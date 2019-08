Federasyonun joker sporcusu

Gençlerimiz spor alanında aldıkları başarılar ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. Son yıllarda spor alanında kazanılan uluslararası şampiyonluklara bir yenisi daha eklendi. Ancak bu seferki başarı çok daha farklı. Engel tanımayan özel sporcularımız Finlandiya Tampera’da başlayan Down Sendromlular Avrupa Atletizm Şampiyonası’ndan 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 28 madalya kazandı. Organizasyonda atletizm ve masa tenisi branşlarında mücadele eden milli sporcular, kendilerine şans verildiği taktirde neler başarabilecekleri dünyaya gösterdiler.

Finlandiya Tampera’da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Dilara Çevik, Gülle Atma’da 4.78 Metre ve Disk Atma’da 13.12 Metre atarak Avrupa Şampiyonu olarak iki altın madalya kazanırken ayrıca 100 Metrede 25,32 saniye ile 2., Cirit Atma’da 8.93 metre ile 2., Uzun Atlama’da 1.48 Metre ile 2. ve 400 Metre’de 2,25 ile 2. olarak toplamda 2 Altın, 4 Gümüş madalya kazandı. Aynı şampiyona da Atletizm branşında yarışan Münennere Yılmaz ise Cirit Atma’da 11,93 Metre atarak Avrupa 2. si oldu. Şampiyonada Gülle Atma’da yarışan down sendromlu milli sporcu Ali Topaloğlu da dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Yine Atletizm branşında atma alanında sahaya çıkan Volkan Yavuzaslan da Disk Atma’da 20,49 metre ve Cirit Atma’da 20,80 Metre ile Avrupa Üçüncüsü olarak ülkemize iki bronz madalya kazandırdı. Bu başarı ile göğsümüz kabartan gençleri Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabından tebrik etti.

On parmağında on marifet var

Bu başarının ardından ülkeye dönen özel sporcularımızdan Volkan Yavuzaslan’ı ziyarete gittim. Bağlı olduğu Silivri Beyaz Melekler Spor Kulübü başkanı Mesut Özdoğan ve Antrenörü Yavuz Ergen de bize eşlik etti. Volkan, 36 yaşında. Güler yüzlü ve oldukça kibar bir beyefendi. Çok hırslı, azimli ve başarılı. On parmağında on marifet var. Gülle, cirit, disk atma, yüzme ve futsal da dereceleri var. Federasyonun hangi spor dalında bir sporcuya ihtiyacı varsa Volkan joker oyuncu gibi imdada koşuyor. Yüzme ile başlayan spor hayatı gülle atma ile devam etmiş. Şimdi ise cirit ve disk atıyor aynı zamanda Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı’nda kaleci. Bundan sonra yoluna kaleci olarak devam etmek istediğini söyleyen Volkan’ın kendine inancı tam. Asla durmak bilmiyor sürekli çalışıyor. Volkan’ın en başından beri futbolda gözü olduğunu söyleyen antrenörü Yavuz Ergen, Volkan’ı çok eskiden beri tanıyor. Volkan’ın yaşadığı köyde öğretmenlik yapan ve o dönemde futbol oynadığı sırada Volkan ile tanıştığını anlatan Ergen, “Volkan hep antrenmalara gelir top oynamak isterdi. Oradan bilirdim futbola ilgisini. Daha sonra Silivri Lions Esen İbak Eğitim Uygulama Okulu’na tayinim çıktı. Silivri Beyaz Melekler Spor Kulübü Başkanı Mesut Özdoğan ile okulda tanıştık. Kulübü 2011’de birlikte kurduk. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’na bağlı bir kulübüz. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaya başladık. Bu yüzden daha fazla sporcuya ihtiyacımız vardı. Tam o dönemde Volkan ile denk geldik. Volkan ne istediğini bilen, kendini iyi ifade eden bir çocuk. O yüzden kulübümüzde Volkanı değerlendirelim istedim. Volkan’ın spor yolculuğu böyle başladı.”

Cirit’te rakip tanımıyor

Volkan spora yüzme ile başlamış ve down sendromlular arasında yapılan 50 ile 100 metrede yıllarca Türkiye şampiyonu olmuş. Atletizm branşında atmalar bölümünde milli takımda eksik sporcu olduğu için daha sonradan bu alana yönelmiş. Volkan’ın fiziki yapısının atletizm alanına uygun olduğunu dile getiren antrenör Ergen, “Gülle atmada Türkiye Şampiyonu, Avrupa’da ise ikinci ve üçüncü oldu. Cirit atma önceden yoktu. 2015 yılında başladı. Cirit atmada ilk başarısını Elazığ’da aldı. Türkiye Şampiyonu oldu.” diyor. Cirit atmada şu anda Volkan’ın Türkiye’de rakibi yok. Volkan’a dünyada kendisine rakip gördüğü biri var mı diye soruyorum. Volkan’ın aklı Finlandiya’daki şampiyonada kalmış. Üçüncü olduğuna bile sevinmemiş. Avrupa Şampiyonası’nda birinci olan Finli sporcunun kendisinin en büyük rakibi olduğu belirten Volkan, “2020 yılında ülkemizde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na Finli sporcu gelirse onu mutlaka geçeceğim. Sıkı çalışacağım” diyerek gözdağı veriyor.

Disk atmada ilk defa madalya alan Volkan, ikinciliği kıl payı kaçırmış. Volkan’ın hünerleri bunlarla bitmiyor. Geçen sene kurulan Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı’nın kaptanı olarak görev yapan Volkan, 2018’de İtalya’nın Terni şehrinde yapılan Avrupa Futsal Şampiyonası’nda organizasyonun en iyi kalecisi seçildi. Milli takım olarak da Şampiyonayı üçüncü bitirdiler. Şampiyonadan döndükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı üyelerini kabul etti. Volkan Yavuzaslan da Erdoğan’ı ziyaret edenler arasındaydı. Yavuzaslan ile sarılarak şakalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı spor branşlarında kazandığı madalyalardan dolayı kendisini tebrik ettikten sonra çeşitli hediyeler verdi. Volkan, Erdoğan ile tanıştığı için çok mutlu olduğunu söylüyor.

Avrupa’nın en iyi kalecisi

Futsal Milli Takımı’na TFF tarafından da destek verildiğini belirten Özdoğan, uluslararası şampiyonalardan önce Riva’daki milli takım kamp alanında sporcuların antrenörlerle birlikte profesyonel bir ekiple çalıştıklarını vurguluyor. Takım içerisinde bir uyum olduğunu ve futbolcuların daha önceden farklı branşlardan birbirlerini tanıdığını anlatan Ergen, “Futsal takım sporu olduğu için antrenmanlar daha yoğun oluyor. Yılda 4-5 kere kampa giriyorlar. Salon futbolu çok zor. Down sendromlular olunca daha da zor oluyor. “ diyor. Takımda Ali ile daha çok anlaştıklarını vurgulayan Volkan daha iyi bir kaleci olmak için hergün çalıştığını söylüyor. Antalya’daki turnuvada disk ve cirit atma ile Futsal Milli Takımı’nda yer alacak olan Volkan, kendisine Volkan Demirel’i örnek alıyor. Fanatik bir Fenerbahçeli olan sporcu, antrenmanlar dışında müzik dinlemeyi sevdiğini, arkadaşları ile gezmeye gittiğini ve 5 vakit namaz kıldığını söylüyor. Cami cemaati ile arkadaş olduğunu dile getiren Volkan, antrenörü Yavuz Ergen ile arasının çok iyi olduğunu söylüyor.

Antrenmanların çok kolay geçtiğini belirten Ergen ise “Volkan söylediklerimizi hemen kapıyor. Genelde antrenmanlar yarışma dönemlerinden önce yapıyoruz. Biz güç, kondisyon çalışıyoruz. Atma ile ilgili de denemeler yapıyoruz. Uluslararası yarışmalardan öncede federasyonun yaptığı kamplara gidiyorlar.” diyor. Volkan’ın ilk birinciliği ile ilgili gülümseten anısını da şöyle anlatıyor antrenör Ergen: “Bütün sporcular dizildi. Düdük çaldı, herkes yüzmeye başladı. Volkan hâlâ yerinde duruyor. Biz bağırıyoruz ‘Volkan atla’ diye. Bizimki tribünde biri ile bakışıyor. Sonra atladı. Ama yarış çoktan başlamıştı. En son atlamasına rağmen herkesi geçip birinci oldu. ”