Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
MOR VE ÖTESİ’NDEN SENFONİK KONSER
Rock müziğin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi geçtiğimiz sonbaharda ilk defa seyirci ile buluşturdukları “senfonik” projesi ile Zorlu PSM’ye konuk oluyor. Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu’nun eşlik edeceği konser, 16 Şubat Cumartesi günü Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek. Program, 20.30’da başlayacak.
FETİH TEMALI RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASINA BAŞVURULAR BAŞLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ’nin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte her yıl düzenlediği “İstanbul’un Fethi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi” isimli ödüllü resim ve kompozisyon yarışmasına başvurular başladı. Öğrenciler, İstanbul’un fethinin üç boyutlu tasvir edildiği Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni gezerek, duygu ve düşüncelerini hikâye, deneme ya da resim diliyle ifade edecek. Lise öğrencilerinin kompozisyon, ortaokul öğrencilerinin resim branşlarında katılabilecekleri yarışmaya başvurular, 19 Nisan 2019 tarihinde sona erecek.
İNDİRİMLİ KİTAP GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
İndirimli Kitap Günleri, Venezia Mega Outlet’te yarına kadar devam ediyor. Birbirinden ünlü yazarların ve onlarca yayınevinin yer aldığı indirimli kitap festivalinde bugün, “Türklerin Serüveni” isimli yeni kitabıyla Cansu Canan Özgen, okurları ile buluşacak ve kitabını imzalayacak.
ÇOCUKLAR İÇİN KİTABINI KENDİN TASARLA
İstanbul Tasarım Merkezi, Çocuk Kitabı Resimleme ve Karakter Tasarımı Atölyesi düzenliyor. Atölye programı, 25 Nisan’a kadar devam edecek. Hafta içi grubu dersleri perşembe günü 15.30 ila 17.30 saatleri arasında; hafta sonu grubu dersleri ise cumartesi günleri 16.30 ila 18.30 arasında gerçekleşecek. Etkinliğe; çocuk kitabı resimlemek, kitap görselleri hazırlamak, çizgi roman ve animasyon sektöründe çalışmak isteyen, çizimlerini yetersiz bulup geliştirmek isteyen azimli ve çalışma disiplini olan herkes katılabilir.
BUCHBİNDER İLE BRAHMS KONÇERTOLARI
Sascha Goetzel şefliğinde gerçekleşecek olan Buchbinder ile Brahms Konçertoları programı, Lütfi Kırdar Auditorium’unda 14 Şubat Perşembe günü 19.00’da başlayacak. Konserde piyanist Rudolf Buchbınder, Brahms’ın; 2. Piyano Konçertosu, Si Bemol Majör, Op. 83 ve 4. Senfoni, Mi Minör, Op. 98 adlı eserlerini seslendirecek. Sanatçıya programda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.
OPERA SAHNESİNİN DİVASI MAGDALENA KOZENA İŞ SANAT’TA
Washington Post’un “gerçek bir diva” olarak söz ettiği, opera salonlarının aranan ismi mezzo-soprano Magdalena Kozena, İş Sanat’ta sahne alıyor. 2001 yılında kaydettiği arya albümleri ile Gramophone Solo Vokal Ödülü’nü kazanan Kozena’ya sahnede, 30 yıl önce bilinen orkestra kurallarını yıkıp, yerine yepyeni müzikal anlayışa sahip bir topluluk oluşturan Londralı Age Of Enlightenment Orkestrası eşlik edecek. Orkestrada bulunan tüm müzisyenlerin hem eşsiz yetenekleri hem de birbirinden farklı fikirleri var. Bugün 20.30’da gerçekleşecek konserin şefliğini, kariyeri boyunca birçok prestijli orkestraya şeflik yapmış Giovanni Antonini üstleniyor.
EN ÖZEL HEDİYELER EMEK İSTER
Akbatı, ‘Sevgi Emek İster’ mottosu ile Tohum Otizm bünyesinde faaliyet gösteren Pour La Bonte eğitmenleri eşliğinde atölye çalışması hayatı geçiriyor. Akbatı’nın satın aldığı 250 adet bileklik malzemesi ile yapılacak atölye çalışmaları özgün bilekliklere dönüşerek çifte mutluluk getirecek. Atölyeler bugün ve yarın 13.00 ila 17.00 arasında gerçekleşecek.
AMANVERMEZ AVNİ İŞ BAŞINDA
İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu Amanvermez Avni; 13,14,15 ve 16 Şubat’ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izleyici ile buluşacak. Selçuk Yüksel’in yönetmenliğini üstlendiği oyunun konusu şöyle: “1908 yılındayız. Amanvermez lakabıyla anılan dönemin en hızlı hafiyesi Avni ve arkadaşları bir yandan padişahtan gelen emirle yanmış adam olayını çözmeye çalışırken diğer yandan gizli bir doğum yaptırıp vicdanının sesine yenik düşen bir ebeye yardım etmektedir. Kendine has yöntemleriyle olaylara yaklaşan Komiser Avni’nin Osmanlı’nın Sherlock Holmes’u diye anılması boşuna değildir.”
VİZYONDAKİLER
BABAMIN KEMİKLERİ
Babamın Kemikleri, yıllar sonra memleketine geri dönen bir adamın hikayesini anlatıyor. Ömer, yıllar önce yaşadığı utanç verici olayın ardından köyünü terk eden bir adamdır. Çocuk yaşta ayrıldığı köyüne bir daha geri dönmemeye ant içmiştir. Kendisine aile kurup, baba olan Ömer’in hayatı, yaşadığı trajik olayla alt üst olur. Annesi oğluna, öldüğünde kocasının yanına gömülmek istediğini söyler. Ancak bunun olmasına imkan yoktur çünkü Ömer köye gitmeyi kabul etmez. Bunun üzerine annesi, kocasının kemiklerini getirmesini ister. Ömer hiç istemese de annesinin vasiyetini yerine getirmeye karar verir. Oğlunu da yanına alan Ömer için köye gitmek hiç de kolay olmayacaktır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Özkan Çelik
Yönetmen Senarist: İsmail Doruk
Oyuncular: Cem Davran, Ömer Aydede, Goncagül Sunar, Tanju Tuncel, Uğur Çavuşoğlu
Yapım: Türkiye
MUCİZE UĞUR BÖCEĞİ
Ding Shi’nin yönettiği ve Rebecca Davis, Vernon Dew, Haylie Duff ile Dorah Fine’ın seslendirdiği animasyon film Mucize Uğur Böceği (The Ladybug), Vişne Production tarafından vizyonda. Cam bir fanus içerisinde yaşamakta olan Uğur Böceği Rube böcek cenneti Altın Kanyon’a gitmeyi düşlemektedir. Bu sırada zor durumda olan Master Water adındaki bir Yusufçuk, Rube’dan yardım ister. Rube, onu yanına alarak kaldığı laboratuvara götürür. Hayallerinden vazgeçmeyen Rube, böcek cennetine gitmek için tek başına yola koyulur. Ancak yolculuk pek de sandığı kadar kolay olmayacaktır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Ding Shi
Senarist: Wang Yunfei, Ding Shi
Seslendirenler: Rebecca Davis, Vernon Dew, Haylie Duff ile Dorah Fine
Yapım: Çin-ABD
THE SİSTERS BROTHERS
Jacques Audiard’ın yönettiği ve John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rebecca Root ile Allison Tolman’ın oynadığı The Sisters Brothers, vizyonda. Patrick DeWitt’in Sisters Kardeşler adı kitabından uyarlanan ve 1850’lerin Oregon’unda geçen Sisters Biraderler’de (The Sisters Brothers), iki farklı doğaya sahip yörenin, en şöhretli tetikçileri Eli ve Charlie Sisters Kardeşler’e, altın avcısı Herman Kermitt’i öldürmek üzere görev verilmiştir. Fakat bu iş, kardeşlerin düşündüğünden çok daha zor olacaktır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Jacques Audiard
Senarist: Patrick Dewitt, Jacques Audiard
Oyuncular: John C. Reilly, Joaquin Phoenix
Yapım: ABD
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