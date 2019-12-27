'Çocuklar müze kültürünü öğreniyor'

MERVE YILMAZ ORUÇ 27.12.2019 18:48 - Güncelleme: 27.12.2019 18:48

Okulöncesi Eğitim Kurumları Derneği’nin (OKED) T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırladığı Müze İle Keşfediyorum projesi Ayasofya’dan başladı. Müze kültürünü, çocukları kapsayacak şekilde genişletmek, müzelerde gördükleri tarih varlıklarının benzerlerini atölyelerde uygulayarak öğretmek, koruma ve yaşatma bilinci vermek amacıyla başlatılan Müze İle Keşfediyorum projesinin ilk ayağı Ayasofya’da tamamlandı.

Müzeler tarih, medeniyet ve kültürel değerlerin korunması, nesillere aktarılması açısından önemli kurumsal yapılar. Bu proje de çocuklarda ve gelecek nesilde sağlam bir müze kültürü oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında öğrenciler, uzman bir rehber eşliğinde müzeyi gezdikten sonra atölyelere katılıyor. Öğrenciler yaş gruplarına göre; bilim, seramik, tezhip, masal, ahşap, drama, hat, cilt yapımı, minyatür, ebru ve oyun atölyelerinde hem eğleniyor hem de öğreniyor. Atölyeler, müzeleri çocuklar için unutulmaz bir yer hâline getiriyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilen, 6 ile 18 yaş arasındaki öğrencilere yönelik sürdürülen proje Haziran 2020’ye kadar devam edecek.

Yaşayan kurumlar olmalı

Müze ile Keşfediyorum Projesi’nin hedefinin tarihimize kapı aralayarak çocuk ve gençlerde kültürel mirasımızı tanıma, koruma, yaşatma bilincini geliştirerek kendisiyle ve tarihiyle barışık nesiller yetiştirmeye katkıda bulunmak olduğunu belirten OKED Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Pedagog Sevgi Şahbaz, “Müzelerin kültür aktarımındaki payını ve toplum hafızasındaki yerini hak ettiği şekilde bulabilmesi, müze bilincinin çocukluk çağından başlayarak yerleşmesiyle doğru orantılıdır. Çocukları müzeye çekecek, hafızalarında iz bırakacak kültür aktarımının oluşması için, çocuğun müzede kendine özel bir alan bulması ve aidiyet duygusunun beslenmesi gerekiyor. Çocuklar izleyerek değil, yaşayarak, yaparak ve kendisinden bir şey katma imkânı bularak öğrenme sürecini aktifleştirebilir. Müze içerisinde çocuk ve gencin dahil oldukları etkinliklerin kültürümüz sanatımız ve tarihimize ait yaşam biçimi, anlayış kazandırma açısından önemini ve müzelerin yaşayan kurum olma niteliğini kazandırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Gezi kitapçığı yapılmalı

Ayasofya’da başlayan etkinlikler İslam Bilim Tarih Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi’nde devam edecek. Ayasofya’da gerçekleşen etkinliklere çocukların yoğun katılım gösterdiğini belirten Şahbaz, “Öğrenciler atölyelerin devamı olup olmadığını öğrenmek istediler.” diyor ve ekliyor: “Çocukların ve gençlerin müze kültürünü içselleştirmeleri ve tarihleri ile bağ kurmalarını sağlamak için okul öncesi döneminden itibaren katılımda bulunacakları etkinlikler düşünüldü. Yaparak, yaşayarak öğrenmenin öneminden hareketle Ayasofya gezisi için bir gezi kitapçığı hazırlandı. Müze gezilerinde özellikle bu tür materyallerin ihtiyaç olduğunu gözlemledik. Gördük ki çocuk ve gençler tarihimizi kültür ve sanatımızı öğrenmeye çok hazır ve ilgililer. Yeter ki bu alanda nitelikli çalışmalar yapılsın.”

Müzeler, eğitim kurumları haline gelmeli Müze İle Keşfediyorum projesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen, Ayasofya Müdürü Tarihçi Hayrullah Cengiz; “Günümüzde müzeler, sadece eserlerin sergilendiği yerler olmaktan çıktı. Müze kültürünün geliştirilmesi, tarihi ve kültürel bilincin yerleşmesi için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan, ülke tanıtımına katkıda bulunan eğitim ve kültür kurumları hâline geldi. Biz de bu çalışmalara ev sahipliği yaparak, çocukların heyecanlarına ortak oluyoruz” diyor.