Hafta bitmeden

MOR VE ÖTESİ’NDEN SENFONİK KONSER

Rock müziğin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi geçtiğimiz sonbaharda ilk defa seyirci ile buluşturdukları “senfonik” projesi ile Zorlu PSM’ye konuk oluyor. Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu’nun eşlik edeceği konser, 16 Şubat Cumartesi günü Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek. Program, 20.30’da başlayacak.

FETİH TEMALI RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASINA BAŞVURULAR BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ’nin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte her yıl düzenlediği “İstanbul’un Fethi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi” isimli ödüllü resim ve kompozisyon yarışmasına başvurular başladı. Öğrenciler, İstanbul’un fethinin üç boyutlu tasvir edildiği Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni gezerek, duygu ve düşüncelerini hikâye, deneme ya da resim diliyle ifade edecek. Lise öğrencilerinin kompozisyon, ortaokul öğrencilerinin resim branşlarında katılabilecekleri yarışmaya başvurular, 19 Nisan 2019 tarihinde sona erecek.