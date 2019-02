Fırsatçılar tanzim satış duvarına tosladı

HEM KALİTELİ HEM UCUZ

Eyüpsultan’daki tanzim satış yerinde sağanak yağmur ve uzun kuyruklara rağmen vatandaşlar hem kaliteli hem ucuza gıda ürünleri alabildikleri için memnundu.

Murat Bilgin: Tanzim satış harika bir şey oldu. Çok hesaplı. Marketlerde fiyatlar uçtu. Pazarlarda kurnaz aracılar yüzünden her şey pahalı. Şimdi burada sırada bekliyoruz ama uygun fiyata almak için. Hem ürünler de kaliteli. Eskiden de kuyruklarda beklerdik ama şimdiki durum farklı. O zaman var olan ürünlere ‘yok’ derlerdi. Zenginlerin tekelindeydi. Gece yarısı sıraya girerdik 250 gram kıyma almak için, tüp almak için. O dönemin yönetimi de buna izin verirdi. Ama şimdi durum değişti. Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Halkına sahip çıktı, şimdi uygun fiyata sebze alıyoruz. Bence bu satışlar piyasadaki durumu etkileyecek ve fiyatlar düşecek.

Yeşim Dağ: Pazar ve marketteki pahalılıktan dolayı bugün buraya geldim. Önceden marketlerde halk gününde fiyatlar uygun olurdu ama şimdi her zaman pahalı. Ben bu uygulamadan memnunum. gönül ister ki bu fiyatları marketlerde, pazarlarda da görelim. Ama onlar fiyatları düşürmeyecek ise tanzim satışlar hep devam etsin. Bazı sebzelerin pahalı olmasında bizim de suçumuz var. Her sebzeyi, meyveyi mevsiminde tüketmek lazım. Mevsimi değilse sebze tabi pahalı oluyor. Ama patates, soğan her zaman tüketilen ürünler.

Emre Kırca: Soğan ile domates alacağım. Pazarda fiyatlar uçmuş gidiyor. O yüzden annem buraya gönderdi beni. Açıldığından beri sıra var. Ama buradaki fiyatlar piyasaya göre çok uygun olduğu için insanlar geliyor. Bu uygulama devam etmeli bence.