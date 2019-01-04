Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
AVİ AVİTAL İŞ SANAT’TA
Mandolin hakkında tüm bildiklerinizi unutturacak Avi Avital ile tadı damağınızda kalacak bir müzik şöleni sizleri bekliyor. Vivaldi, Bach, Tsintsadze ve Bartok eserlerinin seslendirileceği gecede Avital’e klasik ve erken dönem klasiklerine kattığı yorumlarla tanınan Cappella Gabetta eşlik edecek. Topluluğun şefliğini ise çağımızın en önemli kemancılarından Andres Gabetta üstleniyor. İş Sanat’taki konser, 9 Ocak Çarşamba günü 20.30’da gerçekleşecek.
HATIRLANAMAZ OLANIN HAFIZASI
Damla Yalçın’ın solo sergisi “Hatırlanamaz Olanın Hafızası”, 9 Ocak Çarşamba günü KRANK Art Gallery’nin Le Meridien Etiler’deki yeni mekanında açılıyor. Sergide sanatçının çocukluk evinin büyülü kozmozu ile düşsel mekanları bir araya getirerek işlediği kasnakları sergileniyor. Eve dair hayallere hafıza ile hayalin dayanışmasını bozmamaya özen göstererek yaklaşan sanatçı, mekanlarının poetik temeline anılardan çok şiirsel imgeleri ile dokunur. Eski fotoğraflarından yola çıkarak oluşturduğu imgelerinin içerisine kendini yerleştiren Yalçın, sonsuzlaşan bekleyişinin bulunduğu odaları hafıza ve düşlemenin biraraya geldiği temaşa mekanlarına dönüştürür. Sergiyi, 23 Şubat’a kadar ziyaret edebilirsiniz.
OSCAR’IN YABANCILARI İSTANBUL MODERN SİNEMA’DA
İstanbul Modern Sinema, 10-24 Ocak 2019 tarihlerinde Oscar’ın Yabancıları adlı seçkiyi sinemaseverlerle buluşturuyor. Oscar adayı olmalarına rağmen Hollywood’un “ötekisi” olarak tanımlanan, dünya festivallerinde hit olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin bir araya geldiği Oscar’ın Yabancıları adlı programda 87 ülkenin adaylarından öne çıkan filmler yer alıyor. Program şöyle: Arakçılar, 10 Ocak 17.00 ve 27 Ocak 14.00’da; Ayka, 12 Ocak 13.00 ve 26 Ocak 15.00’da; Donbass, 10 Ocak 15.00 ve 13 Ocak 13.00’da, Eldorado, 24 Ocak 13.00’da; Göç Mevsimi, 17 Ocak 16.45 ve 20 Ocak 14.45’te; Kefernahum, 10 Ocak 19.15 ve 19 Ocak 14.45’te; Kız, 10 Ocak 13.00 ve 12 Ocak 15.00’da; Mirasçılar, 13 Ocak 15.00 ve 19 Ocak 13.00’da, Never Look Away, 20 Ocak 17.00 ve 24 Ocak 18.30’da; Pastacı, 24 Ocak 15.00 ve 26 Ocak 13.00’da; Roma, 19 Ocak 17.00 ve 27 Ocak 16.30’da; Soğuk Savaş, 12 Ocak 17.00 ve 17 Ocak 15.00’da; Suçlu, 20 Ocak 13.00 ve 24 Ocak 16.45’te; Şüphe, 13 Ocak 17.00 ve 17 Ocak 19.00’da; Woman At War, 17 Ocak 13.00 ve 26 Ocak 17.00’da.
YENİLİKLER YENİ YORUMLAR
Bahariye Sanat Galerisi’nde 22 sanatçının katılımıyla gerçekleşen “Yenilikler Yeni Yorumlar” adlı sergi geçtiğimiz günlerde açıldı. Sanatçıların özgün resim, seramik, heykel, porselen ve baskı eserlerinin yer aldığı sergiyi 15 Ocak Salı gününe kadar ziyaret edebilirsiniz. Programda; M. Enis Şensever, Yasemin Topçuoğlu, Fatoş Çakar, Ziynet Özdoğan, Aysel Tüfekçioğlu, Müge Ertemli, Nur Ulubil, Deniz Deniz, Yeşim Rüzgar, Aynur Sencan, Gülgün Haksal, Mine Koç, Ecevit Üresin, Benan Çokokumuş, Ümit Gezgin, Hasan Mirza, İsmet Çavuşoğlu, Halim Çeliker, Neriman Oyman, Feyzan Alasya, Burak Ağçiçek ve Vedat Örs’ün çalışmaları yer alıyor.
OYUNSEVERLER FUAR ALANINA...
Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GAMING İSTANBUL, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. “İçinde oyun olan oyun fuarı” sloganıyla düzenlenen GAMING İSTANBUL, dünyanın en büyük oyun ve donanım markalarını tüketicilerle buluştururken, Türk oyun sektörünün gelişimine de katkı sağlıyor.
İSTANBUL RESİTALLERİ’NDE SAHNE FREDDY KEMPF’İN
İstanbul Resitalleri programı, kazandığı uluslararası yarışmalarla dikkatleri üzerine çeken ve dünya çapında verdiği konserlerle günümüzün en çok beğenilen piyanistlerinden olan Freddy Kempf ile devam ediyor. İngiliz piyanist Kempf, 12 Ocak Cumartesi günü 20.00’da Sakıp Sabancı Müzesi The Seed sahnesinde olacak.
KEŞİF DÜNYASI ÇOCUKLARI BEKLİYOR
Henkel’in, çocukların içindeki dâhiyi keşfetmek üzere gerçekleştirdiği Keşif Dünyası projesinin ülkemizdeki ilk merkezi, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Maslak kampüsünde küçükleri bekliyor. kesifdunyasi@darussafaka.com adresinden randevu alarak, Pazartesi ve Salı günleri 10.00–12.00 saatleri arasında yapılacak atölyelere çocuğunuzun ücretsiz katılmasını sağlayabilirsiniz.
MAĞRUR FİL ÖLÜLERİ
Semaver Kumpanya’nın sözünü dolandırmadan söylediği oyunu Mağrur Fil Ölüleri, izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. 1969’u 1970’e bağlayan yılbaşı günü, Belkıs dışarı çıkmak konusunda Cahit’i ikna etmeye çalışırken eve içinde ne olduğu ve kimin gönderdiği bilinmeyen bir kutu getirilir. Bu gizemli kutuyu açmak ise giderek çift için heyecanlı bir oyuna dönüşür. Hakan Tabakan’ın yazdığı Volkan M. Sarıöz’ün yönettiği oyun, Çevre Tiyatrosu’nda 12 Ocak Cumartesi günü 20.30’da başlayacak.
GAZETECİLİĞİN GELECEĞİ KONUŞULACAK
Esenler Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne özel bir panel düzenliyor. Ali Artmaz moderatörlüğünde düzenlenecek panelde “Geleceğin Gazetecileri Nasıl Yetişecek?”, “Mesleğin Geleceği- Teknoloji ve Vatandaş Gazeteciliği” ve “Türkiye-Dünya Medyası Karşılaştırması ve Sorunları” konuşulacak. Programa; Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan ve TRT World Haber Koordinatörü Fatih Er katılacak. Panel, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde 20.00’da başlayacak.
TRT BELGESEL ÖDÜLLERİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
Amatör ve profesyonel belgeselcileri destekleyen Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’nin bu yıl 11.si verilecek. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’ne başvuru için son tarih 25 Ocak 2019. Yapılan başvuruların sona ermesinden hemen sonra gerçekleştirilecek ön elemenin sonuçları ise 8 Mart 2019’da açıklanacak. Finale kalan filmlerin gösterimi, 25-30 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak. Gösterimlerle eş zamanlı gerçekleşecek Seçici Kurul değerlendirmeleri sonucunda kazananlar belirlenecek ve 29 Nisan 2019’da düzenlenecek ödül töreni ile kazananlara ödülleri takdim edilecek. Ayrıca bu yıl, Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri kapsamında “TRT Proje Destek Yarışması” düzenlenecek. Proje Destek Yarışması’na, henüz yapımına başlanmamış yalnızca fikir ve öykü aşamasında olan projeler katılabilecek.
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