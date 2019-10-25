Daire, sanatçı keşfine çıktı
K2 Çağdaş Sanat Derneği’nin Çanakkale, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Nevşehir ve Sinop illerini içine alan “daire” projesi Türkiye’nin dört bir yanındaki genç sanatçıları keşfe çıktı. Bu kapsamda dokuz şehre yayılan mentör sanatçılar genç sanatçılarla birlikte hem üretecek hem de tartışacak.
- ALİ DEMİRTAŞ
K2 Çağdaş Sanat Derneği’nin Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen “daire Konuk Sanatçı Programı” adlı projesi genç sanatçıların mevcut yaşama ve çalışma ortamlarının dışında bir yerde konuk olarak belirli bir süreliğine yaşayıp üretim yapmalarına olanak sağlıyor. Proje için öncelikle 9 il ve seçici kurul tarafından, 9 ildeki konuk sanatçı programı uygulamalarını yürütmek üzere yurt içi ve yurt dışından, bu alanda bilgi ve deneyim sahibi 9 mentör sanatçı belirlendi. Bunlar şöyle: 28 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Nevşehir programında Aydın Teker, 13-20 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşen Çanakkale programında Nezaket Ekici, 15-22 Ekim tarihlerinde gerçekleşen İstanbul programında ise İnci Eviner genç sanatçılara rehberlik etti. Projenin devam eden sürecinde ise; 28 Ekim - 3 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan Mardin programında Ali M. Demirel, 6-13 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek olan Diyarbakır ve Sinop programlarında Zeynep Günsür Yüceil ve Ferhat Özgür, 15-22 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan Mersin programında Murat Germen, 2-9 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek olan İzmir programında Tomislav Brajnovi ve henüz tarihi netleşmeyen Hatay programında ise Gülçin Aksoy mentör sanatçı olarak genç sanatçılarla birlikte olacak. Bu 9 sanatçının, projenin gerçekleştirileceği illerde yürüteceği 7’şer günlük programlara katılacak konuk sanatçıları belirlemek üzere ise, ulusal bir açık çağrı yapıldı. 8 Temmuz - 19 Ağustos 2019 tarihlerinde çıkılan açık çağrıya, Türkiye’nin 22 ve 5 yurt dışı ilinden toplam 154 başvuru alındı. Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen elemelerin ardından her şehir için katılımcı konuk sanatçılar belirlendi.
İNCİ EVİNER: SANAT DÜNYADA KALAN TEK ÖZGÜRLÜK ALANI
İstanbul ayağını yakından takip etmek üzere projenin gerçekleştiği Hasköy Yün İplik Fabrikası’na gittim. Burada genç sanatçılarla ve mentör sanatçı İnci Eviner ile bir araya geldik. Eviner proje hakkındaki düşüncelerini şöyle anlattı: “Yaptığım iş bir çeşit mentörlük. Her biriyle ayrı ayrı ilgilenip, onlara Hasköy içinde esin kaynaklarını keşfetmeleri için bir olanak sunuyoruz. Onlara burada kendi sanatsal üretimlerini yapmak için bir ortam hazırladık. Bu ortamda hep beraber çalışıyoruz. Bir çeşit atölye de denilebilir. Sanat dünyada kalan tek özgürlük alanı. Dolayısıyla bu özgürlük alanını sürekli beslemek ve canlı tutmak durumundayız. Soyut bir fikir bile olsa sanat üretimini devam ettirmek ve bunu zenginleştirmek aynı zamanda bu yetenekli insanlara sürekli destek olmak durumundayız hepimiz. Benim amacım onların kendilerini özgürce ifade edebilmeleri için ortam hazırlamak. Çünkü sanat her zaman içinde umudu ve geleceği taşıyan geçmişi tartışan eleştirel bir potansiyele sahip.
SANAT DONDURULMUŞ ÖĞRETİLERLE İLGİLENMEZ
“Burada önemli olan her bir genç sanatçının kendi ortamını ve motivasyonunu bulmasına yardımcı olmak. Sanatta belli bir öğreti yoktur. Sanat dondurulmuş ya da sınırları çizilmiş öğretilerle hiçbir şekilde ilgilenmez. Dolayısıyla bu akışkan, sürekli yeniden tanımlanan alanda her birinin kendi özgün sözü var ve özgün yapıtlar üretmek üzere buradalar. Bu ortamın oluşmasında K2’nin çok büyük bir önemi var. Her bir genç sanatçının kendi çalışma yöntemlerini ve araştırmalarını bulmalarını sağlamaya çalışıyorum. Şu ara İstanbul’da, İstanbul Bienali olduğu için ondan söz ediyoruz, konuşuyoruz. Genç sanatçılar da gidiyorlar, bakıyorlar, görüyorlar ve sonunda birlikte tartışıyoruz. Etrafa bakıyorlar, sonuçta İstanbul bir sürü esin kaynağıyla dolu. Bütün bunlarla farklı ilişkiler yürütmeye çalışıyorlar. Ve bunların arasından kendi özgün görsel dillerini bulmaya çalışıyorlar.”
Açık çağrı sonucu projenin İstanbul programına seçilen genç sanatçılar: Ahmet Mansuroğlu, Buse Mutan, Umut Azad Akkel, Zekiye Buğurcu
GENÇ SANATÇILAR 9 FARKLI İLDE ÜRETİM YAPACAK
Katılımcı sanatçıların konuk oldukları illerle ekolojik, kültürel ve sosyolojik etkileşim içine girmeleri, üretim süreçlerine yansırken sanatçıların rutin hayatlarından çıkarak bir süreliğine farklı bir coğrafya ve mekânın yanı sıra yeni tanışacakları insanlarla iletişim ve etkileşim içine girerek yaşamalarının da bu sürece olumlu anlamda katkı sunacağı öngörülüyor. Konuk sanatçı programlarına katılan bir sanatçıyı; farklı kültürlerden bir şeyler öğrenme, hayal gücünün tetiklenmesi, yeni bakış açıları geliştirme, özel beceriler edinme, kendi ortamında hayata geçiremeyeceği bir projeyi gerçekleştirme ve ilham alma gibi olasılıklar bekliyor. Türkiye’den Göçebe Akıl (NomadMind) Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği (İzmir), Troya Kültür Derneği (Çanakkale) ile Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ve Slovenya’dan SCCA - Ljubljana Çağdaş Sanat Merkezi’nin ortaklığında hayata geçiriliyor. Haziran 2020’de K2 Urla Nefes Alanı’nda (İzmir) gerçekleşecek 10 günlük proje kapanış etkinliğinde, program yürütücüsü sanatçılar ile katılımcı konuk sanatçılar tekrar bir araya gelerek üretim sürecine devam etme imkânı bulacaklar. Kapanış etkinliğinde, tüm süreçte yaşanan deneyimlere ilişkin sunumlar da yapılacak ve ortaya çıkan eserler sergilenecek.
Ali Demirtaş, İnci Eviner ile birlikte Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.