Hafta bitmeden

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MAZHAR ALANSON’DAN SENFONİK KONSER  

Mazhar Alanson,  şef Turhan Yükseler yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşıyor. “Mazhar Senfoni” başlıklı konser, yarın 20.00’da İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek. Yerinizi ayırtmayı unutmayın... 

BİR BANKA SOYGUNU KOMEDİSİ 

Bu şehirde herkes sahtekar! Minneapolis’de hırsızlar kol geziyor. Herkesin gözü Şehir Bankası’na emanet edilen paha biçilmez elmasta. Özellikle de hapisten kaçan azılı suçluların. Başı boş bırakılmış beceriksiz banka çalışanları, yan kesiciler ve bu karmaşanın içinden çıkan aşk hikayeleri. Talimhane Tiyatrosu’nun yeni oyunu Bir Banka Soygunu Komedisi’nin başrollerinde Serhat Tutumluer, Seren Şirince ve Bora Akkaş yer alıyor. Müzikli oyun, yarın 18.00’da Uniq Hall’de sahnelenecek. 

AKASYA’YA KAR YAĞIYOR   

Akasya Kar Festivali, 8-10 Mart’ta Akasya’da gerçekleşecek. Türkiye’nin en iyi snowboard sporcuları 90 ton karla kurulacak platformda hünerlerini sergileyecek. Akasya’nın beşinci yaş dönümünü kutladığı festivalde Can Bonomo, 9 Mart Cumartesi günü 19.30’da sevenleriyle buluşacak. 

SANATSEVERLER ARTWEEKS @AKARETLER’DE BULUŞUYOR  

Büyük ilgi gören “Artweeks @Akaretler”in ikincisi 5-17 Mart tarihleri arasında, önemli sanatçıların eserlerini Akaretler Sıraevler’de sanatseverlerle buluşturuyor. Eylül ayında ilki gerçekleştirilen “Artweeks @Akaretler”, yeni sanat sezonunda daha da genişliyor. Farklı, dinamik ve sıra dışı bakış açısıyla, daha fazla eser ve koleksiyonu sanatseverler ile buluşturuyor. Etkinlik programı workshoplar, sanat sohbetleri ve sergi turlarını içeriyor. 

SANATA KADIN İMZASI 

Pendik Belediyesi tarafından hazırlanan Sanata Kadın İmzası “Rikkat Kunt Hatırasına” adlı program, 8 Mart Cuma günü Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Etkinlik 16.00’da Prof. Dr. F. Çiçek Derman moderatörlüğündeki Kadın ve Sanat başlıklı panel ile başlayacak. Panelden sonra 17.00’da “Usta kadın sanatçıların buluşması” temasıyla hazırlanan ve küratörlüğünü Hakan Dağlı’nın yaptığı serginin açılışı gerçekleştirilecek. 

AKBANK SANAT’TA CAZ AKŞAMI

Finlandiya’nın efsaneleşmiş müzisyenlerinden; gitar, flüt ve saksafon virtüözü Sakari Kukko, Senegalli müzisyenlerle bir araya gelerek oluşturduğu yeni projesi “Sakari Kukko Afro Chamber” ile Akbank Sanat’a konuk oluyor. Grup, geleneksel Batı Afrika müziğini caz öğeleriyle birleştiriyor. Ayrıca Jean Sibelius, Toivo Kuula, Georg Malmsten gibi Fin bestecilerin eserlerine ve kendi bestelerine yer veriyor. Konser, 6 Mart Çarşamba günü 19.00’da başlayacak. 

İSTANBUL’DA YEŞİLÇAM FİLM GÜNLERİ  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Kültür AŞ tarafından yürütülen “Yeşilçam Film Günleri”nin üçüncüsü başladı. Beyoğlu Atlas Sineması’nda yayınlanan filmler 17 Mart’a kadar seyirci ile buluşmaya devam edecek. Film gösterimleri, cuma 19.00-21.00, cumartesi 16.30-19.00, pazar günleri ise 13.00-16.30-19.00 saatlerinde yapılıyor. Mart ayı programı şöyle: Bugün Selvi Boylum Al Yazmalım ve Yoksul; yarın Garip ve Birleşen Yollar, Çeşme; 8 Mart’ta Diyet, Hababam Sınıfı Tatilde; 9 Mart’ta Hanım, Korkusuz Korkak; 10 Mart’ta Ayşecik’le Ömercik, Gülen Gözler, Küçük Hanımefendi; 15 Mart’ta Ölümsüz Karanfiller, Kelebekler Sonsuza Uçar; 16 Mart’ta Bizim Aile, Gözleri Ömre Bedel; 17 Mart’ta Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, 100 Numaralı Adam ve Hep O Şarkı. 

MUTLULUK KÜRLERİ 2 İMZA GÜNÜ 

Tam şifa için öneriler sunmanın yanı sıra koruyucu hekimliğin başucu kitabı olan, hızlı ve sonuç odaklı kürler ve tavsiyelerin yer aldığı Mutluluk Kürleri 2 kitabını imzalamak için Dr. Ümit Aktaş, bugün 16.00’da Suadiye D&R mağazasında, yarın ise yine aynı saatte Kanyon D&R mağazasında olacak. 

VİZYONDAKİLER

TABALUGA 

Tabaluga, uçmayı ve ateş etmeyi öğrenmek için buz ülkesine giden küçük bir ejderhanın maceralarını konu ediyor.Türünün son örneği olan Tabaluga, asla düzgün bir ejderha olamayacağını düşünür. O, uçmak ve alev püskürtmek için sürekli çabalasa da bir sonuca varamaz. Onun bu süreçteki en büyük destekçisi, annesinin kendisini emanet ettiği siyah bir ördektir. Ateşini bulmak için arayışa giren küçük ejderha, bunun için buz ülkesine gitmeye karar verir. Tabaluga, burada buz prensesi Lilli ile tanışır. Tabaluga’nın ateşini bulmasına yardımcı olmak isteyen Lilli, onu Arktos’un yanına götürür. Tabaluga, yaşadıkları dünya ve dostları için büyük bir tehlike oluşturan Arktos’u etkisiz hala getirmek için Lilli ile güçlerini birleştirerek zorlu bir mücadeleye atılır. 

FİLMİN KÜNYESİ 

Yönetmen: Sven Unterwaldt, Toby Genkel 

Senarist: Gerrit Hermans, Marco Petry, Hortense Ullrich, Toby Genkel Dublaj

Oyuncuları: Wincent Weiss, Yvonne Catterfeld, Heinz Hoenig

Yapım: Almanya

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM 

Birbirlerinin lise aşkı olan Demet ve Okan’ın, yorulmuş ve yıpranmış evliliklerinin yıldönümünde aldıkları piyango biletine büyük ikramiye çıkmasıyla bitmeye yüz tutmuş evlilikleri için bir son mu yoksa bir fırsat mı olacağı konusu etrafındaki macerayı konu alıyor. Macera ve komedinin yan yana ele alındığı Öldür Beni Sevgilim, sinema severlere aşk, heyecan, aksiyon ve kahkaha dolu anları aynı anda yaşatacak. İki ana karakterden Demet’e Seda Bakan, Okan’a ise Murat Boz hayat verecek.  

FİLMİN KÜNYESİ 

Yönetmen: Şenol Sönmez 

Senarist: Murat Dişli 

Oyuncular: Murat Boz, Seda Bakan, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Açelya Topaloğlu 

Yapım: Türkiye

MUTLU LAZZARO 

71. Cannes Film Festivali’nde en iyi senaryo ödülüne layık görülen Mutlu Lazzaro, gizemli planlar ve yalanların ortasında kurulan bir dostluğu konu ediyor. Lazzaro, iyi niyetli ve biraz da saf olan bir gençtir. Onun en yakın dostu ise şımarık bir genç olan Tancredi’dir. Lazzaro, arkadaşının adam kaçırma düşüncesini bir oyun olarak düşünse de Tancredi oldukça ciddidir. İlgi peşinde olan Tancredi, işleri biraz daha büyütüp Lazzaro’yu ve yaşadıkları garip köyü büyük bir ateşin içine atar. Yaşananlara polis müdahale etmeye başlayınca Lazzaro kaçmak zorunda kalır. Arkadaşı Tacredi’yi bulmaya karar veren Lazzaro, onun peşinden şehre gider. Fakat şehre geldiğinde bulunduğu yerin, köyünden oldukça farklı olduğunu görür. Lazzaro, bu kirli şehir içinde fazla temiz kalmaktadır. 

FİLMİN KÜNYESİ 

Yönetmen: Alice Rohrwacher 

Senarist: Alice Rohrwacher 

Oyuncular: Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno, Luca Chikovani 

Yapım: İtalya, Fransa, İsviçre, Almanya 

Pakistan Hindistan´ı AMRAAM füzesiyle vurdu

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