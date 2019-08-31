Güneş kremi ve ağrı kesici kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi veren Turan, gebelik döneminde hanımlarda çok fazla fizyolojik değişiklik yaşandığını anlattı. hamile kadınların korkularından biri olan çatlaklara karşı da tüyorlar veren uzman doktor, doğal yağların faydalı olabileceğinin altını çizdi.

Güneş kremi kullanın: Gebelikte , cildiniz her zamankine göre daha hassas olduğu için güneşten kendinizi korumanız önemlidir. Güneşten korunmanın en iyi yolu güneş ışınlarının en güçlü olduğu sabah 10.00 ve 14.00 arası güneşlenmemek ve gölgede kalmaktır.Bununla birlikte güneşten koruyucu krem kullanmanızı öneririz. Hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı geniş spektrum etkili en az 30 faktör ve üzeri olan, bir güneş koruyucusu seçmenizi tavsiye ederiz. Çinko ve/veya titanyum dioksit içeren koruyucular daha az allerjen oldukları için ve cilt tarafından emilmeden cilt üzerinde tabaka oluşturdukları için iyi bir seçim olabilir. Güneş koruyucular cildinizi yalnızca kanserden korumakla kalmaz aynı zamanda gebelikte hassaslaşan cildinizi güneşe maruz kaldığında daha da belirginleşecek olan melasma(gebelik maskesi) ve kırmızımsı-mordan kahverengi-gri renge kadar değişebilen lekeler, noktalar veya çizgilerin oluşumundan da korur.

Ağrı kesicilerden uzak durun: Gebelik döneminde kas iskelet sistemi ve denge merkezindeki değişikliklerden dolayı sırt ,bel ve bacaklarda ağrı ve kramplar sık görülür. Bu durumlarda mümkün olduğunca ağrı kesici kremlerden kaçınmak gerekir çünkü gebelik üzerine olan etkileriyle ilgili çok az veri mevcuttur. Bunun yerine dinlenmek, sıcak duş almak, belirli egzersizleri düzenli olarak yapmak, bel bölgesini destekleyecek yastık kullanmak, yatarken iki bacak arasına ince bir yastık almak gibi ilaçsız yöntemler denenebilir. Ancak geçmeyen ağrılarda uzmana danışılarak gerekliyse kısıtlı bir zaman aralığında yüzeysel ağrı kesici krem ve pomadlar kullanılabilir.

Çatlaklar için doğal yağlar tercih edilebilir: Karnınızın büyümekte olan bebeğinize uyum sağlaması için gerilmesi gerektiği inkar edilemez bir gerçektir. Gebelikte karın cildinizde çatlak oluşup oluşmayacağı genellikle annenize bağlıdır. Eğer annenizde karın çatlakları yoksa şans ve genetik sizden yanadır. Hamilelik döneminde yavaş kilo alımı çatlaklarınızın daha az olmasını sağlayacak. Çatlak izlerinin önlenmesi için en yaygın tavsiye, egzersiz yapmak, bol su içmek ve nemlendirmek. Ayrıca karnınızda, göğüslerinizde ve kalçalarınızda çatlak kremi, losyon, merhem, bazı doğal yağları deneyebilirsiniz. Bu çizgileri yok etmese de, cildinizin durumunu iyileştirmeye, kuru veya kaşıntılı cildi yatıştırmaya ve çizgilerin solmasına yardımcı olabilir. Badem yağı, hindistan cevizi yağı, avakado yağı ve kakao yağı gibi doğal yağlar kişide allerji yapmıyorsa cildi nemli tutmak ve çatlakları önlemek için kullanılabilir.

Hormonlar değişebilir: Kadınlar, gebelik döneminde çok fazla fizyolojik değişiklik yaşarlar. Bunlardan biride erkeklik hormonu dediğimiz androjen seviyelerindeki artıştır. Bu da gebelikte sivilcelenmeye ve vücutta tüylenme artışına neden olabilir. Sivilcelerin topikal tedavisinde genelde retinoidler, bazı antibakterial kremler ve benzol peroksit ve salisilik asit gibi ajanlar kullanılır. Bu ürünlerden topikal retinoid hariç diğer ajanlar doktorunuz uygun gördüğü takdirde sivilce tedavisinde kullanılabilir. İstenmeyen tüylerin uzaklaştırılması veya tüylü görünümü azaltmak için, tüy dökücü ve saç ağartıcı kremler gibi çeşitli topikal ajanlar mevcuttur. Bu ürünlerde hamilelik sırasında doktor tavsiyesi ile belli ölçütlerle kullanılabilir.