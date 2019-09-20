Gelibolu Tarihi Alanı’nın çehresi yenileniyor
Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanlarından biri olarak UNESCO geçici listesinde olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı aslına uygun bir şekilde korumaya devam eden Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bu bölgeyi ulusal ve uluslararası boyutta talep gören bir açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tarihî alandaki kültürel mirasın ve yaşam alanlarının kalıcılığını sağlayarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla “Zafere Selam” projesini hayata geçiriyor.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Millî birlik ve beraberliğimizin harcı olan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Gelibolu Tarihî Alanı’nın manevi, tarihî, kültürel ve doğal değerlerini koruyup geliştirerek alanı bir açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla 2014 yılında kurulan Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından gelen yüz binlerce misafiri, burada yaşayan destansı mücadeleyle etkilemeyi ve ülkemizin milli bilincine ve kültür turizmine katkı sağlamayı sürdürüyor. Önemli bir bölümü doğal sit alanı olmak üzere 33.500 hektarlık ve 100 kilometre kıyı şeridine sahip olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı’nın potansiyelini artırmak için birçok yeni proje gündemde. Bu kapsamda “Zafere Selam” projesi ile tarihî alandaki kültürel mirasın ve yaşam alanlarının kalıcılığını sağlayarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla Şehitlikler ve Şehitler Abidesi, Dur Yolcu silueti, Tarihi Alan’da bulunan gazi köy evleri ve köy okulları gibi birçok alanın özgün yapısı korunarak bakımları yapılmaya başlandı.
Açık hava müzesine dönüştüreceğiz
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Filli Boya’nın imzaladığı protokol ile hayata geçirdiği “Zafere Selam” projesinin tanıtım toplantısı geçtiğimiz günlerde Çanakkale Savaşları Tanıtım Merkezi’nde yapıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı’nı bir açık hava müzesi şeklinde ele alıp potansiyelini artırmak için birçok yeni projeyi gündemlerine aldıklarını söyleyen Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Kültürel turizm temel olarak korumaya olanak sağlar; ancak iyi korunamadığı takdirde kültür varlıklarının yıpranmasına, bozulmasına, değer kaybetmesine de yol açabilmekte. Bu nedenle misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmekte olup Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı olarak çeşitli projelerle şehitlerimize yakışır düzenlemeler yapılmasına yönelik çalışmalarımıza her geçen gün yenisi ekliyoruz.” dedi. Tarihi alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kaşdemir, tespit edilmiş 25 şehitlik alanının ziyarete açılması ve şehitlerimize yakışır düzenlemeler yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Kilitbahir Kale Müzesi’nin ardından Seddülbahir ve Bigalı kalelerinin de restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kaşdemir, Tarihi Yürüyüş Güzergâhları’nın ilk etabı olan Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı’nın da bu yıl içinde tamamlanıp, kasım ayında açılışının yapılacağı müjdesini verdi. Çanakkale ruhunu tüm Türkiye’de çocuklara ve gençlere aktarmak için Cumhurbaşkanlığı 180 günlük Eylem Planı içerisinde yer alan ‘Çanakkale Ruhu Gezici Tır Projesi’nin de bu yıl içinde tamamlanacağını belirten Kaşdemir, “Çanakkale Savaşları tarihini gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek için ulusal ve uluslararası araştırmacılara yönelik çağdaş kütüphanecilik anlayışı çerçevesinde Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Müzesi’ni de 2020 yılında açacağız. Yeni projelerle, ziyaretçi sayısını iki yıl içinde 4 milyona çıkararmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz projelerimizden biri de Çanakkale Savaşları sırasında batırılan savaş gemisi H.M.S. Majestic’i dalış turizmine açmak olacak. Çanakkale Boğazı su altı dalış turizmi için de marka değere sahip önemli batıkları barındırıyor. Bu kapsamda Çanakkale muharebelerinin sportif amaçlı dalış meraklılarınca ziyaret edilebilecekleri bir dalış noktası dönüştürmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuşuyor.
ZAFERE SELAM DURUYORUZ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Filli Boya’nın imzaladığı protokol ile hayata geçirdiği “Zafere Selam” projesiyle tarihî alandaki kültürel miras ve yaşam alanları yenileniyor. Bu tarihi alanı gelecek nesillere taşımak ve tip boya ile alana yakışır bir görsel çerçeve hazırlamak amacıyla başlatılan projenin basın toplantısında konuşan Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, Betek Boya’nın her zaman tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan bir şirket olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Milli bir değer olan Turkuaz rengi için Türkiye’de ilk kez sanat tarihi profesörü Gül İrepoğlu ile kaynak bir kitap oluşturduk. Yine tarihimize ışık tutan, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Ihlamur Kasrı başta olmak üzere 11 saray, köşk ve kasrın restorasyon, koruma çalışmaları gerçekleştirdik. ” Bugün de Çanakkale Savaşı’nın gerçekleştiği Gelibolu Yarımadası’nda çok anlamlı ve değerli projeyi hayata geçirerek “Zafere Selam” durduklarını anlatan Küçükoğlu, “Buna sadece bir iş ya da proje olarak bakmıyoruz. Burada yapacağımız her şeyi tarihsel sorumluluğun bir gereği olarak, aklımızı ve ruhumuzu koyacağımız bir gönüllülük hareketi olarak görüyoruz. İstiyoruz ki Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından gelen insanlar, özgürlük ve bağımsızlık ruhunu burada yaşasın ve hissetsin. Bize bu paha biçilmez mirası bırakan şehit ve gazilerimizin ruhu bir kez daha şad olsun. Çanakkale ruhu gelecek nesillere taşınsın. Bu proje uzun soluklu bir yolculuğun ilk adımı… Betek olarak bu tarihi bölgemize katkımızı, Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte kalıcı eserler bırakarak sürdürmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.
Emsalsiz mücadeleyi geleceğe taşıyacağız
Çanakkale Tarihi Alanı’nın herkesin ortak değeri olduğunu bu felsefe ile sponsor destekleri sayesinde bu alandaki projeleri daha hızlı gerçekleştirerek tarihi mirasa sahip çıktıklarını anlatan Kaşdemir, “Bu kapsamda Filli Boya ile Başkanlığımız arasında imzaladığımız protokol ile “Zafere Selam” projesini hayata geçiriyoruz. Bu projeyle tarihî alandaki kültürel mirasın ve yaşam alanlarının kalıcılığı arttırılacak. Çanakkale ruhunu, bu emsalsiz mücadeleyi geçmişten alıp geleceğe taşımak için çalışmalarımız devam edecek.” dedi.
Dur Yolcu Anıtı’nın bakımı yapıldı
Proje kapsamında Çanakkale denildiğinde ilk akıllara gelen, Necmettin Halil Onan’a ait şiirin dizelerinin yer aldığı Dur Yolcu Anıtı’nın da bakımı, temizliği ve boyası yapıldı. Yine çalışmalar kapsamında “Gazi” köyleri olarak bilinen; Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe, Behramlı, Bigalı, Kocadere, Küçükanafarta, Büyükanafarta köylerinde bulunan 2 bin 100 ev, okul ve yapılar aslı korunarak bakımları yapılacak. Pilot bölge olarak seçilen Kilitbahir Köyü’nde çalışmalar başladı. Kilitbahir Köyü Yalı Cadddesi ile Çarşı Caddelerinin kesişimi ile Kilitbahir Kale Müzesi arasında kalan yaklaşık bin metre uzunluğundaki sokaklarda toplamda 12 bin metre kare alandaki 116 adet binanın cephelerinin boyanması Tarihî Alan Planları doğrultusunda cephelerinin bakım işlemlerine başlandı. Ayrıca projenin gerçekleştiği Eceabat ilçesindeki sekiz okulun boya ihtiyacı da Filli Boya tarafından karşılandı.
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