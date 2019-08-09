En tatlı tehlike çikolata

Özellikle kadınların sadece mutlu olmak için tükettikleri bir tatlı. Ama çikolatanın cilde çok iyi gelmediğine dair söylentiler de var. En çok da sivilce oluşturduğu için uzak durmakta fayda var diye biliyoruz. Ancak çikolata ile ilgili bilmediğimiz pek çok şey var. Çikolatanın faydaları olduğuna da dikkat çeken Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Balevi, çikolata ve dermatoloji arasındaki ilişki ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Saf bir siyah çikolatada bol miktarda polifenoller, magnezyum, potasyum, fosfor ve E vitamini bulunduğunu belirten Balevi, “Kakaonun sağlığa en büyük faydası antioksidanlar bakımından oldukça zengin olmasıdır. Bir gram kakao yaklaşık 100 mg antioksidan içermekte. Çoğu çikolata (koruyucu kimyasallar veya gıda boyası içermiyorsa) süt ve kakaodan üretilmekte. Kakao çekirdeğinde bulunan antioksidanlar yeşil çay kadar etkilidir. Özellikle bitter çikolatalar antioksidan bakımından en iyi çikolata türüdür ve bu çikolataların yaklaşık yüzde 35’i kakaodur. İşte bu tip, yüksek kakao içeren çikolatalar cildin daha sağlıklı ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olabilir. Ayrıca kakao çekirdeğinden elde edilen kakao yağı çok iyi bir nemlendiricidir ve cilt tarafından çok hızlı emilir.” şeklinde konuşuyor. Bitter çikolatayı tüketmenin birçok faydası olduğuna da değinen Balevi, flavanoid açısından zengin çikolata yemenin, antioksidan yapısı sayesinde, cildi koruduğunu, güneş yanıklarını önlediğini ve UV ışınlarının verdiği zararları engellediğine dikkat çekiyor. Çikolata konusunda en çok merak edilen şey ise “Çikolata cildimizde sivilce oluşturur mu?” Soruya şöyle cevap veriyor: “Yaklaşık 50 yıl önce yapılan bir çalışma ile başlayan ve devam eden bir araştırma sürecidir. Çikolata yenildiğinde kanda insülin hormonu artar ve androjen hormonlarını sentezini arttırır bunun neticesinde cilt yağlanması oluşabilir. Bu etkiyi çikolata içeriğinde yer alabilen süt ve şeker gibi ek içerikler de oluşturabilir.”

Bitter, güneşten korur

Peki çikolatanın güneşten koruduğunu biliyor muydunuz? Yakın bir zamanda yapılan araştırma, 12 hafta boyunca günde 20 gram bitter çikolata yiyen kişilerin, yemeyenlere göre, güneşte yanmadan iki kat daha uzun süre kalabileceklerini ortaya çıkarttı. Yapılan diğer araştırmalarda da bitter çikolatanın, güneşin UV ışınlarının zarar verici etkilerine karşı, koruma sağladığı ve cildin erken yaşlanmasını önlediği, çikolatanın kansere neden olan ışınlara karşı kişileri koruduğu ifade ediliyor. Güzel bir cilde sahip olmak adına son dönemlerde popüler olan çikolata maskeleri hakkında da bilgi veren Balevi, “Çikolatanın kokusundan gelen rahatlama ve içinde bulunan kakaonun yumuşatıcı etkisi nedeniyle cildin nemlenmesine ve deri hücrelerinin yenilenip gençleşmesine faydası olabilir. Kakao ile zeytinyağı ve Hindistan cevizi karışımları sık kullanılan maskeler arasındadır.” dedi.