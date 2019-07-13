Dede ve nineler interneti sevdi

Yeni iletişim teknolojileri ve sunduğu olanakların kullanımı günümüzde giderek kitleselleşti. Çocuklardan ileri yaş grubuna kadar pek çok kişi, yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla birbirleriyle ve dünyayla iletişim kuruyor. İleri yaş grubunun da söz konusu teknoloji ve sosyal medyayla olan ilişkisi gün geçtikçe artıyor. Gençler arasında daha yaygın olmakla birlikte, yapılan istatistikler, internet ve sosyal medyayı kullanan yaşlı nüfusun giderek arttığını gösteriyor. Günümüzde ileri yaş grubu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar, fiziksel güç kaybı gibi nedenlerle evde daha uzun zaman geçiriyor. Evde geçirdiği zaman diliminde ise cep telefonu, masaüstü bilgisayar, laptop gibi pek çok iletişim aracını uzun sürelerle ve sıkça kullanıyor. İleri yaş grubu herhangi bir arıza çıkması gibi durumların haricinde bu araçları tek başına kullanabiliyor ve bağımsız bir kullanıcı profili çiziyorlar. İnternet aynı ilgileri paylaşan yaşlılar arasında etkileşim, dostluk ve arkadaşlık geliştirilmesine de yardımcı oluyor.

İNTERNET KULLANIMI YAŞLILARDA YÜZDE 11 ARTTI

İleri yaş grubundaki insanlar da uzakta olan yakınlarıyla ve sevdikleriyle mesajlaşmak, sohbet etmek vb. gibi eylemleri internet yoluyla gerçekleştiriyor. Özellikle bankacılık işlemleri ya da e-Devlet kapsamında sunulan hizmetlerin gündelik yaşamda büyük bir zaman ve enerji gerektiren işler olması nedeniyle yaşlılar, bu tür hizmetleri internet aracılığıyla kolay bir şekilde yapabiliyor.

TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 65 yaş üstü nüfusta 2013 sonunda yüzde 4,2 olan internet kullanım oranı, 2018 yılı sonunda yüzde 17’ye yükseldi. 65 yaş üstü erkeklerde internet kullanımı 2013 sonunda yüzde 7,5 iken 2018 sonunda yüzde 23 oldu. Asıl patlamanın yaşandığı 65 yaş üstü kadınlarda 2013 sonunda yüzde 1,5 olan internet kullanımı ise son 5 yılda 8 kat artarak yüzde 11,9’a kadar çıktı.

YAŞLILARIN FAVORİSİ VİDEO GÖRÜŞMELER

Yine TÜİK 2014 verilerine göre 65 yaş ve üstü bireyler mutluluk kaynağı olarak yüzde 71,4 oranla ailelerini görüyor. Bu verilerden de anlaşılıyor ki yaşlı bireylerin neredeyse tamamı aile bireylerini mutluluk kaynağı olarak görüyor. Bu nedenle ailesiyle görüşme imkânı bulamayan ya da çok az görüşebilen yaşlı bireylerin daha mutlu bir yaşam sürebilmesi açısından sosyal medya ortamları önemli bir rol oynuyor. İnternet ve sosyal medya ortamları yaşlıların sınırlı olan uğraş alanlarını geliştirmeleri, sosyalleşebilmeleri, kendileri için mutluluk kaynağı olarak gördükleri diğer aile bireyleriyle görüşmeleri ve bunların sonucu olarak daha mutlu bir yaşlılık geçirmeleri, hatta yaşam kalitelerini yükseltmeleri için güçlü bir potansiyele sahip.

İnternet kullanıcısı olan yaşlıların en sevdiği uygulamaların başında ise video görüşmeleri geliyor. En sık kullandıkları uygulamalar arasında Skype başı çekiyor. Televizyonların da gelişmesi ve internete bağlanabilmesi ile birlikte bu video görüşme uygulamaları televizyona yansıtılabiliyor. Böylece sevdikleriyle sanal da olsa hasret giderebiliyorlar.

Yaşlılar arasında bilgisayar kullanımı sanılanın aksine hayli artmış durumda. Özellikle Facebook sosyal paylaşım ağı kullanan yaşlılar en çok aile fertleri, akraba, arkadaş ve torunları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Öyle ki gençler çoğu zaman sosyal medyada ebeveynlerinin radarına yakalanabiliyor, ortaya gülümseten paylaşımlar çıkabiliyor.

Bunların dışında yaşlı kullanıcıları hedefleyen mobil oyunlar da bulunuyor. İnternetten yapılan kısa bir arama sonucunda yüzlerce örneğini bulabileceğimiz bulmaca oyunları unutkanlık ve hafıza problemi yaşayanlara zihinsel pratik yapma imkanı sağlıyor. Kısacası teknolojinin beraberinde getirdiği ürünler ve o ürünlerin içerisinde bulunan eğlence ve iletişim kurmaya yarayan uygulamalar yaşlıların hayatını bir çok konuda kolaylaştırıyor.

Akıllı telefon, internet ve sosyal medya kullanımında yaşlıların en büyük yardımcıları ise torunları. Böylece yaşlılar gençlere hayat bilgisi aktarırken yeni nesil de ak saçlılara sanal alemin püf noktalarını öğretiyor.