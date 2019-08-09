29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5116
  • 6,1854
  • 264.685
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

CUMARTESİ

  1. Haberler
  2. Cumartesi

En tatlı tehlike çikolata

Çikolata, sanırım kimsenin karşı koyamayacağı bir yiyecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özellikle kadınların sadece mutlu olmak için tükettikleri bir tatlı. Ama çikolatanın cilde çok iyi gelmediğine dair söylentiler de var. En çok da sivilce oluşturduğu için uzak durmakta fayda var diye biliyoruz. Ancak çikolata ile ilgili bilmediğimiz pek çok şey var. Çikolatanın faydaları olduğuna da dikkat çeken Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji  Uzmanı Doç. Dr. Ali Balevi, çikolata ve dermatoloji arasındaki ilişki ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Saf bir siyah çikolatada bol miktarda polifenoller, magnezyum, potasyum, fosfor ve E vitamini bulunduğunu belirten Balevi, “Kakaonun sağlığa en büyük faydası antioksidanlar bakımından oldukça zengin olmasıdır. Bir gram kakao yaklaşık 100 mg antioksidan içermekte. Çoğu çikolata (koruyucu kimyasallar veya gıda boyası içermiyorsa) süt ve kakaodan üretilmekte. Kakao çekirdeğinde bulunan antioksidanlar yeşil çay kadar etkilidir. Özellikle bitter çikolatalar antioksidan bakımından en iyi çikolata türüdür ve bu çikolataların yaklaşık yüzde 35’i kakaodur. İşte bu tip, yüksek kakao içeren çikolatalar cildin daha sağlıklı ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olabilir. Ayrıca kakao çekirdeğinden elde edilen kakao yağı çok iyi bir nemlendiricidir ve cilt tarafından çok hızlı emilir.” şeklinde konuşuyor. Bitter çikolatayı tüketmenin birçok faydası olduğuna da değinen Balevi, flavanoid açısından zengin çikolata yemenin, antioksidan yapısı sayesinde, cildi koruduğunu, güneş yanıklarını önlediğini ve UV ışınlarının verdiği zararları engellediğine dikkat çekiyor. Çikolata konusunda en çok merak edilen şey ise “Çikolata cildimizde sivilce oluşturur mu?” Soruya şöyle cevap veriyor: “Yaklaşık 50 yıl önce yapılan bir çalışma ile başlayan ve devam eden bir araştırma sürecidir. Çikolata yenildiğinde kanda insülin hormonu artar ve androjen hormonlarını sentezini arttırır bunun neticesinde cilt yağlanması oluşabilir. Bu etkiyi çikolata içeriğinde yer alabilen süt ve şeker gibi ek içerikler de oluşturabilir.”

Bitter, güneşten korur 

Peki çikolatanın güneşten koruduğunu biliyor muydunuz?  Yakın bir zamanda yapılan araştırma, 12 hafta boyunca günde 20 gram bitter çikolata yiyen kişilerin, yemeyenlere göre, güneşte yanmadan iki kat daha uzun süre kalabileceklerini ortaya çıkarttı. Yapılan diğer araştırmalarda da bitter çikolatanın, güneşin UV ışınlarının zarar verici etkilerine karşı, koruma sağladığı ve cildin erken yaşlanmasını önlediği, çikolatanın kansere neden olan ışınlara karşı kişileri koruduğu ifade ediliyor. Güzel bir cilde sahip olmak adına son dönemlerde popüler olan çikolata maskeleri hakkında da bilgi veren Balevi, “Çikolatanın kokusundan gelen rahatlama ve içinde bulunan kakaonun yumuşatıcı etkisi nedeniyle cildin nemlenmesine ve deri hücrelerinin yenilenip gençleşmesine faydası olabilir. Kakao ile zeytinyağı ve Hindistan cevizi karışımları sık kullanılan maskeler arasındadır.” dedi. 

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bakan Albayrak TİM'i ziyaret etti

Bakan Albayrak TİM'i ziyaret etti

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

Faizler indi, talep patladı: Sayı 34 bine ulaştı

Faizler indi, talep patladı: Sayı 34 bine ulaştı

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı

'Ankara-Sivas YHT bu yıl sonu test sürüşlerine başlıyacak'

'Ankara-Sivas YHT bu yıl sonu test sürüşlerine başlıyacak'

'Bayramda 180 bin 505 personel görev yapacak'

'Bayramda 180 bin 505 personel görev yapacak'

'5-6 ay içinde tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz'

'5-6 ay içinde tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz'
 

POPÜLER HABERLER

MSB yayınladı! Böyle tahliye edildiler

MSB yayınladı! Böyle tahliye edildiler

Depremzedeler ilk geceyi çadırda geçirdi

Depremzedeler ilk geceyi çadırda geçirdi

Planlanandan 2 yıl önce bitecek!

Planlanandan 2 yıl önce bitecek!

Mide sağlığına iyi gelen besinler

Mide sağlığına iyi gelen besinler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA