Dünyanın İmam Hatip'i bu okulda yetişiyor

İmam Hatip liseleri artık başarıları ile gündemde. Proje okullar arasında en dikkat çekenlerden biri ise Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi. Okula evsahipliği yapan tarihi bina 1873 yılında Sultan Abdülaziz döneminde Darüşşafaka Lisesi olarak inşa edilmiş. Uzun zaman harabe halde kalan yapı ciddi bir restorasyondan sonra bugünkü halini almış ve 2010 yılında uluslararası imam hatip lisesi olarak açmış kapılarını. Fen ve sosyal bilimler proje imam hatip lisesi olan UFSM’nin toplamda 430 öğrencisi var. Okulda Türk öğrenciler dışında 66 farklı ülkeden öğrenci de eğitim görüyor.

Okul Diyanet Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi. Öğrencilerin yol, tedavi ve bursları Diyanet Vakfı tarafından karşılanıyor. Eğitim ve yurt giderlerini ise MEB üstlenmiş. Mart ayında 80 ülkede öğrenciler bu lisede okumak için internet üzerinden Diyanet Vakfı’na başvuru yapıyor. Daha sonra bu ülkelere gidilerek aday öğrencilere mülakat ve sınav yapılıyor. Her ülkenin sınırlı bir kontenjanı var. Seçilen öğrenciler Eylül ayında buraya geliyor. Lisenin uluslararası alanda da denkliği var. Eğitim dilinin Türkçe olduğu okulda öğrenciler İngilizce ve Arapça’yı da ana dilleri gibi öğreniyor. 2014 yılında Katar’da yapılan Arapça münazara yarışmasında dünya birincisi olan lise, aynı zamanda son iki yıldır Arapça yarışmalarında Türkiye birincisi. Okul dini eğitimin yanı sıra üniversiteye hazırlık konusunda da iddialı.

PROJELERLE DOLU BİR OKUL

Müfredattaki dersler dışında yoğun olarak üniversiteye hazırlık eğitimleri de veriliyor. Pek tabii bunun meyvesi de toplanıyor. Öyle ki okul, Türkiye’deki tüm imam hatip liseleri arasında, öğrencilerin verdiği cevap oranına göre Türkiye birincisi. “Bu lisede öğrenciler daima üretim içindeler.” diyen okul müdürü Bayram Kefeli, bu üretimler bir kaçını şöyle sıralıyor: “Okulun bir elektronik aracı bulunuyor. 12. sınıf öğrencilerinden bir grup yaptı. Benzinli bir aracı elektrikli araca dönüştürdüler. Yine uluslararası öğrencilerden bir grup İHA ve engelsiz engelli aracı yaptılar ve geçen Cuma günü bir yarışmada birincilik ödülü aldılar. Okul bahçesinde defne ağaçları var. Öğrenciler bu ağacın verdiği defne meyvesini toplayarak yağını çıkartıp sabun yapıyorlar. Bu sene de nohut ve pirinç suyundan deterjan yapılacak.”

Okulun projeleri bununla da sınırlı değil. “Burada 63 ülkeden öğrenci var. Özellikle Afrika’da sinekler problem. Bir sineksavar ürettiler. Bunun patentini almaya çalışıyoruz. Alırsak seri üretime geçeceğiz.” diyen Kefeli öğrencilerin Yetim Bahçesi projelerini ise şöyle anlatıyor: “Bir de Yetim Bahçesi projemiz var. Öğrencilerimiz Biyoloji öğretmenleriyle bir bahçe oluşturdular; sebze ile meyve yetiştiriyorlar. Bunları satarak, elde ettikleri geliri İHH ile bir yetime gönderiyorlar.”

SANAT VE EDEBİYAT İHMAL EDİLMİYOR

Okulda düzenli olarak çıkarılan dergiler ve bir gazete bulunuyor. Bilim Tefekkür, Yedirenk, Ceviz Ağacı bu dergilerden bazıları. “Yazmak isteyen öğrencilerimize imkân tanıyoruz.” diyen Kefeli, öğrencilerin Diriliş Postası Gazetesi’nde her Pazartesi günü gençlik sayfasını yaptıklarını hatırlatıyor. Okulda mehter takımı ve musiki korosu da var. 430 öğrencinin 390’ı yurtta kalıyor. Dolayısıyla akşamları yurtlarda çeşitli faaliyetler yapılıyor. Resim, fotoğrafçılık, ebru, Osmanlıca, müzik, hat, kaligrafi, diksiyon gibi kurslar alabiliyorlar. Spora ilgisi olanlar futbol, masa tenisi, güreş ile ilgilenebiliyor. Aylık ve haftalık olarak düzenli etkinliklerin yapıldığı okulda edebiyatçı ve yazarların katıldığı söyleşiler gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE’Yİ ROL MODEL OLARAK GÖRÜYORLAR

Öğrencilerle diyaloğumuz çok iyi. Özellikle yurt dışından gelen öğrencilerimiz bizlere ve devletimize müthiş bir minnettarlık duyuyorlar. ‘İyi ki gelmişiz’ diyorlar. Çoğu burada en iyi şekilde eğitim alıp bunu ülkesine taşıma derdinde. Türkiye’yi rol model bir ülke olarak görüyorlar. Daha fazla öğrencinin buraya gelmesi için faaliyet yürütüyorlar. Öğrencilerin çoğu üniversiteyi burada okumak istiyor. Öğrencilerimiz genel olarak memnun. Ben de bir öğretmen olarak burada mutluyum. Benim 63 ülkeyi gezmem mümkün değil ama burada 63 farklı ülkeden öğrencim var. Onlarla birlikteyiz ve kültürlerini öğreniyoruz. Öğrencilerin tarih derslerine giriyorum. Bazı öğrencilerimiz burada öğrendikleri Osmanlı tarihi ile ülkelerinde öğrendikleri Osmanlı tarihinin çeliştiğini söylüyorlar. Biz de onlara doğrusunu anlatıyoruz. Burada Osmanlı tarihi, İslam tarihi ve dünya tarihi öğretiyoruz.

ÖĞRENCİ HAMDAN MÜNİR: HEM DİN HEM DE BİLİM EĞİTİMİ ALIYORUM

Bangladeşliyim, Türkiye’de 4. yılım. Buraya okumak için geldim. Her şey çok güzel. Hem böyle tarihi bir binada okumak hem de dini eğitim ile bilim eğitimini aynı anda almak çok güzel bir şey. Ülkemde böyle bir fırsat yok. Dini eğitimi alırsam bilim eğitimini alamıyoruz ya da tam tersi. Ailem de benimle aynı fikirde. Hatta kardeşimi de buraya göndermek istiyorlar. Bu okulda bir İHA yaptım. Bunu geliştirmeye çalışıyorum. Dünyanın hemen her yerinde İHA kullanılıyor. Ama insansız gemi yok. Ya da ileri durumda değil. Ben de bunun üzerine çalışıyorum. Ayrıca burada 66 ülkeden arkadaşım var. Çok iyi hocalarımız var. Burası çok güzel bir ortam. Hocalarımız her konuda yardımcı oluyorlar. Üniversiteyi burada okumak istiyorum. Makine mühendisi olmak istiyorum. Türkiye’yi çok sevdim. Osmanlı tarihini çok seviyorum ve araştırıyorum sürekli.