Git gide kalabalıklaşan bir dünya… 

Nüfusumuz hiç azalmıyor, daima yukarı yönlü hareket ediyor. Hem dünya hem de Türkiye her geçen gün daha da büyüyor daha da kalabalıklaşıyor.

Doğum oranı bazı ülkelerde azalsa bile asla durmuyor. Öyle ki Türkiye İstatistik Kurumu’na göre, Türkiye’nin nüfusu bu yıl 82 milyon 886 bin 421’e yükseldi. Ülkemizde nüfusun yüzde 15,8’i genç, yüzde 8,8’i ise yaşlı. 2018 verilerinde 12 milyon 971 bin 936 hesaplanan genç nüfusun yüzde 51,2’si erkeklerden, yüzde 48,8’i kadınlardan oluşuyor. 2018 yılında toplam yaşlı nüfus sayısı 7 milyon 186 bin 204 olarak kayıtlara geçti. Yaşlı nüfusun yüzde 55,9’u kadın, yüzde 44,1’i erkekti. Geçen yıl 100 yaşın üzerindeki kişi sayısı 5 bin 202 oldu. 2018’de doğan bebek sayısı ise 1 milyon 248 bin 847’ydi.