Hafta bitmeden

AMANVERMEZ AVNİ İŞ BAŞINDA

İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu Amanvermez Avni; 13,14,15 ve 16 Şubat’ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izleyici ile buluşacak. Selçuk Yüksel’in yönetmenliğini üstlendiği oyunun konusu şöyle: “1908 yılındayız. Amanvermez lakabıyla anılan dönemin en hızlı hafiyesi Avni ve arkadaşları bir yandan padişahtan gelen emirle yanmış adam olayını çözmeye çalışırken diğer yandan gizli bir doğum yaptırıp vicdanının sesine yenik düşen bir ebeye yardım etmektedir. Kendine has yöntemleriyle olaylara yaklaşan Komiser Avni’nin Osmanlı’nın Sherlock Holmes’u diye anılması boşuna değildir.”

VİZYONDAKİLER

BABAMIN KEMİKLERİ

Babamın Kemikleri, yıllar sonra memleketine geri dönen bir adamın hikayesini anlatıyor. Ömer, yıllar önce yaşadığı utanç verici olayın ardından köyünü terk eden bir adamdır. Çocuk yaşta ayrıldığı köyüne bir daha geri dönmemeye ant içmiştir. Kendisine aile kurup, baba olan Ömer’in hayatı, yaşadığı trajik olayla alt üst olur. Annesi oğluna, öldüğünde kocasının yanına gömülmek istediğini söyler. Ancak bunun olmasına imkan yoktur çünkü Ömer köye gitmeyi kabul etmez. Bunun üzerine annesi, kocasının kemiklerini getirmesini ister. Ömer hiç istemese de annesinin vasiyetini yerine getirmeye karar verir. Oğlunu da yanına alan Ömer için köye gitmek hiç de kolay olmayacaktır.

THE SİSTERS BROTHERS

Ding Shi’nin yönettiği ve Rebecca Davis, Vernon Dew, Haylie Duff ile Dorah Fine’ın seslendirdiği animasyon film Mucize Uğur Böceği (The Ladybug), Vişne Production tarafından vizyonda. Cam bir fanus içerisinde yaşamakta olan Uğur Böceği Rube böcek cenneti Altın Kanyon’a gitmeyi düşlemektedir. Bu sırada zor durumda olan Master Water adındaki bir Yusufçuk, Rube’dan yardım ister. Rube, onu yanına alarak kaldığı laboratuvara götürür. Hayallerinden vazgeçmeyen Rube, böcek cennetine gitmek için tek başına yola koyulur. Ancak yolculuk pek de sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Jacques Audiard’ın yönettiği ve John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rebecca Root ile Allison Tolman’ın oynadığı The Sisters Brothers, vizyonda. Patrick DeWitt’in Sisters Kardeşler adı kitabından uyarlanan ve 1850’lerin Oregon’unda geçen Sisters Biraderler’de (The Sisters Brothers), iki farklı doğaya sahip yörenin, en şöhretli tetikçileri Eli ve Charlie Sisters Kardeşler’e, altın avcısı Herman Kermitt’i öldürmek üzere görev verilmiştir. Fakat bu iş, kardeşlerin düşündüğünden çok daha zor olacaktır.