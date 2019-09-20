Güz serinliği sizi bekliyor
Yaz boyunca tatile çıkamayanların hâlâ bir şansı var. Sonbaharın tatlı serinliğini hissederek uzun yürüyüşler yapmaya elveren, sararan yaprakların başdöndüren güzelliği ile tatlı bir dinlence sağlayacak güz rotaları sizi bekliyor. Öyle çok uzaklara gitmenize de gerek yok. İşte size günü birlik nefes almalık mekanlar…
KAPADOKYA
Ülkemizin en romantik destinasyonlarından biri olan Kapadokya, yerli-yabancı fark etmeden tüm ziyaretçilerine unutulmaz anılarla dolu bir seyahat vaat ediyor. Bölge yeraltı şehirleri, balon turları, peri bacaları ve o muhteşem vadi manzaraları ile 3-4 günde keşfedebileceği gibi keyifli bir hafta sonu seyahati için de tercih edilebiliyor. Kapadokya sonbaharda ise tıpkı diğer mevsimlerde olduğu gibi büyüleyici bir manzaraya ev sahipliği yaparak, farklı renk tonları ve eşsiz bir deneyime de aracı oluyor.
ABANT
Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen nadir yerlerden biri olan Bolu-Abant, artık doğaseverler için hiçbir zaman değerini yitirmeyecek klasik rotalar arasında sayılıyor. Gölü ve gölü çevreleyen muhteşem doğası ile büyüleyen Abant’ta, göl çevresinde yürüyüş yapabileceğiniz 7 kilometrelik bir parkur, temiz havayı ciğerlerinize çekerek bisiklet sürebileceğiniz bir alan ve tabii ki sevdiklerinizle huzurla konaklayabileceğiniz eşsiz manzaralı tesisler de yer alıyor.
KAZDAĞLARI
Efsaneleriyle ve yemyeşil ormanlarıyla ünlü Kazdağları, ülkemizin en önemli değerlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. 21 bin 300 hektarlık alanının milli park olduğu ve bünyesinde görülmesi gereken sayısız yerin olduğu dağlar, trekking ve hiking için olduğu kadar piknik yapmak, günü birlik ziyaretler ve kamp gibi aktiviteler için de oldukça uygun. Tabii sonbaharda Kazdağları’nda sizleri bekleyen manzaranın muhteşemliğini de unutmamak gerek.
İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI
Kırklareli’nin en özel duraklarından biri İğneada. Dünyada yalnızca üç örneği bulunan longoz tipini görmek isteyenler sayısı yüzü aşkın bitki ve kuş türlerine sahip olan bu doğa harikasını mutlaka görmeli. Yürüyüş yapmak isteyenlere kucak açan ormanlar, milli park statüsüyle korunuyor. Özellikle sonbaharda eşsiz bir tablo kadar güzel.
FRİG VADİSİ
Frig Vadisi, Afyon-Eskişehir illeri arasında yer alıyor. Kapadokya kadar bilinmese de burada da çok sayıda peribacası bulunuyor. Afyon’un İscehisar ilçesine bağlı Seydiler çevresindeki vadilerde bulunan irili ufaklı peribacaları, yörenin “Küçük Kapadokya” diye anılmasına neden oluyor. Doğu-batı yönünde uzanan vadide birkaç milyon yıl önce faaliyete geçen volkanların püskürttüğü küller, daha aşağılardaki havzalarda çökelerek yüzlerce metrelik kalın bir tabaka meydan getirdi.
YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI
Sonbahar renklerine tutkun olanların en sık uğrak yerlerinden biri de Bolu’daki Yedigöller Milli Parkı. 550 hektarlık bir alanda konumlanan tabiat parkı, İstanbul’a yakın olduğu için şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlere adeta ilaç gibi geliyor. İrili ufaklı gölleri ve sonbaharla birlikte yaprakları sararan ağaçları ile en ideal hafta sonu rotalarından biri olan milli parkı, bol bol yürüyüş yapmak, doğa fotoğrafları çekmek, kamp yapmak ve piknik yapmak için tercih edilebilir.
ÇAMLIHEMŞİN
Doğanın son derece cömert davrandığını henüz adımınızı atar atmaz fark edeceğiniz Rize-Çamlıhemşin, son dönemlerin gözde gezi mekanlarından biri. Özellikle harika manzaraları ile ilçenin yaylaları en fazla ilgi gören değerlerinin başında geliyor. Ziyaretçiler burada birbirinden lezzetli yöresel tatları deneyimleyip, sıcacık insanlarıyla tanışırken, yeşilin en göz alıcı tonlarıyla da tanışabiliyorlar.
BALLIKAYALAR
Ballıkayalar, Kocaeli’nin Gebze ilçesinin Tavşanlı köyü sınırları içinde. Tavşanlı içinden giden yolu takip ederseniz 5dk sonra Ballıkayalar yol ayrımına varacaksınız. Birkaç dakika sonra küçük bir göletin bulunduğu meydana ulaşacaksınız. Burası kanyonun girişi. Yaklaşık 2 km’lik kanyon geçişi genelde kolay. Vadi tabanındaki kayaların üzerinden geçerek yürüyüşün ikinci etabına varacaksınız. Bir anda yol bitiyormuş gibi olacak. Bu noktayı geçenleri hoş bir sürpriz bekliyor: Bir şelale.
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