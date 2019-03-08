Geleneksel sanata kadın eli

Pendik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen “Sanata Kadın İmzası” adlı program, ilk defa bu kadar geniş kapsamda usta kadın sanatkarların eserlerini bir araya getirdi. Panel ve sergiden oluşan programın küratörlüğünü Hakan Dağlı, sanat danışmanlığını Prof. Dr. F. Çiçek Derman, koordinatörlüğünü Ayşe Nur Menekşe Çalıkçı üstleniyor. Usta Kadın Sanatçılar Buluşması teması ile gerçekleşen serginin açılışı dün yapıldı. Sergiye hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, cilt ve katı sanat branşlarından 54 sanatçı birer adet eseri ile katıldı. Usta ve genç sanatçıların eserlerinden oluşan sergide kadının iç dünyası ile bağlantılı zarif eserleri görmek mümkün. Sergi eserlerinde sanatın kâidelerini bilerek ve sanatçıların kendi iç dünyası ile bağlantılı olarak icra edildiğini görülüyor. Sergiyi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi’nde 21 Mart’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

Program kapsamında gerçekleşen Sanat ve Kadın başlıklı panelde ise Prof. Dr. F. Çiçek Derman, Dr. Öğretim Üyesi İnci Ayan Birol ve Ayten Tiryaki; kadınların sanatımızda günümüze kadar kat ettikleri mesafe, gösterdikleri başarılar, ilk kadın sanatkarlarımızdan ‘’Rikkat Kunt’’ hanımın sanatı ve kimliği konusunda konuşmalar yaptılar.

HAKAN DAĞLI