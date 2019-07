Filtre balonlarınızı patlatın! İçinde bulunduğumuz iletişim çağının amacı insanlara çok sesli bir ortam sağlamak olmasına rağmen her geçen gün kendi dijital evrenimize sıkışıyoruz veya sıkıştırılıyoruz. Bilgiye ulaşmak, bu çok sesli ortamdan faydalanabilmek ve bakışımızı olabildiğince genişletmek mümkün iken, filtre balonlarıyla her geçen gün daha dar bir alana hapsoluyoruz. Bu çağın bir handikabı olarak karşımıza çıkan filtre balonlarını bir an önce patlatmalı, ‘bekçilerden’ bağımsız olarak bilgiye ulaşabilmeli ve onu teyit edebilmeliyiz!