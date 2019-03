Endüstri 4.0 devri başlıyor

Zaman değişti. Endüstri 4.0 çağına doğan çocukları eski ve yetersiz bir eğitim sistemine mecbur bırakmak çok da akıl kârı değil. Gençlerimize çağı yakalayabilecekleri ve yeni döneme uygun üretim yapabilecekleri becerileri kazandıracak bir eğitim sistemine ihtiyacımız olduğu aşikâr. STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi bu amaca hizmet eden bir sistem.

Bu alanda çalışmalar yapan Mektebim Okulları, STEM Eğitim Projesi’ni Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi’nde tanıttı. Eğitim anlayışının farklılaşması ve iyileştirilmesi gerektiği bilinciyle yola çıkan Mektebim Okulları, UNESCO ve INTED işbirliği ile dünyaya örnek olacak yeni bir müfredat sistemi oluşturuyor. 2023 hedeflerine güçlü bir desteğin verilmesi amacıyla hazırlanan proje ile Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Türkiye’nin STEM alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirilmesi de hedefleniyor.

“STEM üzerine En İyi Uygulama Müfredatı ve Okulları Projesi” tanıtım programında konuşan Mektebim Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak “UNESCO’nun tüm dünyaya STEM eğitiminde rol model olacak bu projeyi, Mektebim Okulları ile birlikte hayata geçirmesi Türkiye için önemli bir kazanım.” dedi.

Bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmelerle şekillenecek bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Bu noktada STEM eğitimi, öğrencilerin bu çağa ayak uydurabilmeleri ve temel yeteneklerini geliştirebilmeleri adına yakın zamanda bütün ülkelerin eğitim politikası haline geldi.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panele; UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, SingularityNET CEO’su Ben Goertzel, OKRA Technology CEO’su Loubna Bouarfa katıldı.

“TEKNOLOJİYİ YÖNETECEK GÜCÜ ÖĞRETMELİYİZ”

UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, konuşmasında devrim çağında yaşadığımızı bu yüzden STEM eğitim anlayışının çok önemli bir yerde durduğunu belirterek şunları aktardı: “Bu eğitimler sayesinde Sophia yapıldı. Endüstri 4.0 hayatımızın her alanında var. Ayrıca STEM eğitimi kız-erkek eşitsizliğini de ortadan kaldıracak. Küresel ortalamalara baktığımızda bu alanda erkeklerin kızlara oranla daha çok üstünlüğü var. Bu durum kızların yeteneksiz olduğundan kaynaklanmıyor. Yaygınlaşan düşünce ve rol model ile ilgili sanırım. Mühendisler erkek olur diye bir düşünce var. Cinsiyetler arasındaki ayrım aslında çok erken yaşlarda başlıyor. Genelde bu alanlara kız çocuklarını teşvik etmiyoruz. Bu proje bu anlamda çok önemli, cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak. Eğitim sistemini temelden değiştirecek. Burada eğitim herkese verilecek.” SingularityNET CEO’su Ben Goertzel’de yapay zeka alanında gelişmelerin her geçen gün artarak devam ettiğine dikkat çekti. Teknolojinin, yapay zekanın olumsuz yönleri bulunsa da bunu tasarlamanın ve iyiye yönlendirmenin bizim elimizde olduğunu söyleyen Goertzel, “Yapay zekanın bir sonraki nesli insan seviyesinde olacak. Sophia yapay zeka ile çalışan bir robot. Ondan korkmamıza gerek yok. Teknolojinin iyi ya da kötü olması bizim elimizde. Yapay zeka eğitimde kullanılabilir. İnsanlar ve yapay zekaların birbirinden öğrenecek şeyleri var. Birbirlerine faydaları olur.” şeklinde konuştu. OKRA Technology CEO’su Loubna Bouarfa ise konuşmasında şunları aktardı: “Robotlar ve insanlar arasında farklar ve benzerlikler var. Yapay zekaların algoritması insanların öğrenme alışkanlıkları ile benzer. Eğitim sistemimiz iki sanayi devrimini kaçırdı. Üçüncüsünü yakalamaya çalışırken dördüncüsünü de kaçırıyoruz. Dijital çağa ayak uydurmak zorundayız. Eğitim konusu burada ana nokta. Soru şu olmalı: ‘Çocuklarımızı nasıl eğitmeliyiz ki geleceğe ayak uydursun?’. Yapay zekayı eğitime dahil edebiliriz. Onların öğrenme kabiliyetleri daha hızlı. Her bir yapay zekaya çocukların müfredatını öğretebiliriz. STEM eğitimin yanında çocuklara beceri de kazandırmalıyız. Öğrencilere teknolojiyi yönetecek o gücü vermeliyiz. Öğrencilere tavsiyem alıştığınız sınırların dışına çıkın. Statükoyu sorgulayın, belirsizlik içinde kaybolun. Size ilham verecek insanlarla bir arada olmaya çalışın. En önemlisi ise her zaman mütevazi olun. Her gün yüzde bir daha iyi olmaya çalışın.”

SOPHİA’DAN YUNUS EMRE DİZELERİ