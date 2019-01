Hafta bitmeden

OSCAR’IN YABANCILARI İSTANBUL MODERN SİNEMA’DA

İstanbul Modern Sinema, 10-24 Ocak 2019 tarihlerinde Oscar’ın Yabancıları adlı seçkiyi sinemaseverlerle buluşturuyor. Oscar adayı olmalarına rağmen Hollywood’un “ötekisi” olarak tanımlanan, dünya festivallerinde hit olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin bir araya geldiği Oscar’ın Yabancıları adlı programda 87 ülkenin adaylarından öne çıkan filmler yer alıyor. Program şöyle: Arakçılar, 10 Ocak 17.00 ve 27 Ocak 14.00’da; Ayka, 12 Ocak 13.00 ve 26 Ocak 15.00’da; Donbass, 10 Ocak 15.00 ve 13 Ocak 13.00’da, Eldorado, 24 Ocak 13.00’da; Göç Mevsimi, 17 Ocak 16.45 ve 20 Ocak 14.45’te; Kefernahum, 10 Ocak 19.15 ve 19 Ocak 14.45’te; Kız, 10 Ocak 13.00 ve 12 Ocak 15.00’da; Mirasçılar, 13 Ocak 15.00 ve 19 Ocak 13.00’da, Never Look Away, 20 Ocak 17.00 ve 24 Ocak 18.30’da; Pastacı, 24 Ocak 15.00 ve 26 Ocak 13.00’da; Roma, 19 Ocak 17.00 ve 27 Ocak 16.30’da; Soğuk Savaş, 12 Ocak 17.00 ve 17 Ocak 15.00’da; Suçlu, 20 Ocak 13.00 ve 24 Ocak 16.45’te; Şüphe, 13 Ocak 17.00 ve 17 Ocak 19.00’da; Woman At War, 17 Ocak 13.00 ve 26 Ocak 17.00’da.