Dolunay ekolünü inşa eden Usta 

Türk edebiyatında “Dede Korkut” ve “Beyaz Kartal” diye anılan Bahaettin Karakoç’un fani alemden göçeli neredeyse beş ay oluyor. Vefatının ardından yazmak doğrusu tanıyan ve sevenler için çok da kolay değildi. O yüzden 5 Mart’ı, doğum gününü vesile bilerek Bahaettin Karakoç’u yâd etmek, hem şair hem de baba kimliğini, Dolunay ekolünü evladı ve talebeleriyle konuşmak istedim. İşte bir güzel şairin, söz ustasının ardından söze dökülenler...

Bugüne kadar onu şair ve edebiyatçı kimliği ile anlatan çok oldu. Ben baba ve aile reisi olan Bahaettin Karakoç’u anlatmak isterim. Ailenin en büyük çocuğu oluşum, her zaman yanında bulunmam nedeniyle evlatları içerisinde onu en iyi ben tanırım. Benimle bir baba gibi değil, arkadaş gibi konuşur, öyle davranırdı. Bana ve kardeşlerime kızdığını bile hatırlamıyorum.

Şairdi, duygu yüklüydü, “Yaratandan ötürü, yaratılanı seven” bir ruha sahipti, merhametliydi, yardımseverdi. Hele birinde bir şiir damarı görürse zamanını ona ayırır, onun iyi bir şair olması için çalışırdı. Bunun örneklerini “Dolunay” dergisini çıkardığı günlerde çok gördüm. Ailesine ayırması gereken zamanını şiir için, şair yetiştirebilmek için kullanırdı.

İyi bir şair olduğuna inandığı insanlara değer verir, fikri ve zikri ne olursa olsun ona edebi bir gözle bakar ve asla sanata, siyaseti karıştırmazdı. Mücadeleciydi, korkusuzdu. Bize de “Haklı olduğunuz dava için asla mücadelenizden vazgeçmeyin” derdi.

İnançlı bir insandı; bunu şiirlerinde de, yaşantısının her alanında da görmek mümkün. “Allah’a şükür” kelimesini dilinden düşürmezdi. Özellikle son dönemlerinde beyin ameliyatı olmuştu. Sonrasında da ufak tefek rahatsızlıklar geçirmesine rağmen hiçbir gün sitem etmedi. “İyi değilim demek Allah’a isyandır, halimize şükretmemiz lazımdır” derdi.

Okumak ve yazmak onun için bir tutku idi; hava gibi, su gibi elzemdi. Evine mutlaka birkaç günlük gazete girerdi. Yeni çıkan kitapları mutlaka alır okurdu. İyi bir şair olma adına Allah’a verdiği söz gereği yazmayı hiç ihmal etmez, “Ölünceye kadar da yazacağım” derdi ki, öyle de oldu. Yıllar önce yazdığı edebi mektupları kitaplaştırmak için onlarla ilgili çalışmalar yapıyordu, ama kısmet olmadı. Ölümünden sonra anladım ki o sadece benim babam değil, Türk dünyasının babasıydı. Toplumumuz üzüntüsüyle, ilgisiyle bu kadar değerli olduğunu gösterdi, göstermeye devam ediyor. Ben de evladı olarak sorumluluğumu biliyorum. Bahaettin Karakoç, bundan sonra eserleriyle yaşamaya devam edecek.

2010 yılında vefat eden eşi Hatice anneye olan muhabbeti çok büyüktü