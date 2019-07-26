D’S Damat sponsorluk anlaşması Güney Afrika’da tartışmaya sebep oldu

İmzalanan sözleşme sonrası milli takımın sponsorluğunu D’S Damat’ın üstlenmesi tartışmaya neden olsa da Federasyon ve Futbolcular bu durumdan oldukça memnun. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise “Bizim amacımız yalnızca markamızın bilinirliğini arttırarak ürün satmak değil, aksine Güney Afrika’nın ekonomik olarak büyüme sürecine ve ülkede istihdam imkanı yaratılmasına katkıda bulunmak.” dedi.

Güney Afrika hükümeti tarafından başlatılan “yerli tüketime yönelme” hareketine aykırı olduğu savunulan anlaşmaya tepki Southern African Clothing & Textile Workers Union (Sactwu) ve Proudly South Africa’dan geldi. Tepkilere net cevap veren Güney Afrika Futbol Derneği (SAFA) sözcüsü Dominic Chimhavi; Bize sponsor olmak isteyen yerli markalar neredeler? Global bir marka olan D’S Damat, sponsor olmak isteyen markalar arasından seçildi. D’S Damat sponsorluğu hem Federasyonumuzu hem de oyuncularımızı çok mutlu etti.” dedi.