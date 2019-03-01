Hafta bitmeden

MUTLULUK KÜRLERİ 2 İMZA GÜNÜ

Tam şifa için öneriler sunmanın yanı sıra koruyucu hekimliğin başucu kitabı olan, hızlı ve sonuç odaklı kürler ve tavsiyelerin yer aldığı Mutluluk Kürleri 2 kitabını imzalamak için Dr. Ümit Aktaş, bugün 16.00’da Suadiye D&R mağazasında, yarın ise yine aynı saatte Kanyon D&R mağazasında olacak.

VİZYONDAKİLER

TABALUGA

Tabaluga, uçmayı ve ateş etmeyi öğrenmek için buz ülkesine giden küçük bir ejderhanın maceralarını konu ediyor.Türünün son örneği olan Tabaluga, asla düzgün bir ejderha olamayacağını düşünür. O, uçmak ve alev püskürtmek için sürekli çabalasa da bir sonuca varamaz. Onun bu süreçteki en büyük destekçisi, annesinin kendisini emanet ettiği siyah bir ördektir. Ateşini bulmak için arayışa giren küçük ejderha, bunun için buz ülkesine gitmeye karar verir. Tabaluga, burada buz prensesi Lilli ile tanışır. Tabaluga’nın ateşini bulmasına yardımcı olmak isteyen Lilli, onu Arktos’un yanına götürür. Tabaluga, yaşadıkları dünya ve dostları için büyük bir tehlike oluşturan Arktos’u etkisiz hala getirmek için Lilli ile güçlerini birleştirerek zorlu bir mücadeleye atılır.