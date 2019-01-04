Hafta bitmeden

GAZETECİLİĞİN GELECEĞİ KONUŞULACAK

Esenler Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne özel bir panel düzenliyor. Ali Artmaz moderatörlüğünde düzenlenecek panelde “Geleceğin Gazetecileri Nasıl Yetişecek?”, “Mesleğin Geleceği- Teknoloji ve Vatandaş Gazeteciliği” ve “Türkiye-Dünya Medyası Karşılaştırması ve Sorunları” konuşulacak. Programa; Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan ve TRT World Haber Koordinatörü Fatih Er katılacak. Panel, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde 20.00’da başlayacak.

TRT BELGESEL ÖDÜLLERİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Amatör ve profesyonel belgeselcileri destekleyen Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’nin bu yıl 11.si verilecek. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’ne başvuru için son tarih 25 Ocak 2019. Yapılan başvuruların sona ermesinden hemen sonra gerçekleştirilecek ön elemenin sonuçları ise 8 Mart 2019’da açıklanacak. Finale kalan filmlerin gösterimi, 25-30 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak. Gösterimlerle eş zamanlı gerçekleşecek Seçici Kurul değerlendirmeleri sonucunda kazananlar belirlenecek ve 29 Nisan 2019’da düzenlenecek ödül töreni ile kazananlara ödülleri takdim edilecek. Ayrıca bu yıl, Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri kapsamında “TRT Proje Destek Yarışması” düzenlenecek. Proje Destek Yarışması’na, henüz yapımına başlanmamış yalnızca fikir ve öykü aşamasında olan projeler katılabilecek.