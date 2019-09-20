Güz serinliği sizi bekliyor

Ülkemizin en romantik destinasyonlarından biri olan Kapadokya, yerli-yabancı fark etmeden tüm ziyaretçilerine unutulmaz anılarla dolu bir seyahat vaat ediyor. Bölge yeraltı şehirleri, balon turları, peri bacaları ve o muhteşem vadi manzaraları ile 3-4 günde keşfedebileceği gibi keyifli bir hafta sonu seyahati için de tercih edilebiliyor. Kapadokya sonbaharda ise tıpkı diğer mevsimlerde olduğu gibi büyüleyici bir manzaraya ev sahipliği yaparak, farklı renk tonları ve eşsiz bir deneyime de aracı oluyor.

ABANT

Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen nadir yerlerden biri olan Bolu-Abant, artık doğaseverler için hiçbir zaman değerini yitirmeyecek klasik rotalar arasında sayılıyor. Gölü ve gölü çevreleyen muhteşem doğası ile büyüleyen Abant’ta, göl çevresinde yürüyüş yapabileceğiniz 7 kilometrelik bir parkur, temiz havayı ciğerlerinize çekerek bisiklet sürebileceğiniz bir alan ve tabii ki sevdiklerinizle huzurla konaklayabileceğiniz eşsiz manzaralı tesisler de yer alıyor.

KAZDAĞLARI

Efsaneleriyle ve yemyeşil ormanlarıyla ünlü Kazdağları, ülkemizin en önemli değerlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. 21 bin 300 hektarlık alanının milli park olduğu ve bünyesinde görülmesi gereken sayısız yerin olduğu dağlar, trekking ve hiking için olduğu kadar piknik yapmak, günü birlik ziyaretler ve kamp gibi aktiviteler için de oldukça uygun. Tabii sonbaharda Kazdağları’nda sizleri bekleyen manzaranın muhteşemliğini de unutmamak gerek.

İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI