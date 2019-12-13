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‘Geleneksel Türk Okçuluğu’ UNESCO listesinde

Dışişleri Bakanlığı, Geleneksel Türk Okçuluğu adaylık dosyasının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildiğini duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığınca, “Geleneksel Türk Okçuluğu”nun UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildiğini ve Türkiye’nin UNESCO çerçevesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmeye ve kültür varlıklarının uluslararası kamuoyuna tanıtılması yönünde adımlar atmaya devam edileceği aktarıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin “Geleneksel Türk Okçuluğu” adaylık dosyasının, 9-14 Aralık’ta Bogota’da düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 14. Komite Toplantısında, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne Türkiye’nin 17. kültürel unsuru olarak kaydedildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Geleneksel Türk Okçuluğu’nun bahse konu listeye kaydedilmesi vesilesiyle bu eski ve köklü sporumuzun canlandırılması alanında yaptığı değerli çalışmalarla tanınan ve adaylık dosyamızın hazırlanmasında emeği geçen Okçular Vakfı sporcuları toplantıda bir atış gösterisi düzenleyeceklerdir. Ülkemiz UNESCO çerçevesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmeye ve bu bağlamda kültür varlıklarımızın uluslararası kamuoyuna tanıtılması yönünde adımlar atmaya devam edecektir.” 

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