En nadide klasiklerle geçmişe yolculuk...

Üretildiği yıllarda herkesin hayranlıkla baktığı, geçen zaman içinde de kendine çok özel bir hayran kitlesi oluşturan yüzyılın klasik otomobilleri bir kez daha İstanbul’da buluşuyor.

1886 yılında üretilen Benz modelinden başlayarak, Elvis Presley’nin 1955 model Cadillac’ından, Kara Şimşek efsanesine, Hulusi Kentmen’in 1956 model otomobilinden, Şoför Nebahat filminde kullandığı 1952 model taksiye kadar Türkiye’den ve dünyadan 500’den fazla otomobil ve klasik ticari araç, Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından 28–30 Haziran 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenecek “2. Klasik Araç Festivali’nde’’ otomobil tutkunlarını nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

Tayalı “Sorunlarımıza Dikkat Çekmek İstiyoruz”

“2. Klasik Araç Festivali’’ öncesinde Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında bir konuşma yapan AOF Genel Sekreteri İlker Tayalı, geçtiğimiz yıl ilgi ile karşılanan ve 8 binden fazla kişinin ziyaret ettiği festivalin bu yıl da aynı ilgiyi görmesini beklediklerini belirterek “Sesimizi duyurabilmek adına yaptığımız etkinliklerden biri de geçen sene başlattığımız Uluslararası Klasik Araç Festivali. Geçmişte bu otomobilleri kullananlara nostalji yaşatmak, aynı zamanda yeni nesle klasik otomobili sevdirmek, bunun ne kadar özel bir hobi, kültür ve güzel bir paylaşım olduğunu göstermek istiyoruz.

Tüm bunlarla da farkındalık yaratıp devlet nezdinde bu otomobillerin mevzuatlarıyla ilgili problemlerine çözümler bulabilmeyi amaçlıyoruz. Federasyonumuz ayrıca, tarihi değeri haiz antika eşya veya klasik, motorlu kara taşıtlarının ülkemize kazandırılması, sevdirilmesi ve daha da önemlisi otomotiv sanayinin gelişim sürecinin detaylarının gelecek nesillere aktarılabilmesine imkan vermek ve tarihi taşıt mirasımızı korumak için de yoğun çaba harcıyor” dedi.

Klasik meraklısı ünlüler de festivalde

Tayalı sözlerine şöyle devam etti: “Festivale onbeş gün olmasına rağmen 2000 adetin üzerinde bilet satışı gerçekleşti. Bu yıl workshoplar, sosyal sorumluluk proje çalışmaları, çocuklar için eğlence-oyun alanları, söyleşiler, imza günleri, konserler, dans showlar ve eğitimlerle dolu bir festival yaşayacağız. Ayrıca, klasik otomobillere olan tutkularıyla bilinen Burhan Öcal, Erkan Can, Serdar Gökhan, Rasim Öztekin ve İlker Ayrık gibi bir çok ünlü isim de günümüzde kullandıkları klasik otomobilleriyle birlikte katılımcılar arasında olacak.

Ayrıca, klasik otomobil tasarımında Celebrity Kustoms markasıyla dünya çapında tanınan John D’Agostino da söyleşilerde bulunacak, imzalı hatıra para dağıtacak ve festivalin en güzel otomobilini seçip Amerika’dan getirdiği kristal kupayı takdim edecek. Tüm bunlarla beraber birbirinden değerli klasik itfaiye ve ambulans araçları ve otobüsleri görme şansına da sahip olacağız.”

Dünya sinemasının klasikleri de burada

Türkiye’nin her noktasından gelen 500’den fazla klasik araç, ziyaretçilerini yarım yüzyıl öncesine taşırken, 50’li 60’lı yılların kamyonlarıyla, otobüsleriyle, kendilerini eski bir filmin içinde hissedecekler.

Harry Potter’ın 1959 Ford Anglia’sı, Elvis Presley’nin 1955 Cadillac’ı, Marilyn Monroe’nun 1956 Ford Thunderbird’i, Fenomen dizi Kara Şimşek’te kullanılan 1982 Pontiac Transam’ı, Hulusi Kentmen’in 1956 Ford Fairline’ı, Müzeyyen Senar’ın 1970 Anadol’u, Ayhan Işık’ın 1966 model Mercedes’i, Sadri Alışık’ın 1957 Chevrolet Belair’i, Şoför Nebahat’in 1952 Desoto’su, efsane Aston Martin model otomobiller başta olmak üzere birbirinden değerli klasik otomobillerle anılar yeniden canlanacak.