Fırsatçılar tanzim satış duvarına tosladı
Dolmalık biber 16 lira, biber 13 lira, patlıcan 11 lira, domates ile salatalık ise 6-8 lira arasındaydı. Sebze halinden gidip patates, soğan almak isteyenler de yine hüsrana uğruyordu zira fiyatlar farklı değildi. Halde çalışanlar “satamıyoruz”, halk ise “alamıyoruz” diyordu. Devlet piyasadaki bu yükselişin önüne geçmek için çareyi tanzim satışlarda buldu. Ve bir anda fiyatlar yarı yarıya düştü. Tüketiciler sonuçtan hayli mutlu.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Öteden beri ‘turfanda’ yani mevsimi dışında yetiştirilip satılan sebze ve meyveler olması gerekenden daha pahalıdır. Ancak son yıllarda değişen yeme içme alışkanlığı ile birlikte her mevsim her sebzeyi tüketir olduk. Sağlık açısından çok da doğru bulunmayan bu alışkanlık alım gücünü de zorluyor. Ülkemizi ekonomik anlamda baskı altında tutmak ve kriz çıkarmak isteyenler de kâh ‘soğan’ kâh turfanda sebze ve meyveler üzerinden fiyat manipülasyonları ile halkı en zayıf noktasından vurmaya çalışıyor. Ancak hafta başında devletin aldığı önlemler ve sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla başlatılan tanzim satışlar sebze ve meyvedeki fiyat uçurumunu ortadan kaldırdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız ve ucuza satış yaparız.” açıklamasının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri bir çalışma hazırladı. Belediyeler tarafından Ankara ve İstanbul’daki merkezi noktalarda mobil araçlarda tanzim meyve sebze satışına başlandı. Burada pek çok ürün market ve pazar fiyatlarının neredeyse yarısına satılıyor. İlk etapta domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık satışına başlandı. Geçen gün Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal bakliyat ürünlerinin de TMO fiyatları ile tanzim satış noktalarında yer alacağını ve internette e-tanzim uygulaması üzerinden satış gerçekleştirileceğini açıkladı.
Tanzim satış noktaları açıldığından bu yana gösterilen yoğun ilgiden dolayı kuyruklar oluşuyor. Kimileri bu durumu alaycı bir dille eleştirip 1970’lerdeki tüp, ekmek kuyruklarına benzetiyor. Ancak biliyoruz ki o dönemlerde temel ihtiyaç sayılan gıda ürünleri sınırlı sayıda bulunurdu, var olanı da stokçular elinde tutar karaborsada maliyetinin çok üstünde fiyata satarlardı. Devlet ekonomide istikrarı sağlayamadığından insanların alım gücü her geçen gün daha da düşerdi. Bugün ise devlet fırsatçıların karşısında duruyor. Alternatif üretip gıda ürünlerinin halka fahiş fiyatlarla satışının önüne geçiyor.
Devlet eliyle yapılan tanzim satışlar kısa sürede marketlerdeki fiyatları düşürdü. Üretici fiyatının 8 katına varan farkla markette satılan sebze fiyatları normale indi.
İSTANBUL’DAKİ SATIŞ NOKTALARI
Kağıthane Meydanı, Ümraniye Meydanı, Mecidiyeköy Meydanı, Eesenler Meydanı, Avcılar Meydanı, Esenyurt Meydanı, Kadıköy Meydanı, Çekmeköy Meydanı, Bakırköy Meydanı, Küçükçekmece Meydanı, Aksaray Meydanı, Zeytinburnu Meydanı, Eminönü Meydanı, Bahçeşehir 1. Kısım, Taksim Meydanı, Başakşehir 2. Etap Metro Çıkışı, Kasımpaşa Kızılay Meydanı, Büyükçekmece Meydanı, Beylikdüzü Meydanı, Eyüpsultan Meydanı, Bayrampaşa Meydanı, Ataşehir Örnek Mahallesi, Bağcılar Meydanı, Beykoz Kavacık Meydan, Güngören Meydanı, Üsküdar Kirazlıtepe, Sultanbeyli Meydanı, Fatih Karagümrük Meydan, Sultangazi Meydanı, Bostancı Lunapark, Gop Meydanı, Pendik Sahil Meydan, Sarıyer Meydanı, Halkalı Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Ümraniye Meydanı Avm Otopark, Üsküdar Meydanı, Ataşehir Meydan, Şirinevler Meydanı, İstinye İspark, Kartal Meydanı, Zeytinburnu Avm, Maltepe Meydanı, Alibeyköy Silahtar, Pendik Meydanı, Haliç, Tuzla Meydanı, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi, Sancaktepe Meydanı, Esenler 100. Yıl Mahallesi.
HEM KALİTELİ HEM UCUZ
Eyüpsultan’daki tanzim satış yerinde sağanak yağmur ve uzun kuyruklara rağmen vatandaşlar hem kaliteli hem ucuza gıda ürünleri alabildikleri için memnundu.
Murat Bilgin: Tanzim satış harika bir şey oldu. Çok hesaplı. Marketlerde fiyatlar uçtu. Pazarlarda kurnaz aracılar yüzünden her şey pahalı. Şimdi burada sırada bekliyoruz ama uygun fiyata almak için. Hem ürünler de kaliteli. Eskiden de kuyruklarda beklerdik ama şimdiki durum farklı. O zaman var olan ürünlere ‘yok’ derlerdi. Zenginlerin tekelindeydi. Gece yarısı sıraya girerdik 250 gram kıyma almak için, tüp almak için. O dönemin yönetimi de buna izin verirdi. Ama şimdi durum değişti. Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Halkına sahip çıktı, şimdi uygun fiyata sebze alıyoruz. Bence bu satışlar piyasadaki durumu etkileyecek ve fiyatlar düşecek.
Yeşim Dağ: Pazar ve marketteki pahalılıktan dolayı bugün buraya geldim. Önceden marketlerde halk gününde fiyatlar uygun olurdu ama şimdi her zaman pahalı. Ben bu uygulamadan memnunum. gönül ister ki bu fiyatları marketlerde, pazarlarda da görelim. Ama onlar fiyatları düşürmeyecek ise tanzim satışlar hep devam etsin. Bazı sebzelerin pahalı olmasında bizim de suçumuz var. Her sebzeyi, meyveyi mevsiminde tüketmek lazım. Mevsimi değilse sebze tabi pahalı oluyor. Ama patates, soğan her zaman tüketilen ürünler.
Emre Kırca: Soğan ile domates alacağım. Pazarda fiyatlar uçmuş gidiyor. O yüzden annem buraya gönderdi beni. Açıldığından beri sıra var. Ama buradaki fiyatlar piyasaya göre çok uygun olduğu için insanlar geliyor. Bu uygulama devam etmeli bence.
Mehmet Çoban: Fiyatlar uygun, ürünler kaliteli. Herkes memnun. Markette, pazarda patates ve soğan 5-5 buçuk lira idi. Burada 2 lira. Neredeyse yarı yarıya fark var. Domates de aynı şekilde. Biber, patlıcan 12,13 lira idi. Burada 6 lira. Marketlerde, pazarlarda pahalı olması aracılar ya da stokçular yüzünden olabilir. Ürün aynı. Hepsi aynı tarladan çıkıyor. Şu an yukarıda pazar var bu fiyatlara bulamazsınız. Pazarda sabah, öğle, akşam fiyatlar sürekli değişiyor. Hiç adil değil. Biz bu uygulamadan memnunuz. Hatta bakliyat da satsınlar.
TWITTER’DA İNSANLARIN TANZİM SATIŞ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER
@bekiservet: Tefeciler, komisyoncular, stokçular, fırsatçılar aradan çıkarılınca fiyatlar düştü! İstanbul’da ilk halk sebze mobil tanzim satış noktası kuruldu. Artık sebze ve meyve direkt çiftçiden alınıp, halka satılıyor. Tebrikler. Teşekkürler
@GkhnKhrman: İşte budur...İstanbul’da ilk halk sebze mobil tanzim satış noktası kuruldu, sebze ve meyve direkt çiftçiden alınıp, halka satılıyor. Tefeciler, komisyoncular, fiyatlar artsın diye stoklayıp piyasaya sürmeyenler devre dışı bırakıldı. Ne mi oldu? Fiyatlar yarı yarıya düştü...
@FettahogluNihal: Elin gavurunun kafesine gidip, 2 liralık kahvesine 20 lira vermek için yarım saat kuyrukta beklerler! Fakir fukaranın sevinçle karşıladığı ucuz tanzim satıştaki kuyruğu ise sosyal medyasından yazarak alay ederler.
@yusafurkan: A101, Migros, Carrefour dahil bütün market zincirleri meyve ve sebze fiyatlarını tanzim satış fiyatının seviyesine getirdi. Gerçekte satılması gerek fiyat budur. Allah bu durumu çözen devletimize zeval vermesin.
@themarginale: Bu görüntüyü hatırladınız mı? 15 Temmuz gecesi.. O gece, ülke işgal altındayken bankamatik kuyruklarına girip, marketlerde yağ, un, şeker sırasına koşanlar, bugün uygun fiyata sebze almak için tanzim satış kuyruğuna giren vatandaşlarımızla dalga geçiyor.
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