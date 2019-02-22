Hafta bitmeden

ARTURO SANDOVAL İSTANBUL’DA

Caz sahnesinin en dinamik trompet ustası ile tanışmaya hazırlanın! Grammy ödüllü sanatçı Arturo Sandoval, ilham verici enerjisi ile unutulmayacak bir konser vermeye geliyor. Klasik sahnenin piyanist ve bestecisi olarak müzik hayatına devam eden Sandoval, 27 Şubat Çarşamba günü 20.30’da İŞ Sanat’ta olacak. Bu konser kaçmaz.

PROF. DR. CEMALETTİN LATİÇ SAYGI GECESİ

İBB Kültür Daire Başkanlığının katkılarıyla Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, Bosna Hersek’in millî şairi Cemalettin Latiç için bir saygı programı düzenleniyor. Bugün 18.00’de Fatih Ali Amiri Efendi Kültür Merkezi’nde başlayacak olan programda Cemalettin Latiç’i tanıyan şair ve yazarlar konuşmalar yapacak. Etkinlik kapsamında Leyla Yusiç, Latiç’in bestelenmiş şiirlerini seslendirecek. Fotoğraf sergisi ve belgesel gösteriminin de yer alacağı akşamda konuklara kitap hediye edilecek.

BÜYÜLÜ BİR DÜNYA ALİCE MÜZİKALİ

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip Alice Harikalar Diyarında, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnedeki yerini aldı. Alice müzikali, gerçek hayattaki iletişimin yalnızlaştırdığı günümüz sanal dünyasında savrulan genç bir kızın, büyüme hikayesini ele alıyor. Müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice”, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile başrolleri paylaşıyor. Alice müzikali, 26, 27 ve 28 Şubat’ta Zorlu PSM’de sahnelenecek. Program, 21.00’da başlayacak.