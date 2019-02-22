Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
ARTURO SANDOVAL İSTANBUL’DA
Caz sahnesinin en dinamik trompet ustası ile tanışmaya hazırlanın! Grammy ödüllü sanatçı Arturo Sandoval, ilham verici enerjisi ile unutulmayacak bir konser vermeye geliyor. Klasik sahnenin piyanist ve bestecisi olarak müzik hayatına devam eden Sandoval, 27 Şubat Çarşamba günü 20.30’da İŞ Sanat’ta olacak. Bu konser kaçmaz.
PROF. DR. CEMALETTİN LATİÇ SAYGI GECESİ
İBB Kültür Daire Başkanlığının katkılarıyla Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, Bosna Hersek’in millî şairi Cemalettin Latiç için bir saygı programı düzenleniyor. Bugün 18.00’de Fatih Ali Amiri Efendi Kültür Merkezi’nde başlayacak olan programda Cemalettin Latiç’i tanıyan şair ve yazarlar konuşmalar yapacak. Etkinlik kapsamında Leyla Yusiç, Latiç’in bestelenmiş şiirlerini seslendirecek. Fotoğraf sergisi ve belgesel gösteriminin de yer alacağı akşamda konuklara kitap hediye edilecek.
BÜYÜLÜ BİR DÜNYA ALİCE MÜZİKALİ
Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip Alice Harikalar Diyarında, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnedeki yerini aldı. Alice müzikali, gerçek hayattaki iletişimin yalnızlaştırdığı günümüz sanal dünyasında savrulan genç bir kızın, büyüme hikayesini ele alıyor. Müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice”, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile başrolleri paylaşıyor. Alice müzikali, 26, 27 ve 28 Şubat’ta Zorlu PSM’de sahnelenecek. Program, 21.00’da başlayacak.
YOLCULUK VE MASKE: SAKLI KİMLİKLER
Sanatgezgini Kuruçeşme Galeri, Şeyla Gülman Niyego’nun Saklı Kimlikler sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı eserlerini güncel yaşamda yüzümüze taktığımız maskelerin arkasına sakladığımız kimliklerimizden esinlenerek oluşturuyor. Kariyeri boyunca yurt içi ve dışında pek çok sergiye katılan Şeyla Gülman Niyego sanat görüşünü şu kelimelerle açıklıyor: “Bazen bir yabancının yüzündeki gülümseme, bazen doğanın kusursuzluğu bazen de özel bir anın içinde gizlenmiş duygular beni tetikliyor. Hayatın başkaları ile paylaşılması gereken güzel bir yolculuk olduğunu düşünüyorum.” Sergiyi, 6 Mart’a kadar ziyaret edilebilirsiniz.
ÇENGNAĞME’DEN AŞIK SEYRANİ ESELERİ
İBB’nin düzenlediği Sarnıç Konserleri’nde bugün sahne Çengnağme’de. Şirin Pancaroğlu, Bora Uymaz, Ali Tüfekçi ve Mete Aslan’dan oluşan Çengnağme topluluğu bu konserde Aşık Seyrani’nin güftelerinden besteledikleri yeni türkü ve ilâhilerle dinleyiciyi selamlayacak. Konser, 18.00’da Şerefiye Sarnıcı’nda gerçekleşecek.
KÜTÜPHANELER MEDENİYET HAFIZAMIZA IŞIK TUTUYOR
T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi öncülüğünde, Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nin 4.sü “Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler” sloganıyla başladı. Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğindeki etkinlikte; İslam medeniyetinin muhafaza ettiği ilmî birikim ve ortak kültür mirası gün yüzüne çıkarılacak. Program, 3 Mart’a kadar sürecek.
OYUNCAK FUARI BAŞLIYOR
İstanbul Oyuncak Fuarı 2019, TÜYAP ve Oyuncakçılar Derneği’nin (OYDER) iş birliğiyle 26 Şubat-1 Mart 2019 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Birbirinden önemli dev markaların yer alacağı fuara katılan ziyaretçiler; peluşlardan yapbozlara, tahta oyuncaklardan dış mekan ürünlerine, zekâ geliştirici oyuncaklardan robotlara kadar binlerce ürünü inceleme imkanına sahip olacaklar. Fuara yurt dışından birçok ülke katılacak.
VİZYONDAKİLAR
KARLAR KRALİÇESİ 4: SİHİRLİ AYNA
Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna, sihirli dünyayı kurtarmaya çalışan Gerda’nın macerasını konu ediyor. Güçlü bir kral, Karlar Kraliçe’sinin yaptıkları yüzünden ailesini kaybedecek konuma gelir. Kral, yaşananların ardından bütün büyüleri yasaklamanın yolunu bulur. Tüm sihirli güçlere sahip olan her şeyi Mirrorlands’a hapseder. Onu durdurmayı göze alabilen tek kişi ise Gerda’dır. Gerda, bu büyülü dünyayı kurtarmak için büyük bir maceraya atılır. Bu zorlu süreçte Gerda’ya troller, korsanlar, hatta Karlar Kraliçesi bile yardım eder.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin
Senarist: Andrey Korenkov, Vladimir Nikolaev, Aleksey Zamyslov, Robert Lence, Aleksey Tsitsilin
Yapım: Rusya
SİBEL
Sibel, köylüler tarafından dışlanan dilsiz bir genç kızın hikayesini anlatıyor. 25 yaşındaki Sibel, babası ve kız kardeşi ile birlikte Karadeniz’de gözlerden uzak bir köyde yaşamaktadır. Dilsiz bir kız olan Sibel’in kendi halinde bir yaşantısı vardır. Atalarından kalma bir gelenek olan ıslık çalma ile iletişim kuran genç kız köylüler tarafından dışlanır. Bir gün ormanda gezintiye çıkan Sibel’in hayatı ormanda saklanan bir yabancı ile karşılaşması ile bambaşka bir hal alır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci
Senarist: Ramata Sy, Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci
Oyuncular: Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy, Elit İşcan, Meral Çetinkaya
Yapım: Türkiye, Almanya, Fransa, Lüksemburg
GİT BE ABİ
Git Be Abi, bir abi ve kardeşin ilişkisine odaklanıyor. Shimiao, abisinden nefret eden genç bir kızdır. Hayatı, abisi yüzünden adeta cehenneme döner. Genç kızın en büyük arzusu, tüm atıştırmalıklarını yiyen, okula geç kalması için alarmını kapatan, kumbarada biriktirdiği paraları alan ve bunun gibi türlü oyunlarla kendisini zor durumda bırakan abisinden kurtulmak. Yaşadıklarından artık iyice bunalan Shimiao, bir gün hiç gerçekleşmeyeceğini düşünse de bir dilek diler ve abisinin hayatından çıkmasını ister. Dileği çok geçmeden gerçekleşince, Shimiao kendisini eğlence ve macera dolu olaylar silsilesi içerisinde bulur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Fen-fen Cheng
Senarist: Yuchang Peng, Zifeng Zhang
Oyuncular: Yuchang Peng, Zi-feng Zhang, Jinmai Zhao, Liu Guanyi
Yapım: Çin
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