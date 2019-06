Dünya seyircisi Diriliş'te kendini buldu

TRT 1 ekranlarında beş sezondur devam eden Diriliş Ertuğrul dizisi 150. bölümü ile sezon finali yaptı. “Bu hikaye, bir fetih rüyası görenlerindir. Yılmadan mücadele edenlerindir. Çileye talip olanlarındır. Bu destan, nizam-ı alem yolunda Türk’ün ayak sesidir...” cümleleriyle sona eren rating rekortmeni dizinin bitişi hayranlarını derinden üzdü. İstanbul’un Fethi’nin 566. yılında Fetih suresi ile yapılan final uzun yıllar akıllardan çıkmayacak etkiye sahipti.

Ülkemizin yanı sıra gösterildiği 85 ülkede milyonların gönlüne taht kuran dizi gelecek sezon Diriliş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi’yi Burak Özçivit’in canlandıracağı Diriliş Osman şimdiden merakla beklenirken Diriliş Ertuğrul’un özellikle dünya seyircisi üzerinde bıraktığı etki sosyal medyada yapılan paylaşımlarla gözle görülür hale geldi. Games of Thrones’tan geri kalmayacak tutkulu bir seyirci kitlesi olan dizinin sezon finalinin ardından Facebook’taki fan sayfasına ve Twitter’a yorum yağdı. Bir çok yorumda yabancılar bilmedikleri bir tarihe kaliteli bir yapımla tanık olduklarını, kadına bakış açısının inceliği, cesaret ve mertliğin kendilerinde hayranlık uyandırdığını, aşkın ve sevginin cinsellik dışında da yansıtılabilmesinden memnuniyet duyduklarını söylüyorlar. Hatta bir İngiliz, “İlk defa pornografik sahneler olmadan bir tarih dizisi izliyor olmak şahane” diyerek beğenisini dile getirmiş.

Amerika’da, İngiltere’de, Kanada, Güney Afrika, Arjantin ve Malezya gibi dünyanın dört bir yanından nefeslerini tutup Diriliş Ertuğrul’u izleyen tıpkı dizinin Türkiye’deki fanları gibi Diriliş’in müziğini telefon zil sesi yapıyorlar. Diziyle ilgili yüzükten börke kadar aksesuar ve kıyafetleri alıyorlar. Diriliş’te kullanılan ‘eyvallah’, ‘gardaş’, ‘bey’, ‘hatun’ gibi hitapların anlamlarını öğrenip günlük hayatlarında kullanıyorlar. İbni Arabi’nin olduğu sahneleri çok seviyorlar ve onun sözlerinden çok alıntı yapıyorlar.

Türkiye’deki fanların Diriliş konseptli düğün yapmalarına alaycı gözlerle bakanların pek anlayamayacağı bir durum bu. Bizde ecdadından utanan bağzılarının aksine dünya vatandaşları aynı dil ve dinden olmadıkları Türklerin atalarına büyük saygı ve hayranlık duyuyorlar. Dizide yer bulan geleneklerimiz, ahlaki değerlerimiz, ailenin önemsenmesi, kadın-erkek ilişkilerindeki ölçü, kadına duyulan saygı, Allah’a olan kuvvetli inanç, bağlılık ve bütün kötülere karşı koyarak mazlumdan yana olan bir güçlü liderin varlığı, onun mücadele ruhu onları en çok etkileyen şeyler.

MADURO’DAN ÖZİL’E HERKES HAYRAN

Türkler üzerine akademik çalışmalar yapanlara ilham verdiği de vaki. Misal, Kanada’nın Quebec şehrinde yaşayan 45 yaşındaki Carolyne Joly. Ottawa Üniversitesi’nde Dünya Kültürleri ve Edebiyatları üzerine çalışan Joly, geçen güz döneminde Edward Said’in oryantalizm teorisi ve Batı’nın İslam dünyasını sinema, edebiyat ve sanat üzerinden nasıl resmettiği ile ilgili bir ders almış. Bu ders sonrası, 2017 yılında izlemeye başladığı Diriliş Ertuğrul aracılığıyla Türkler’in Batı dünyasına bakışını tezinde analiz etmeye karar vermiş. Bu araştırma kapsamında, bu dizinin bir siyasi mesajı olduğunu ama bunu yumuşak bir dille yaptığını, yani yumuşak güç ürünü olduğunu, dolayısıyla çok yönlü incelenmesi gerektiğini fark etmiş. Dördüncü sezondaki Ertuğrul ve Sadettin Köpek arasındaki etkileşimi kullanarak yumuşak gücü (soft power) açıklayacağını söyleyen Joly, “Ben Game of Thrones’u da izledim. İhanet ve entrika iki dizide de aynı şekilde ilerliyor. Ertuğrul’da güç kişinin kendisi için istediği bir şey değil. Bu her şeyden önemli. Game of Thrones’ta ise güç kimin sahibi olduğu ile ilgili. Snow bunu değiştirmek istedi ama merhameti yüzünden sonunu getiremedi. Bu biraz da “güçlü zayıfı yener’in Amerikanca bir ifadeyle tasdikiydi.” diyor. Pek çok kişi de kaçınılmaz olarak iki dizi arasında kıyaslamaya gidiyor. Genel kanı, Game of Thrones’daki saf kötülüğe karşılık Diriliş Ertuğrul’da iyiliğin ve iyilerin, insani değerlerin galebe çalması.

“Diriliş Ertuğrul” dizisi Arap ülkelerinde de izlenme rekorları kırıyor. Diziye gösterilen ilgi öyle büyük ki Ertuğrul Gazi’nın hayatı “Gazi Emir Ertuğrul” adıyla Arapça olarak basılmış ve 46.Uluslararası Bağdat Fuarı’nda satılmaya başlanmış. Pek çok ünlü isim ve siyasetçi de Diriliş Ertuğrul’un sıkı takipçileri arasında. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro geçen sene Türkiye’ye gelerek dizinin setini ziyaret etmişti. Geçtiğimiz günlerde de Arsenal’de oynayan futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe Diriliş Ertuğrul dizisinin setine geldi.

Sezon finalinin ardından dizinin özellikle yurt dışındaki fanları Türkiye’ye gelip dizi setini ve Ertuğrul Gazi’nin türbesini ziyaret etme planları yapmaya başlamışlar bile.