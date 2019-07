Git gide kalabalıklaşan bir dünya Her geçen gün kalabalıklaşan bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye nüfusu bu yıl 82 milyon 421’e yükselirken dünya nüfusu ise 7 milyar 71 milyona ulaştı. Tabii bu sayılar sabit değil. An be an değişim gösteriyor doğal olarak. Ve hep bir artış sözkonusu. Dünya nüfusunun 2055’te 10 milyara, yüzyılın sonunda ise 11,2 milyara yükseleceği tahmin edilirken, Türkiye nüfusunun ise 2040 yılında 100 milyonu aşması bekleniyor.