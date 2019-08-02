Filistinli genç sanatçılar İstanbul’da!

Sanat da doğa gibi. Ne kadar görmezden gelinse ne kadar çok engeller çıksa da varolabilmek için kendine yol buluyor. Hem bulunduğu ortama hem de üreticisine yol oluyor, ışık oluyor. Gerçek sanatçılar da sanatın hayatla bağ kurmayı sağlayan gücüyle üzerlerindeki baskılara rağmen üretmeye devam ediyorlar. Sanattan ne kendilerini ne de toplumlarını geri bırakıyorlar. Onlar kim mi? Filistinli genç sanatçılardan bahsediyorum. Bir grup Filistinli genç sanatçı İrfandan Medeniyete Derneği / Kudüs Platformu’nun davetiyle İstanbul’a geldi. Gençler Milli Saraylar Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’nda Türk seramik ve porselen sanatının tüm detaylarını öğrenmek üzere 10 günlük bir staj yaptı. Filistin’in El-Halil şehrinde üniversite eğitimi alan ve farklı sanat dalları ile ilgilenen 10 Filistinli genç sanatçı el yeteneği hayli gelişmiş kişiler arasından seçilmiş. Çini ve seramikle ilgili Ortadoğudaki önemli merkezlerinden biri olan ve 2016 yılında Dünya El Sanatları Komitesi (WCC) tarafından Dünya El Sanatları Kenti seçilen El-Halil’den gelen gençler bu stajla birlikte iki kültürün zengin sanat birikimini harmanlayacak bir donanıma sahip olacak. Gençler 130 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’nda bir porselenin çamurdan son haline kadar gelen süreci tüm detaylarıyla öğrenmiş oldular. Hem teorik hem de teknik olarak öğrenim gören gençlerin her birinin hikâyesi farklı ama burada olmakla ilgili söyledikleri şeyler aynı: “Çok mutluyuz!” İçlerinde burada öğrendiklerini Filistin’e döndüğünde diğer insanlarla paylaşmak isteyen de var, bir porselen fabrikasında çalışmayı düşünen de…

ALİ ABU GHAYYADAH: İSRAİL’İN ENGELLERİ BENİ SANATTA MOTİVE ETTİ

Beytüllahim’e bağlı bir köyde yaşıyorum. Üniversitede güzel sanatları öğrendim. Aynı zamanda hat yeteneğimi geliştirdim. Şu an ortaokul ve lise bir öğrencilerine sanat dersleri veriyorum. Resim ve porselen üzerine de çalıştım. Çocukluğumdan beri tüm sanatlara ilgim vardı. Aynı zamanda ney de çalıyorum. Üstelik neyi de kendim yaptım. 1989 yılında büyük abim İsrail’in köyümüze saldırısında şehit düştü. O da çok güzel hat yazardı. Diğer kardeşlerim de hat sanatında çok yetenekliler. Ama maalesef o dönemdeki şartlardan dolayı okuyamadılar. Acilen işe başlamaları gerekiyordu. Dolayısıyla sanat yapamadılar. Ama ben bu işin peşini bırakmadım. Üniversite çağına geldiğimde sanat okumaya karar vermiştim. Herkes karşı çıktı. Bunca sıkıntı varken herkes kendime daha fazla yararı olacak bir meslek okumamı istedi ama vazgeçmedim. Malzeme bulamadığımız zaman her şeyi kendimiz yaptık ve yolumuza devam ettik.

DENEYİMLERİMİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM

9. sınıfta iken İsrail işgali ile ilgili bir çizim yapmıştım. Bu çizimi bir yarışmaya gönderdim. Ama bu resim kazanırsa İsrail askerleri beni tutuklamasın diye çalışmam yarışmadan çıkarıldı. Bu benim için bir motivasyon kaynağı oldu. 32 yaşındayım ve Filistin’den hiç çıkmadım ve ilk kez buraya geldim. Türk kültürünü ve Osmanlı eserlerini hep TV’den görüyordum. Burada görünce o kadar mutlu oldum ki. Büyük Türk hattatlarını tanıyorum. Onların eserlerini hep kitapta gördüm. İslam Müzesi’nde onların eserlerini görünce bambaşka bir şuura kavuştum. Porselen fabrikasında çok şey öğrendim. Bunları geri döndüğümde yaymak istiyorum. Burada Türklerin gözünde sevgiyi görebiliyoruz. Herkes bize çok nazik davrandı. Bu küçük zaman diliminde bize yardımcı olmaya çalıştınız.