Lady Spa Merkezi Güzellik Direktörü Gizem Günaydın sıcak yaz günlerini yaşadığımız şu günlerde çocuklarınızla birlikte geçireceğiniz keyifli zamanlarda hem kendinizi hem de çocuklarınızı güneş ışınlarından korunma ve güneş altında sağlıklı yaşam yöntemleri konusunda merak edilenleri anlattı.

Deri kanserleri ve deri yaşlanmasında güneş ışınlarının önemi anlaşıldıktan sonra güneşlenmenin yaşam için sağlıklı ve faydalı olduğuna inanıyorduk. Son 30 senede çevresel faktörler, beslenme, yaşam koşuları ve güneşin etkileriyle ortaya çıkan hastalıklar bize güneş ışınlarının pek de masum olmadığını kanıtladı. DNA’larımızın yapısının bozulmasında rol oynayan güneş ışınlarına dikkat edilmediği taktirde cildimizde özellikle yüz ve boyun bölgelerinde kırışıklıklara, lekelere ve kılcal damar görüntülerinin artmasına sebep olmakta. Önemsenmeyen güneş ışınları daha sonraki yıllarda hastalıklara neden olmakta. Bu yüzden belli saatlerde güneşe çıkmak, korunmak deniz sonrası mutlaka duş almak büyük önem taşımakta.

Bronzlaşma sağlıklı bir durum olmadığına değinen Günaydın, bebek ve çocukları güneşten koruma yöntemleri ile ilgili şu tüyorları veriyor: “Mümkünse dermatoloğunuzun tavsiye ettiği bebekle ve çocuklar için önerilen kremleri kullanın. Kremleri güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce sürün. Olası güneş yanıklarına karşı öncelikle buz tedavisi yapın, sonrasında mutlaka uzman bir hekim tarafından yanıklar görülmelidir. Deniz ve havuzdan çıktıktan sonra tatlı suyla duş aldırın ve mutlaka bebeklerinizi kurulayın. Bebeklerinizi kalabalık havuzlara sokmayın ve havuz sonrası vücuttaki klor’un etkisinin geçmesi için sabun veya yumuşak vücut veya saç şampuanı ile yıkayın. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-17.00 saatlerinde bebeğinizle dışarıda olduğunuzda gölgede olmaya özen gösterin ve mutlaka güneş kremi kullanın. Hava alan, teri çeken kaliteli kumaşlardan yapılmış giysiler giydirin. Geniş şapka takın ve güneşe direkt bakmasına engel olun.