllarca pek çok çalışma yapmış, kitaplar yazmış ve çeşitli destek ekipleri ile faaliyet göstermiş olan Prof. Dr. Medaim Yanık, Çocuk Yetiştirirken Travmatik Yanlışlar, Geliştiren Doğrular kitabını küçük ama etkili bilgiler için ebeveynlere sunuyor. Yanık bu kitapta, başta anne-babalar olmak üzere, çocuk eğitiminde rol alan herkesin istifade edeceği temel noktalar üzerinde duruyor. Çocuklara olumlu etki eden, onların gelişimini destekleyen davranışların yanı sıra olumsuz etki eden kırmızı kartlık hareketlerden örnekler sunarak yol gösteriyor.

Erişkin dönemdeki kişilerin çocukluklarında kendilerini olumlu ve olumsuz yönde etkileyen anılarını tanımladıkları bir araştırmaya dayanan kitap iki ana bölümden oluşuyor. Birinci bölümde çocukları kötü etkileyen anne-baba davranışları ve diğer travmatik yaşantılar anlatılırken ikinci bölümde ise çocuklara iyi gelen yaşanmışlıklar aktarılmış.

Kitabın nihai amacının ebeveynlik yapmaya katkı sağlamak olduğunun altını çizen Prof. Yanık, “Bu çalışma anne ve babalara çocuklara neyin kötü neyin iyi geldiğini açıkça gösterecek niteliktedir. Çocukları kötü etkileyen davranış ve tutumları örnekleyerek bunları yapmamayı; iyi gelen davranış ve tutumları örnekleyerek de bunları yapmayı teşvik eder.” diyor.