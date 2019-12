Göçmen olmak her zaman kötü müdür?

ALİ DEMİRTAŞ 20.12.2019 19:45 - Güncelleme: 20.12.2019 19:45

Göç etmek her zaman mecburiyetten midir? Peki, göçmen olmak her zaman kötü bir şey midir? Göç deyince aklımıza neden hep savaşlar katliam ve çatışmalar gelir? Günümüzdeki yaygın karşılığı bu olsa da aslında göçmenlik her zaman kötü bir şey değil. İtalyan şef Danilo Zanna, ilk Suriyeli astronot Muhammed Faris ve ressam Günseli Kato bunun en önemli örneklerinden sadece üçü. 1982 yılında İtalya’da aşçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Zanna, ailesinin izinden giderek mesleki kariyerini sürdürürken bir Türk ile evlendikten sonra İstanbul’a göç etmiş. Ressam Günseli Kato ise henüz 22 yaşındayken Sato Vakfı’nın burs teklifiyle resim üzerine çalışmak üzere Japonya’ya gitmiş ve ardından Tokyo Güzel Sanatlar Akademisi’ne kabul alarak büyük başarıya imza atmış bir sanatçı. 2012 yılında Beşşar Esed Rejimi’ne karşı çıkan ve Türkiye’ye göç eden Muhammed Faris ise 1987 yılında 4 Rus kozmonotla uzaya giden ilk Suriyeli astronot. Suriye’nin Neil Armstrong’u olarak bilinen Faris, 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı elde etti. Kendileriyle Uluslararası Göç ve Mülteciler Derneği (IMRA) ile İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında düzenlenen Dünya Vatandaşları: Sınırları Aşan Yaşamlar adlı etkinlikte bir araya geldik. Onlar göçmenliğin her zaman kötü bir şey olmadığının en önemli örneklerinden.

GÜNSELİ KATO: KENDİNİZİ BULMAK İÇİN BATI’YA DEĞİL, DOĞU’YA GİDİN

Japonya’ya gittiğim dönemde teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Japonya o zaman bana başka bir gezegen gibi gelmişti. Ama birçok şey öğrendim orada. Her ülkede, oranın kültürel kodları ve adab-ı muaşereti ile yaşarsanız el üstünde tutulur ve uzun süre yaşarsınız. Orada çok uzun yıllar severek yaşadım. Ama bu karşılıklı idi. Onların da benden alacağı şeyler vardı. İnsanlar bilgi ve kültür alışverişi yapmak istiyor. Bunu benden istedikleri için çok uzun süre kaldım. Ayrıca Japon kültürü kendimi tanımama da vesile oldu. Çünkü Japonya demek Asya demek. Kendi ülkemde unutulmuş bazı şeyleri orada öğrendim. Kültürlerin de birbirine ihtiyacı var. Dünyaya bu gözle bakmalıyız. Kültürler ırkçı veya bireysel değildir. Geniştir ve birbirlerinden nefes alırlar. Örneğin eserlerimde Asya kültüründen detaylar görebilirsiniz. Bütün dünya hareket halinde. Kimse yerinde durmuyor. Türkiye’deki göçmenlere ve vatansız kişilere kucak açmamız gerekiyor. Şu an Türkiye’nin görevi kucak açmak. Japonya bunu bana çok güzel yapmıştı. Üstelik Japon yetkililer yabancılara yönelik nefret söylemine para cezası veriyor. Bence bu çok önemli bir şey. Öte yandan kendiniz dışında hikâyeler okuyun. Ve lütfen Batı’ya değil, Doğu’ya gidin. Çünkü önce kendinizi tanımanız gerekiyor.