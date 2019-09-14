Görüyorsam, duyuyorsam, sorumluyum

Hiçbir fayda gözetmeksizin insanlara yardım etmek ve yolda kalmışları ayağa kaldırmak amacıyla 12-13 yıl önce kurulan Derviş Baba Derneği, bugün Deliler ve Veliler Derneği olarak faaliyetlerine Balat’ta devam ediyor. Derviş Baba ya da bugünkü adıyla Deliler ve Veliler Derneği’nin kurucusu Ali Denizci… Sadece bir motosikleti varmış Denizci’nin bu yardım işine başladığında. Ve ona destek olan iki arkadaşı. Denizci, motosikletine atlayıp geceleri Balat sokaklarını, mezarlıkları, cami avlularını, parkları dolaşıp yolda gördüğü meczuplara yardım ederek bu yola başlamış. Maddi anlamda hiçbir sermayeleri yokken Balat’ta bir yer kiralamışlar. Gönüllülerin yardımı ile kafe boyanıp, ihtiyaçları karşılanmış. Derviş Baba Yardımlaşma Derneği’nin zamanla İstanbul içinde farklı şubeleri açılmış hatta şubeleri il dışında yayılmış. Böyle olunca bir kurumsallaşma ihtiyacı doğmuş. Ancak Denizci, böyle bir kurumsallaşma istememiş. Çünkü bu işin ruhunu kaybedeceğini düşünmüş. Kurumsal olduğunda hem gönüllülük olayı değişecek hem de bir sürü prosedürle uğraşmak zorunda kalınacağından Derviş Baba Derneği diğer bütün şubelerle fiziksel bağını koparmış. Ama manevi olarak birbirlerini bırakmamışlar. Derviş Baba ismi saklı kalmak koşulu ile geçtiğimiz sene Deliler ve Veliler Derneği olarak yeniden kurulmuş.

Bunu yapmak için biraz deli olmalı

Elde hiçbir şey yokken böyle bir yola çıkmanın delilikten başka bişey olmadığını söyleyen Deliler ve Veliler Derneği Başkanı Aşkım Ünek, asla profesyonel düşünmediklerini amaçlarının sadece yardım etmek olduğunu belirtiyor. Kendilerinin aslında sadece bir aracı olduğunu belirten Aşkım Hanım, “Aslında buradaki gönüllülerin yaptığı bişey yok. Allah zaten yarattığı kullarının rızkını veriyor. Biz sadece Allah’ın verdiği rızkın sahibine ulaşmasına aracıyız. Dolayısıyla hiçbir sermaye olmadan o insanların rızkı olduğu için bir şekilde yardım geliyor. Bu deli işi gerçekten. Akıllı, normal dediğimiz insanlar çok daha farklı yaşarlar. Eğitim alır, kariyer yapar, para kazanır, ev ve araba alır, evlenir, çocuk yapar, tatillerini organize eder, emekli olup dinlenir. Bizim burada ise yaşam şekli farklı. Ali abi en büyük delimiz. Bu işi yapmak için deli olmak lazım. Velilik makamı daha yüksek. Bu işe girişmek için cesaret yetmez çünkü. Burada o kadar çok gönüllümüz var ki, profesyonel hayatını bırakıp gelip burada hiçbir para karşılığı olmadan çalışıyorlar.” şeklinde konuşuyor.

Sosyal yaşamla ilgili faaliyetler de var

Deliler ve Veliler Derneği çatısı altında hiçbir kâr amacı gütmeyen bir kafe, giysilerin ve ayakkabıların yer aldığı butik, kırtasiye, oyuncak ve okul araç gereçlerinin yer aldığı bir bölüm, etkinliklerin yapıldığı bir daire, aşevi ve pansiyon bulunuyor. Dernek birçok konuda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Her ay düzenli erzak dağıtıyor. Aşevinde günde belli sayıdaki kişiye yemek veriliyor. Sokakta yaşayan meczuplar hamama götürülüp onlara kıyafet, battaniye ve uyku tulumu yardımında bulunuluyor. Maddi gücü yerinde olmayanlara belli aralıklarla kıyafet yardımı yapılıyor. Okul çağındaki çocuklara kırtasiye, çanta, ayakkabı, mont yardımı ulaştırılıyor. Dernek, gelen yardımlara göre çeşitli ev aletleri, bebekler için yatak, bez yardımı da veriyor. İnsanların sosyal hayatına da dokunan dernek çocuklar ve yetişkinler için düzenli aktiviteler düzenliyor. Mahallenin çocuklarını her yıl sergi, tiyatro ve hayvanat bahçesine götürdüklerini söyleyen Aşkım Hanım, sosyal güvencesi olmayanlara sağlık alanında da yardım ettiklerini, Ali Denizci’nin madde bağımlılığı sorunu yaşayanlara da destek verdiğini belirtiyor. Sadece insanlara değil hayvanlara da yardım ettiklerini dile getiren Aşkım Hanım, “Geçtiğimiz kış; kedi, kuş evleri yaptık. Barınaklara buradan kalan yemekleri kullanılmayan kıyafetleri gönderiyoruz. Burada hiçbirşey çöpe gitmiyor.” diyor.