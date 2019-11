Okçuluk başta olmak üzere ata sporlarını bugünün ve geleceğin nesillerine sevdirmek, sporcular yetiştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Okçular Vakfı, savaş oyunu meraklıları ve spor tutkunları için yeni bir etkinlik gerçekleştiriyor. Okçular Vakfı Riva Tesisleri, yarın nefes kesen bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 1000 Yılın Savaşı’nda geleneksel ile teknoloji karşı karşıya geliyor. Okçular Vakfı’nın destekleri ve Guguk Outdoor’un ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte dünyada ilk kez Geleneksel Türk Okçuları ve Taktik Atıcılar, canlı yayında karşı karşıya geliyor. Bir tarafta ‘geleneğin muhafızları’ Türk Okçuları Fatih’in hazinesini korumaya çalışırken; diğer tarafta ‘geleceğin savaşçıları’ Taktik Atıcılar’, bu hazineyi bulmak için mücadele edecek. 7 Taktik Atıcı ile 14 Geleneksel Türk Okçusu’nun katılacağı savaş oyunu, oyuncuların kasklarında yer alacak kameralar sayesinde internetten ve alandan canlı olarak yayınlanacak. Katılımcılar kurulan dev ekranlar sayesinde bu savaşın her dakikasını canlı izleme fırsatı bulacak. Ayrıca etkinlik alanında ziyaretçileri de süprizler bekliyor. Yılın en dikkat çekici etkinliklerinden biri olan 1000 Yılın Savaşı hakkında merak edilen soruları etkinlik direktörü Necati Bagatır’a sorduk.

1000 Yılın Savaşçıları etkinliği nasıl ortaya çıktı? Hangi amaçla düzenleniyor?

1000 Yılın Savaşçıları; Türk tarihinde ve kültüründe çok önemli bir yeri bulunan Geleneksel Türk Okçuluğu’nu yaygınlaştırmak için tasarlanmış bir proje. Okçuluk ruh-beden terbiyesi, ruh ve beden disiplini açısından en elverişli sporlardan biri. Pahalı bir spor değil, herkesin yapabileceği bir spor. Amacımız bu sporun yaygınlaşması, Türkiye’nin dört bir yanına yayılması.

Nasıl bir etkinlik olacak?

Geleneği temsil eden 14 Türk Okçusu ile teknolojiyi temsil eden 7 Taktik Atıcı yaklaşık bir saat boyunca kıyasıya rekabet edecek. Bu etkinliğin arka planı için, Gentile Bellini’nin Londra’da National Gallery’de muhafaza edilen ve efsanelerden beslenen Fatih Sultan Mehmet tablosundaki sandıktan yola çıkarak nefes kesen bir hikâye tasarladık. Hikâyeye göre; on yıllardır Türk tarihi üzerine çalışmalar yapan bir antropoloji profesörü, sonunda uzun zamandır varlığından haberdar olduğu bu hazinenin yerini gösteren eski bir harita buluyor. En modern silahlarla donanmış bir grup paralı askerle birlikte, yüzyıllardır İstanbul’un kuzeyindeki ormanlarda geleneksel Türk okçuları tarafından korunan hazinenin peşine düşüyor. Fakat profesör ve askerler Fatih’in hazinesine yaklaştıkları anda, karşılarında Türk mirasını sahipsiz bırakmayan geleneğin muhafızlarını buluyorlar. Böylece okçular ve taktik atıcılar arasında 1000 Yılın Savaşı başlıyor.

Ziyaretçiler savaşı nasıl izleyecek?

Geleneksel okçuların ve taktik atıcıların kasklarında bulunan GoPro kameralar ile gelenekle teknolojinin müsabakası canlı olarak yayınlanacak. Etkinliğin başlamasıyla alandaki LED ekrana yansıtılacak görüntüler, oyuncu ve ziyaretçi arasındaki iletişimde köprü görevi yapacak. Bu nedenle eşzamanlı izlenecek olması çok değerli. Yayın linkini ana sponsorumuz GUGUK Outdoor’un ve etkinliğimizin sosyal medya hesaplarından da paylaşacağız.

Sporcular bu savaşa nasıl hazırlandı?

Geleneğin muhafızları, hareket halinde ok atma, saklanarak ok atma ve peş peşe daha hızlı ok atma üzerine çeşitli antrenmanlar yaptı. Geleceğin savaşçılarıysa daha çok pusuya karşı önlem almak için çeşitli taktikler üzerinde çalıştılar. Hazırlıklar 1.5 ay sürdü.

Ziyaretçiler programın içine dahil edilecek mi? Neleri deneyimleme imkânı bulacaklar?

Kesinlikle. Seyirciler olan bitene seyirci kalmayacak. Etkinlik 11.00-17.00 arasında. Ziyaretçilerimiz için birden fazla deneyim alanı hazırladık. Archery Tag Pro oynamanın yanı sıra, özel olarak kurulacak okçuluk talim alanlarında eğitmenler eşliğinde ok atışı yapabilir, IDPA alanında taktik atıcılık becerilerini deneyebilir ve Airsoft poligonunda eğlenceli vakit geçirebilirler.Aynı zamanda, o gün kurulacak takımlarla futbol, voleybol ve basketbol sahalarında rakipleriyle mücadele edebilir, çocuk oyun alanlarında çocuklarıyla eğlenebilirler.

Dünyada ilk olma özelliğini taşıyan Archery Tag Pro hakkında da bilgi verir misiniz?

Archery Tag Pro, özel olarak geliştirilmiş kauçuk temrenli geleneksel Türk okları ve kepaze yaylar kullanılarak minimum 5’er kişilik ekiplerle oynanan okçuluk muharebe oyunudur. Dünyada ilk defa bu etkinlikte spor severlerle buluşacak olan Archery Tag Pro, Paintball ve Airsoft gibi ekstrem sporların okçuluğa uyarlanmış versiyonudur.

Teknoloji ve geleneği aynı sahada göreceğiz… Buradan vermek istediğiniz mesaj nedir?

Geçmişten geleceğe, Türk savaşçılarının yeteneklerini göstermek, günümüzde çok popüler olan ekstrem sporlar arasına (Airsoft, Paintball, Taktik Atıcılık vb) kendi kültürümüz olan geleneksel okçuluğu da dahil etmek ve bu alanda bir farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik planladık.