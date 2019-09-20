Gelibolu Tarihi Alanı’nın çehresi yenileniyor

Millî birlik ve beraberliğimizin harcı olan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Gelibolu Tarihî Alanı’nın manevi, tarihî, kültürel ve doğal değerlerini koruyup geliştirerek alanı bir açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla 2014 yılında kurulan Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından gelen yüz binlerce misafiri, burada yaşayan destansı mücadeleyle etkilemeyi ve ülkemizin milli bilincine ve kültür turizmine katkı sağlamayı sürdürüyor. Önemli bir bölümü doğal sit alanı olmak üzere 33.500 hektarlık ve 100 kilometre kıyı şeridine sahip olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı’nın potansiyelini artırmak için birçok yeni proje gündemde. Bu kapsamda “Zafere Selam” projesi ile tarihî alandaki kültürel mirasın ve yaşam alanlarının kalıcılığını sağlayarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla Şehitlikler ve Şehitler Abidesi, Dur Yolcu silueti, Tarihi Alan’da bulunan gazi köy evleri ve köy okulları gibi birçok alanın özgün yapısı korunarak bakımları yapılmaya başlandı.

Açık hava müzesine dönüştüreceğiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Filli Boya’nın imzaladığı protokol ile hayata geçirdiği “Zafere Selam” projesinin tanıtım toplantısı geçtiğimiz günlerde Çanakkale Savaşları Tanıtım Merkezi’nde yapıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı’nı bir açık hava müzesi şeklinde ele alıp potansiyelini artırmak için birçok yeni projeyi gündemlerine aldıklarını söyleyen Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Kültürel turizm temel olarak korumaya olanak sağlar; ancak iyi korunamadığı takdirde kültür varlıklarının yıpranmasına, bozulmasına, değer kaybetmesine de yol açabilmekte. Bu nedenle misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmekte olup Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı olarak çeşitli projelerle şehitlerimize yakışır düzenlemeler yapılmasına yönelik çalışmalarımıza her geçen gün yenisi ekliyoruz.” dedi. Tarihi alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kaşdemir, tespit edilmiş 25 şehitlik alanının ziyarete açılması ve şehitlerimize yakışır düzenlemeler yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Kilitbahir Kale Müzesi’nin ardından Seddülbahir ve Bigalı kalelerinin de restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kaşdemir, Tarihi Yürüyüş Güzergâhları’nın ilk etabı olan Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı’nın da bu yıl içinde tamamlanıp, kasım ayında açılışının yapılacağı müjdesini verdi. Çanakkale ruhunu tüm Türkiye’de çocuklara ve gençlere aktarmak için Cumhurbaşkanlığı 180 günlük Eylem Planı içerisinde yer alan ‘Çanakkale Ruhu Gezici Tır Projesi’nin de bu yıl içinde tamamlanacağını belirten Kaşdemir, “Çanakkale Savaşları tarihini gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek için ulusal ve uluslararası araştırmacılara yönelik çağdaş kütüphanecilik anlayışı çerçevesinde Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Müzesi’ni de 2020 yılında açacağız. Yeni projelerle, ziyaretçi sayısını iki yıl içinde 4 milyona çıkararmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz projelerimizden biri de Çanakkale Savaşları sırasında batırılan savaş gemisi H.M.S. Majestic’i dalış turizmine açmak olacak. Çanakkale Boğazı su altı dalış turizmi için de marka değere sahip önemli batıkları barındırıyor. Bu kapsamda Çanakkale muharebelerinin sportif amaçlı dalış meraklılarınca ziyaret edilebilecekleri bir dalış noktası dönüştürmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuşuyor.

ZAFERE SELAM DURUYORUZ