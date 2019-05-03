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Doğu Ekspresi'nde “Tam O An”

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların yer alacağı, “Tam O An” Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, TCDD Taşımacılık AŞ’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışma, fotoğraf sanatı yoluyla ülke tanıtımına katkıda bulunmak amacını taşıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek. Yarışmada, mansiyon ödülüne layık görülen üç aday ise 3’er bin liralık ödülün sahibi olacak. 

Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların değerlendirileceği yarışmaya 18 yaşından büyük amatör veya profesyonel fotoğraf meraklıları katılabilecek. Jüri tarafından belirlenecek 40 fotoğraf, Ankara’da sergilenecek. Fotoğrafların sahiplerine 300’er lira telif ücreti ödenecek. Amatör Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Koray Olşen’in jüri üyeleri arasında yer aldığı yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun onayıyla düzenlenecek. 

Yarışmaya 21 Haziran’a kadar başvurulabilecek. Başvuru ve diğer şartlarla ilgili ayrıntılara, “www.tfsf.org.tr” ile “www.tcddtasimacilik.gov.tr” adreslerinden ulaşılabilecek. Geçen yılki yarışmaya 441 fotoğrafçı, bin 529 eseriyle katılmıştı.  

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