Diadermine Lift+ ile zamana ve güneşe karşı cildinizi koruyun…

Ancak cildinizi korumazsanız, bu durum sizin için bir dezavantaja dönüşebilir. Zararlı ultraviyole ışınları (özellikle UVA) erken derin kırışıklıklara ve yaşlılık lekeleri ile sonuçlanan hücre hasarlarına neden olabiliyor.

Diadermine, Lift+ Koruyucu Losyon ve Lift+ Koruyucu Gündüz Kremi ile cildinizi hem zamana hem de güneşe karşı koruyor. Güneşin keyfini gönlünüzce çıkarabilmeniz için Lift+ Koruyucu Losyon ve Lift + Güneş Koruyucu Gündüz Kremi’ni sunuyor. Skinplex Kolajen Destekleyici, kırışıklık karşıtı etki, UVA/UVB filtresi ve cilt lekelerine karşı koruma sayesinde güneşten korkmanıza gerek kalmıyor. Diadermine uzmanları tarafından geliştirilen Yaşlanma Karşıtı Teknoloji, ciltteki kolajen liflerinin üretimini artırıyor. Koruyucu Teknoloji ise yüksek Güneş Koruma Faktörü (GKF) 30/50 ve antioksidanlar ile cildi güneşe karşı koruyor.

Diadermine Lift+ Koruyucu Losyon (GKF 50)

Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan LIFT+ Koruyucu Losyon, Skinplex Kolajen Destekleyici ve SPF/GKF 50 kompleksi içeriyor. Cildi sıkılaştırmaya yardımcı olurken, güneş ışınlarına ve çevresel faktörlere karşı da uzun süreli ve etkili koruma sağlıyor.

Diadermine Lift+ Güneş Koruyucu Gündüz Kremi (GKF 30)

Skinplex Teknolojisi içeren LIFT+ Güneş Koruyucu Gündüz Kremi, cilde sıkılaştırıcı ve kırışıklık karşıtı etki sağlıyor. SPF/GKF 30 ve antioksidanlar ise cildi UVA/UVB/IR ışınlarına ve olumsuz çevresel faktörlere karşı korumaya yardımcı oluyor. Nemlendirici ve kolay emilen dokusu ile fark yaratan ürün, tüm cilt tiplerine uygulanabiliyor.