Daire, sanatçı keşfine çıktı

K2 Çağdaş Sanat Derneği’nin Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen “daire Konuk Sanatçı Programı” adlı projesi genç sanatçıların mevcut yaşama ve çalışma ortamlarının dışında bir yerde konuk olarak belirli bir süreliğine yaşayıp üretim yapmalarına olanak sağlıyor. Proje için öncelikle 9 il ve seçici kurul tarafından, 9 ildeki konuk sanatçı programı uygulamalarını yürütmek üzere yurt içi ve yurt dışından, bu alanda bilgi ve deneyim sahibi 9 mentör sanatçı belirlendi. Bunlar şöyle: 28 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Nevşehir programında Aydın Teker, 13-20 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşen Çanakkale programında Nezaket Ekici, 15-22 Ekim tarihlerinde gerçekleşen İstanbul programında ise İnci Eviner genç sanatçılara rehberlik etti. Projenin devam eden sürecinde ise; 28 Ekim - 3 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan Mardin programında Ali M. Demirel, 6-13 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek olan Diyarbakır ve Sinop programlarında Zeynep Günsür Yüceil ve Ferhat Özgür, 15-22 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan Mersin programında Murat Germen, 2-9 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek olan İzmir programında Tomislav Brajnovi ve henüz tarihi netleşmeyen Hatay programında ise Gülçin Aksoy mentör sanatçı olarak genç sanatçılarla birlikte olacak. Bu 9 sanatçının, projenin gerçekleştirileceği illerde yürüteceği 7’şer günlük programlara katılacak konuk sanatçıları belirlemek üzere ise, ulusal bir açık çağrı yapıldı. 8 Temmuz - 19 Ağustos 2019 tarihlerinde çıkılan açık çağrıya, Türkiye’nin 22 ve 5 yurt dışı ilinden toplam 154 başvuru alındı. Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen elemelerin ardından her şehir için katılımcı konuk sanatçılar belirlendi.

İNCİ EVİNER: SANAT DÜNYADA KALAN TEK ÖZGÜRLÜK ALANI