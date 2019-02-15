Fırsatçılar tanzim satış duvarına tosladı

Öteden beri ‘turfanda’ yani mevsimi dışında yetiştirilip satılan sebze ve meyveler olması gerekenden daha pahalıdır. Ancak son yıllarda değişen yeme içme alışkanlığı ile birlikte her mevsim her sebzeyi tüketir olduk. Sağlık açısından çok da doğru bulunmayan bu alışkanlık alım gücünü de zorluyor. Ülkemizi ekonomik anlamda baskı altında tutmak ve kriz çıkarmak isteyenler de kâh ‘soğan’ kâh turfanda sebze ve meyveler üzerinden fiyat manipülasyonları ile halkı en zayıf noktasından vurmaya çalışıyor. Ancak hafta başında devletin aldığı önlemler ve sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla başlatılan tanzim satışlar sebze ve meyvedeki fiyat uçurumunu ortadan kaldırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız ve ucuza satış yaparız.” açıklamasının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri bir çalışma hazırladı. Belediyeler tarafından Ankara ve İstanbul’daki merkezi noktalarda mobil araçlarda tanzim meyve sebze satışına başlandı. Burada pek çok ürün market ve pazar fiyatlarının neredeyse yarısına satılıyor. İlk etapta domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık satışına başlandı. Geçen gün Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal bakliyat ürünlerinin de TMO fiyatları ile tanzim satış noktalarında yer alacağını ve internette e-tanzim uygulaması üzerinden satış gerçekleştirileceğini açıkladı.

Tanzim satış noktaları açıldığından bu yana gösterilen yoğun ilgiden dolayı kuyruklar oluşuyor. Kimileri bu durumu alaycı bir dille eleştirip 1970’lerdeki tüp, ekmek kuyruklarına benzetiyor. Ancak biliyoruz ki o dönemlerde temel ihtiyaç sayılan gıda ürünleri sınırlı sayıda bulunurdu, var olanı da stokçular elinde tutar karaborsada maliyetinin çok üstünde fiyata satarlardı. Devlet ekonomide istikrarı sağlayamadığından insanların alım gücü her geçen gün daha da düşerdi. Bugün ise devlet fırsatçıların karşısında duruyor. Alternatif üretip gıda ürünlerinin halka fahiş fiyatlarla satışının önüne geçiyor.

Devlet eliyle yapılan tanzim satışlar kısa sürede marketlerdeki fiyatları düşürdü. Üretici fiyatının 8 katına varan farkla markette satılan sebze fiyatları normale indi.