'Engellilerin sayıları değil başarıları artıyor'

Portekiz’in Guimaraes kentinde düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’ndan Türk takımı başarı ile döndü. 2 altın 1 gümüş madalya kazanan sporcular Portekiz’de bayrağımızı dalgalandırdılar. Ülkemize büyük bir gurur yaşatan sporcular kendileri gibi özel olan çocuklara da örnek olurken imkân verildiğinde neler başarabileceklerini de herkese gösterdiler. Şampiyonada T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı. Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo’yu 4-2 yenerek, Türkiye’ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi. Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal ise T21 kategorisi finalinde Portekizli Maia Hugo’ya 2-1 yenildi ve gümüş madalyada kaldı. Portekiz’in Guimaraes kentindeki şampiyonada T21 kategorisi erkekler 81 kiloda Türk sporcu Doğukan Coşar da finalde Portekizli rakibini 3-1 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı. Sporcuların şimdiki hedefi ise Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları kabul edilen ve 31 Mart- 7 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleşecek Trisome Games 2020’den başarı ile dönmek. 42 ülkeden 1500 down sendorumlu sporcu ve antrenörün katılacağı Olimpiyat oyunları için şimdiden çalışmalara başlayan özel sporcular, büyük bir azim ile formaları için mücadele edeceklerini söylüyorlar.

Talha Ahmet Erdem, Mehmet Can Topal ve Doğukan Coşar ile Portekiz’deki başarılarını konuştuk. Güler yüzleri ve samimi sohbetleri ile etraflarına güzel bir enerji saçıyorlar. Milli takım formasını taşıyor olmaktan çok mutlu olduklarını söyleyen sporculara “Rakibinizi nasıl yendiniz” diye soruyorum. Talha heyecanla “Gömdüm onları kendi sahalarına” şeklinde cevap veriyor.

İstiklal Marşımız okunurken ağlayacaktım

“Tüm dünya benden bahsediyor şimdi. Bu çok gurur verici.” diyen Talha, üç yıldır judo yapıyor. Daha önce de yüzme, basketbol ve futbol ile ilgilenmiş. Liseyi bitirdikten sonra bir cafede çalışmaya başlayan Talha, aynı zamanda gitar çalıyor ve şarkı sözü yazıyor. Savunma sanatı olduğu için Judo’yu tercih ettiğini söyleyen Talha, şampiyona ve hazırlık süreci ile ilgili şunları aktardı: “Ailem ve arkadaşlarım çok destek oldu. Gültekin hocamız çalıştırdı bizi. Antrenmalar haliyle zor geçiyor, yoruluyorum ama vazgeçmiyorum. Ben başarılı olunca ailem de çok mutlu oldu. Benimle gurur duyuyorlar. Şampiyonada rakibim Portekiz idi. Maça çıktığımda çok heyecanlanmadım ve onu yendim. Birinci olunca İstiklal Marşımız söylendi ve bayrağımız dalgalandı. O an ağlayacaktım. Türkiye’ye döndüğümüzde ailelerimiz bizi coşku ile karşıladı. Birol Aydın Federasyon başkanımız da bizi karşılamaya geldi. Bundan sonraki amacım Trisome oyunlarında başarılı olmak.”

Mehmet Can Topal da şampiyonada ikinci oldu. Biraz buruk ama inançlı. “Maça çıkarken biraz heyecanlandım. İkinci oldum ama olsun. Antrenmanlar dışında evde de sürekli çalışıyorum. Bundan sonraki hedefim ise birinci olmak.” diyen Mehmet’in atletizm dalında da dereceleri var. Şarkı söylemeyi çok seven Mehmet aynı zamanda gitar çalıyor.

Doğukan Coşar ise spor hayatına judo ile başlamış ve iki yıldır judo yapıyor. Ailesinin kendisine çok destek olduğunu söyleyen Doğukan, “Şampiyonada İtalyan sporcu ile yarıştım ve yendim onu. Maçta heyecanlandım ama birinci olunca çok sevindim. Ailem de mutlu oldu. Döndüğümde bana sarıldılar, çok ağladık.” şeklinde konuşuyor. Doğukan da Mehmet gibi gitar çalıyor ve lise düzeyinde eğitimine devam ediyor.

Normal sporculardan daha disiplinliler

Judo Milli Takımı’nda şu an üç sporcu var. Judo branş olarak federasyona yeni eklenmiş. Bu yüzden henüz ulusal yarış yok. Sporcuların Kağıt Spor bünyesinde ciddi bir antrenman ve hazırlık süreci geçirdiğini belirten Milli Takım Antrenörü Hüseyin Dağdelen, “Haftanın beş günü antrenman oluyor. En başlarda ayak uydurmakta biraz sıkıntı çektiler ama zamanla alıştılar. Artık çok disiplinli çalışıyorlar. Asla bıkmıyorlar, azimliler. Şampiyondan başarı ile döndüler. Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyorlar. Judo takımımızı genişleteceğiz. Bu üç sporcu başarıları diğer özel çocukları da teşvik edecek. Onlara psikolojik anlamda da destek olmaya çalışıyoruz. Ailelerinden uzakta sürekli seyahat ediyorlar. Kendi öz bakım becerilerini de geliştirdiler bu sayede.” şeklinde konuştu.