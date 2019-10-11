Gıdanın geleceği konuşulacak

Nüfus artışı, sağlıklı beslenme, iklim değişikliği, verimli kaynak yönetimi,değişen tüketici ve gıda sektörüne olan etkisi, gıda güvenliği, gıdada inovasyon, sürdürülebilir iş modelleri gibi konular bir yandan insanlığın geleceği adına önem taşırken diğer yandan da gıda sektörü ve paydaşları için heyecan verici iş fırsatlarını kapsıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, buradan yola çıkarak, bugünün gıda ile ilgili tüm konularına, fırsatlara, sorunlara ve risklere bütünsel bir yaklaşımla öncülük etmeyi amaçlıyor. Zirve’de bu yıl, gıda sistemlerinde ve iş modellerinde değişim için; tüketici davranışlarından şeffaf ve sorumlu tedarik zincirine, döngüsel ekonomiden Endüstri 4.0’a, ambalajdan gıda atığına, perakendeden dijitalleşmeye, yapay zekadan inovasyona kadar tüm sektörün verimliliğini ve karlılığını artıracak pek çok konu tartışılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin açılış konuşmasını yapacağı zirvede 70’i aşan konuşmacı, 27 oturum ve uluslararası birçok konuşmacı da yer alıyor. Avrupa Yiyecek ve İçecek Konfederasyonu FoodDrink Europe’nin Genel Müdür Yardımcısı Dirk Jacobs, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit’in editörü Martin Koehring, Yıldız Holding Global Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, Palsgaard CEO’su Jakob Thøisen,Aromsa Genel Müdürü Murat Yasa, Winnow Solutions MENA Genel Müdürü Ignacio Ramirez, Unilever Gıda Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Erdoğan Canbaz ,Barilla Genel Müdürü Piero Mirra, Denizbank Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak ve pek çok konuşmacı yer alıyor.

Beslenme etkinliği yapılacak

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi kapsamında bu yıl ikinci kez ‘Beslenme Etkinliği’ düzenlenecek. Etkinlikte doğru beslenme farkındalığı, yerel gıda kültürü, gastronomi, organik gıdalar, alternatif beslenme modelleri, özel risk grupları ve kamu politikaları üzerine beslenme konusu bu yıl da çok boyutlu oturumlarla irdelenerek birey ve toplum sağlığının dinamiklerinin ölçümlenmesi hedefleniyor. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’yle ilgili detaylı bilgiye https://www.surdurulebilirgidazirvesi.com/ internet sitesi üzerinden erişebilir, hemen kayıt olabilirsiniz.