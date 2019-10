''Eğitim ihracatına katkı sağlayacağız''

BALKANLARIN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEYE TALİBİZ

Dünyanın hemen her yerinde Maarif Vakfımızın okulları anaokulundan lise sonuna kadar inşa ediliyor. Bu kurumlar içerisinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da halihazırda vakfımızın tek üniversitesi olan Türkiye Maarif Vakfı Tiran New York Üniversitesi’nin ayrıcalıklı bir yeri olduğuna inanıyorum. 2018 yılı sonlarına doğru Vakıf bünyesine geçti. Arnavutluk Balkanların en önemli, en etkili alanlarından. Bu coğrafyanın her metrekaresi tarihi bağlarla ülkemize bağlı olan bir bölge. Tiran Newyork Üniversitesi’nin eğitim dili İngilizce. Bu yapısıyla buradaki ilk ve tek kurum. ABD’den, Kanada’dan Libya’dan hem öğrencilerimiz hem öğretim üyelerimiz var. Bilgisayar mühendisliklerinde özellikle kendilerini geliştirmiş dünya çapında değeri olan öğretim üyelerini de kadrolarımıza katıyoruz. Üniversitemiz Maarif bünyesindeki ilk yılında. Maarif’in kurum olarak da henüz bilinmemesi ve çalışmaların nereye gideceği yönünde tanınmamasından dolayı bir endişe vardı. Ancak üniversitenin yapısına dokunmadık, bundan sonra da dokunmayı düşünmüyoruz. Çalışmalarıyla bu üniversiteyi çok daha ileri taşıyabilecek akademisyenlere de kapımız her zaman açık. Bunun yapılanması içerisindeyiz.

Tiran Newyork Üniversitesi eğitimindeki kalitesiyle, uluslar arası yapısıyla bu ülkedeki üniversitelerden çok ayrıcalıklı. Elbette nüfus ve sayı olarak öğrencilerin çoğunluğu Arnavut ve kendi bölgesinden. Ancak 16 farklı ülkeden öğrenciyi de bünyesinde bulunduruyor.

AKADEMİK İŞBİRLİKLERİ ARTIYOR

Üniversitemizin kendi bölgesinde ulaştığı ciddi bir başarı olmakla beraber eksik kalan alanlarını da fark ettik. TMV olarak yönetim kurulu üyelerimizle bu üniversitenin eğitim planlarını incelediğimizde buraya neler katabileceğimizin istişarelerini yaptık. Uluslararası yapıcılık çok öne çıkmış ama araştırma merkezlerinin olmaması en çok dikkatimizi çeken noktaydı. Buradan hareketle ülkemizdeki üniversiteler başta olmak üzere Avrupa’nın da önde gelen üniversiteleriyle ikili işbirliği çalışmalarına giriştik. İyi sonuçlar aldık. Avrupa Üniversiteler Birliği ile Balkan Üniversiteler Birliği’ne de üye olduk. Maarif Vakfı çatısı altında başlayan bu işbirliklerinin yanı sıra ülkemizden İstanbul Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ, Trakya, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ile ortak çalışma kararı aldık ve öğrenci değişimlerine de başladık. Erasmus projelerine Arnavutluk henüz hazır değil, alışık da değil. Ama ilk altı ayımızda bile bir güven oluşturduk. Fransa’ya Barcelona Üniversitesi’ne İspanya’ya, İtalya’ya ve Türkiye’de İstanbul Üniversitesi ve Şehir Üniversitesi’ne giden öğrencilerimiz oldu. Bu yıl bunlara çok daha önem vereceğiz.

ARNAVUTLUK’TA TÜRKÇE’YE İLGİ BÜYÜK

Burada her şey Türkiye’de olduğu gibi eğitim bakanlığının kontrolünde ve izne tabi. Bu bağlamda henüz müfredatımızda Türkçe dersleri yok. Bunun girişimlerini yapmış durumdayız. Eğitim bakanıyla bizzat görüştük. Bu projelerimizi anlattığımızda destek vereceklerini ifade ettiler. Müfredatta olmasa da Maarif bünyesine geçtikten sonra ilk icraatlarımızdan biri de serbest Türkçe kursları başlatmak oldu. Düşündüğümüzün çok daha üstünde öğrenci ilgi gösterdi kurslarımıza. Bu projeyi bu sene genişletmeyi düşünüyoruz. Maarif Vakfımız iki Türkçe öğretmenini görevlendirdi üniversitemiz ve diğer okullarımızda çalışmak üzere. Daha profesyonel öğretmenlerimizle Türkçe’yi sevdirme, Türk insanını tanıma noktasında bir gayretimiz olacak.

Kültürel anlamda o kadar çok ortak yanımız var ki şaşırdığımı ifade edeyim. Bu coğrafyada Türkçe’yi sevmek kadar Türk insanına duyulan sevgi ve Türkiye’ye özlem de artmış. Burada olmamız konusunda kesinlikle geç kalınmış. Ülkemizin değişen perspektifi bu geç kalınmışlığı telafi etme yolunda adımlara vesile oluyor. Türkiye’de son 15 yılda yaşanan değişimin bu coğrafyaya çok önemli katkıları olmuştur. Az ya da çok karınca kararınca bu coğrafyanın insanları Türkiyesiz ne kadar zayıf kalacaklarını fark etmiş ve Türk insanıyla beraber olmanın onlara ayrı bir güç katacağını hissetmiş durumdalar.

BALKAN ARAŞTIRMALARI HIZ KAZANACAK

Türkoloji, Osmanlı Tarihi’nden başlayarak Avrupa Tarihi, Balkan tarihi ve gerçek tarih öğretilerine zemin olmak en azından bunları araştırma düzeyinde sağlamak için üniversitemizde Balkan Araştırmaları Merkezi’ni kurduk. Türkiye’den akademisyenler çağıracağız. Buradan üç, dört tane öğretim üyesi ile bağlantı halindeyiz. Bu çalışmalar olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Kaybettiğimiz bağları çok daha anlamlı bir şekilde kuvvetlendirerek inşa etmemizi sağlayacak.

Ülkemizden birçok bilim insanı bu coğrafya ile yakın temas halinde ve araştırmalar içerisindeler. Balkan Araştırmalar Merkezi’ni önemsememizin bir sebebi de bu. Trakya Üniversitesi’nin ev sahipliğini yapmış olduğu Balkan Üniversiteler Birliği var. Balkanların ortak sorunları, geleceği, geleceğe yönelik çalışmaların nasıl yapılabileceği konusunda çabamızı birleştirerek bu coğrafyaya çok daha faydalı akademik araştırmalar yapabiliriz.

GENÇLERİMİZ BİRLİKTE GELECEĞİ İNŞA ETMELİ

Üniversiteler eğitim kadar enstitü ve araştırma çalışmaları, uluslar arası konferanslara ev sahipliği yapmak, bilim insanlarını bir araya getirmekle de yükümlü. Zira bu işin birinci meyvesi yetiştirdiğiniz kaliteli, iyi ahlaka sahip, güvenilir, dürüst öğrenci ise bir o kadar da doğru bilimi yakalatmak durumundayız. Dünyadaki kargaşayı görüyoruz. Bu hep tarihi doğru bilmemekten, kültürleri doğru tanımamaktan kaynaklanıyor. Belki küçük bir kıvılcım olur Maarif çatısı altında Arnavutluk’ta yapacağımız çalışmalar küçük bir nüve, Balkanlar’ın geleceğinde çok önemli bir değişime neden olabilir.

Maarif bünyesindeki ilk ve henüz tek olan üniversitemizin ihtiyaçlarından birisi Türk insanımız, Türk gencimiz. Gençlerimiz bu coğrafyaya çıkmalı, buralar bizim gönül coğrafyamız. Balkanlar Anadolu kentlerinden farklı yerler değil. Kendilerini özlemle bekleyen gelecek nesillerle beraber barış ve huzur içerisinde geleceği inşa edecekleri bu coğrafyalara gençlerimizi davet ediyoruz. Gelmeliler bu ortamları görmeliler, dünyada barışı bu tür buluşmalarla sağlayabileceğimizi düşünüyorum.