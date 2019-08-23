Doğu'nun saklı cennetleri
Geçmişte terör olaylarıyla anılan Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde huzur ikliminin sağlanmasıyla turizm imkanları da gün yüzüne çıktı. En göz kamaştırıcı yerlerden biri de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yakın zamanda milli park ilan edilen Botan Vadisi...
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Doğu’nun güzelliklerini anlatmaya geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile milli park ilan edilen Botan Vadisi’nden bahsederek başlayalım. Siirt’in sınırlarında yer alan güzelliği ve tarihi yönüyle dillere destan olan Botan Vadisi, kentin turizminin gelişmesinde kuşkusuz ciddi katkılar sağlayacak. Milli Park, Botan Çayı’nın oluşturduğu ana ve yan vadileri içerisine alıyor. Ülkemizdeki milli parklara bakıldığında 29 km boyunca büyük bir nehri takip eden, geniş vadi ve yer yer kanyon özelliği gösteren ilk ve tek milli park olduğunu söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar alanda yapılan aktivitelerle ilgili şunları aktarıyor: “Alanda halihazırda tarihi yollar üzerinden ve doğal alanlarda birçok trekking ve foto safari turu düzenleniyor. Vadi yamaç paraşütü için de uygun. Siirt Valiliği öncülüğünde THK ve Siirt Üniversitesi iş birliği ile yamaç paraşütçülüğü için kurslar veriliyor. Ayrıca alanda yamaç paraşütçülüğü, rafting, su sporları faaliyetleri yapılıyor.”
Türkiye’nin en dik ve sarp vadilerinden biri olan Botan, güneyde Siirt’e doğru uzanırken 2741 metre yüksekliğindeki Doğruyol ve 2631 metrelik Kapılı Dağı’nın arasından geçerek Dicle Vadisi’ne açılıyor. Tarihte “Onbinlerin Yürüyüşü” olarak adlandırılan MÖ 500 yıllarında Yunan ordularının Anadolu’ya yaptıkları seferde kullanılan Botan Vadisi doğu-batı ekseninde uzanıyor.
Tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli bir alan
Bu büyük vadinin güney çıkışı milli park olarak ilan edildi. Botan Vadisi Milli Parkı’nın doğal güzellikleri, kültürel zenginliği ve biyoçeşitliliği ile dikkat çektiğini belirten Amcalar, “Milli Park, Botan Çayı’nın tarih içerisinde arazide oluşturduğu vadi oluşumunu içerisine alıyor. Alanın en düşük kotu 468, en yüksek kotu 1.365 metredir. Bu değişken yükselti içerisinde vadinin eğimine bağlı olarak değişken ve çeşitli peyzaj varlığı, alanın en önemli zenginliği. Vadi içerisinde jeomorfolojik yapının keskinliği neticesinde oluşmuş bir ekosistem çeşitliliğinden bahsetmek mümkün. Alandaki ekosistemin en önemli parçası ve belirleyeni kuşkusuz Botan Çayı’dır. Nehir tatlı su balıkları ve beraberinde birçok sucul canlıya yaşam alanı sunuyor. Bununla beraber karabatak ve akbalıkçıl gibi su kuşları da sahada varlığını sürdürüyor.” diyor ve ekliyor: “Milli park; yüksek dağ, orman ve nehir ekosistemlerini birlikte barındırır. Uçurumlar ve vadilerle birbirinden ayrılan dağların yamaçları kayalık ve mağaralarla kaplıdır. Nesli küresel ve bölgesel ölçekte tehlike altındaki birçok bitkiyi bünyesinde bulunduruyor. Yine milli park, nesli tehlike altındaki birçok memeli türüne de ev sahipliği yapıyor. Çizgili sırtlan, vaşak, karakulak, dağkeçisi ve Zarova Çayı’nda bulunan susamuru ÖDA kriterlerini sağlayan büyük memeli türleridir. Saha içerisinde ve çevresinde Anadolu Parsı’nın da yaşamını sürdürdüğü tahmin edililiyor. Eruh Dağları kelebek türlerinden küçük yalancı apollo için önemli bir alandır. Vadi tarihi yapısı itibariyle de önemli bir alan. Vadi, Mezopotamya’nın en kuzey sınırında yer almakla birlikte tarihi İpek Yolu’nun bir kısmı alan içerisinde yer alıyor. Vadi içerisinde aynı zamanda tarihi dönemlerde kullanıldığı görülen bugün için boş olan birçok kaya oyma mekân yerleşimleri var. Aynı zamanda dini açıdan da birçok kültürel değere ev sahipliği yapıyor. Bunlarla birlikte Tillo Tabiat Parkı içerisinde yer alan ışık hadisesi milli park için de önemli bir kültürel kaynak.”
Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları
Elazığ’daki Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, kendine özgü güzellikleri, zengin kültürü, tarihi yapısı ile hem doğaseverleri hem de fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Saklıkapı Kanyonu, ilginç özellikleri ile Türkiye hatta dünyadaki en güzel kanyonlardan biri. Kanyon, benzersiz karstik oluşumları, mağaraları, kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla dikkat çekiyor. Karaleylek Kanyonu ise alabalık tesisleri, sarp kayalıkları, karstik mağara oluşumları, mağara tavanlarından sarkan yetişmiş ağaçları, karaleylek, martı, şahin gibi kuş türleri ve muhteşem doğasıyla ziyaretçilerini cezbediyor. Modern tur teknesi ve çevredeki balıkçı tekneleri vasıtasıyla kanyonlar gezilebiliyor.
Levent Vadisi
ABD’deki Büyük Kanyon’a benzetilen, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve içinde 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının bulunduğu Levent Vadisi, yerli yabancı birçok turistin ilgisini çeken tatil yerlerinden biri. Tarihle doğanın buluştuğu yer olan vadi, bünyesinde barındırdığı jeolojik özelliklerle dünyadaki “ilginç doğal alanlar” arasında gösteriliyor. Neolitik Çağ’dan kalma kalıntıların da bulunduğu Levent Vadisi, içerisinde jeolojik oluşumları, mağaraları, uçurumları, sarp kayalıkları bünyesinde barındırıyor. Her mevsim ziyaretçilerine adeta ayrı bir tablo sunan Levent Vadisi, dik bir kaya bloku üzerine çelikten yapılan ve zemini cam olan seyir terasından kuş bakışı izlenebiliyor.
Ğurs Vadisi
Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Ğurs Vadisi, şelalesi ve yeşil alanlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı ilçede kuş sesleri eşliğinde şelalenin manzarasını izleyenler, bir yandan da biriken gölette yüzme fırsatı buluyor. Ğurs Vadisi piknik yapmak isteyenler içinde bir alternatif. Mardin-Kızıltepe kara yolunun 7’nci kilometresindeki vadiye özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden birçok ziyaretçi geliyor. Vadide serin havada piknik yapmanın keyfini yaşıyor. Doğal manzarası görülmeye değer olan vadi, tam bir dinlenme alanı. Çevresine yapılacak tesisler ile turizm açısında önemli bir alan olacak, kuşkusuz.
Testere Vadisi
Iğdır’da Aras Dağları’nın eteklerinde bulunan ve testere biçimindeki sarp kayalıklarla dikkat çeken Testere Vadisi de gelen ziyaretçileri büyülüyor. Vadinin her iki tarafını kaplayan dik kayalıkların bulunduğu bölge, görünüşü nedeniyle doğa sporcuları tarafından “Testere Vadisi” olarak adlandırılıyor. Ortasından geçen akarsuyun kenarlarında oluşan ve 70 metreye kadar uzanan dik kayalar, baş döndürücü şekilleriyle güzel görüntüler oluşturuyor. Jeomorfolojik şekiller barındıran vadi, doğa sporları içinde uygun.
Balık Gölü
Türkiye’nin en yüksek rakımlı göllerinden ve Doğu Anadolu’nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Balık Gölü, çevre güzelliğinin yanı sıra Türkiye’nin önemli kuş alanlarından biridir. Gölün üzerindeki 0.15 hektar alana sahip bir adada kuluçkaya yatan Kadife Ördek popülasyonu ile önemli kuş alanı statüsü kazanan bölge asıl ününü yetiştirdiği kırmızı benekli alabalıktan alır. Dört mevsim turist ağırlayabilecek olan bölgede, Taşlıçay Belediyesi tarafından bugün “1. Balıkgöl Festivali” yapılacak.
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