Eski Müzik: İnsanın köküne yolculuk

Kadim Anadolu müziğini daha önce böyle duymadınız. Asırlar boyunca sadece bu topraklara değil her coğrafyaya ayrı telden dokunmuş sesler, üç ustanın rehberliğinde Eski Müzik’te buluşuyor. İstanbul kemençesini dünyanın her yerine duyurmuş Derya Türkan, bu coğrafyanın eserlerine sazıyla ve sözüyle kendi izini katmış Erkan Oğur, hazırladığı projelerle Anadolu müziğini uluslararası sahnelere taşıyan Coşkun Karademir bir araya geliyor. Kemençeden gitara, kopuzdan bağlamaya tüm seslerin bir olacağı Eski Müzik, çağlar öncesinden çağlar sonrasına yepyeni bir yorum getiriyor. Eski Müzik’in dünya prömiyeri, 7 Aralık Cumartesi günü 20.00’da UNIQ HALL’de gerçekleşecek. Biz de prömiyer öncesinde Derya Türkan ve Coşkun Karademir’den projenin hikayesini dinledik. Erkan Oğur il dışında olduğu için sohbetimize katılamadı ancak kulaklarını bol bol çınlattık.

Bu üçlü nasıl bir araya geldi?

Derya Türkan: Biz zaten bir aradaydık.Erkan Oğur ile yıllardır birlikteyiz. Coşkun’un da projelerini yakından takip ediyorum. Çalışan ve üreten, yeni dünyaya açılan bir müzisyen. Daha önce onun bir projesine misafir oldum. Daha sonra ikimiz bir çalışma yaptık, konserler verdik. Baktık sohbet ettiğimiz gibi çalıyoruz. Dokunmak da buna eklenir mi? dedik. Eski Müzik projesini Coşkun’a söyledim ve beğendi. Sonra Erkan Oğur’a teklif ettik. O da bizimle olmayı kabul etti. Hatta projenin isim babası kendisidir.

Neden Eski Müzik?

D.T.: Yeni de olsa müzik eskiyor. Çünkü her daim her an yenilenen bir şey müzik. Yenilenen şey de bir öncekini eskitir.

Coşkun Karademir: Çıkış noktamız muhabbet oldu. Bu zamana ait müzikler çalsak da biz aslında kök olarak yeni bir şey yapmıyoruz. Edebi olarak ele aldığımız, müzikal olarak icra etmeye çalıştığımız eserler, tarihi bir köke ve toprağa dayanıyor. En yeni müzik aslında en eski müziktir. İcralarımızla müziğe yeni şeyler, farklı nüanslar katıyoruz. Ama özü itibariyle eski duyguları bu zamana taşıyoruz. Bu bir nevi insanın köküne dair bir yolculuk aslında.

Çalışmalar ne zaman başladı?

D.T.: Geçen sene nisan ayında karar verdik bu projeye. Hazırlık süreci geçmiş birikimlerimizden dolayı kısa sürdü. Sadece fikri bulmak biraz zor oldu. İçimize sinsin istedik. Çalışmalara başladık. Projemizi yurt dışında Hollanda’da bir Türk organizasyon ile paylaştık. İlgilerini çekti hemen. Daha Türkiye’deki konser belli değil iken projeyi yurt dışında salonlar kabul etti.

C.K.: Hepimiz ayrı ayrı Avrupa’da farklı projelerde bulunduk. Oradaki organizasyon firmaları üçümüzün bir arada olduğunu duyunca çok heyecanlandılar. Avrupa konserlerine ilaveler olacak.

D.T.: Ama biz ilk konseri kendi ülkemizde yapmak istedik. Bu konuda UNIQ HALL bize çok destek oldu. Türk seyircisine bu projeyi sunmak ve geri dönüşleri duymak çok önemli.

Eski Müzik projesinde dinleyicileri nasıl bir repertuvar bekliyor?

D.T.: Erkan Oğur’un çok geniş bir repertuvarı var. Buradan 400 yıllık bir eser de çıkabiliyor yeni bir beste de. Coşkun da Anadolu repertuvarına çok hakim. Repertuvarı genelde ikisi şekillendiriyor. Burada benim katkım biraz daha modernleştirmek belki bir ses katmak olur. Bu ses bazen Anadolu bazen İstanbul bazen de Batı olur. Projemiz içinde en önemli noktalardan biri doğaçlama.

C.K.: Türküler, deyişler, yine bu coğrafyada yaşayan Azeri müziğine ait enstrümantal ezgiler de olacak. Hem sözlü hem de enstrümantal bölüm yapacağız. Kendi bestelerimizi de söyleyeceğiz. Özü 15. ya da 16. yüzyıla dayanan sözleri de duyacak seyirci. Avangart bir şey yok. Klasik hissin bol olduğu yeni icra mantalitelerinin de bulunduğu bir repertuvar olacak. Öz albümümden enstrümantal, Sırdaş albümünden deyişler okunabilir. Pir Sultan Abdal, Yunus Emre’den şiirler okunabilir. Özellikle meseleye şairler üzerinden bakıyoruz. Tek tek şarkı, türkü adı vermek çok doğru olmaz. Biz genel olarak eskiyi anlatmak istiyoruz. Repertuvar çok geniş. Sahnede değişebilir.

Bir albüm düşünüyor musunuz?

C.K.: Proje için düşünmüyoruz. Benzer eserler farklı albümlerde var.

D.T.: Yeni yılda Türkiye’de konserler devam edecek. Şimdi tek düşündüğümüz prömiyer. Bu tip bir salonda müziğimizin olması bizim için ayrıca kıymetli. Uniq İstanbul Genel Müdürü Serkan Coşkun’a da teşekkür ederiz.

Anadolu müziğini bugüne taşıyorsunuz. Bu müziği icra etmek neden önemli?

D.T.: Çünkü aktardığımız şey aslında biziz…

C.K.: Derdimiz dünyaya bir şey anlatmak ve bırakmak ise bunu ancak bize ait bir şeyle başarabiliriz. Başkasının mahsulünü cilalayıp onlara geri verdiğimizde dünyaya bir şey bırakmış olmuyoruz. Biz bizden bir şey üretmek istiyoruz.

Bizim kavgamız kendimizle