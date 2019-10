Daire, sanatçı keşfine çıktı

İstanbul ayağını yakından takip etmek üzere projenin gerçekleştiği Hasköy Yün İplik Fabrikası’na gittim. Burada genç sanatçılarla ve mentör sanatçı İnci Eviner ile bir araya geldik. Eviner proje hakkındaki düşüncelerini şöyle anlattı: “Yaptığım iş bir çeşit mentörlük. Her biriyle ayrı ayrı ilgilenip, onlara Hasköy içinde esin kaynaklarını keşfetmeleri için bir olanak sunuyoruz. Onlara burada kendi sanatsal üretimlerini yapmak için bir ortam hazırladık. Bu ortamda hep beraber çalışıyoruz. Bir çeşit atölye de denilebilir. Sanat dünyada kalan tek özgürlük alanı. Dolayısıyla bu özgürlük alanını sürekli beslemek ve canlı tutmak durumundayız. Soyut bir fikir bile olsa sanat üretimini devam ettirmek ve bunu zenginleştirmek aynı zamanda bu yetenekli insanlara sürekli destek olmak durumundayız hepimiz. Benim amacım onların kendilerini özgürce ifade edebilmeleri için ortam hazırlamak. Çünkü sanat her zaman içinde umudu ve geleceği taşıyan geçmişi tartışan eleştirel bir potansiyele sahip.

SANAT DONDURULMUŞ ÖĞRETİLERLE İLGİLENMEZ

“Burada önemli olan her bir genç sanatçının kendi ortamını ve motivasyonunu bulmasına yardımcı olmak. Sanatta belli bir öğreti yoktur. Sanat dondurulmuş ya da sınırları çizilmiş öğretilerle hiçbir şekilde ilgilenmez. Dolayısıyla bu akışkan, sürekli yeniden tanımlanan alanda her birinin kendi özgün sözü var ve özgün yapıtlar üretmek üzere buradalar. Bu ortamın oluşmasında K2’nin çok büyük bir önemi var. Her bir genç sanatçının kendi çalışma yöntemlerini ve araştırmalarını bulmalarını sağlamaya çalışıyorum. Şu ara İstanbul’da, İstanbul Bienali olduğu için ondan söz ediyoruz, konuşuyoruz. Genç sanatçılar da gidiyorlar, bakıyorlar, görüyorlar ve sonunda birlikte tartışıyoruz. Etrafa bakıyorlar, sonuçta İstanbul bir sürü esin kaynağıyla dolu. Bütün bunlarla farklı ilişkiler yürütmeye çalışıyorlar. Ve bunların arasından kendi özgün görsel dillerini bulmaya çalışıyorlar.”

Açık çağrı sonucu projenin İstanbul programına seçilen genç sanatçılar: Ahmet Mansuroğlu, Buse Mutan, Umut Azad Akkel, Zekiye Buğurcu

GENÇ SANATÇILAR 9 FARKLI İLDE ÜRETİM YAPACAK