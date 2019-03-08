Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
KIZILORDU YENİDEN İSTANBUL’DA
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında, bugün ve 11 Mart’ta İBB’nin konuğu olarak İstanbullularla buluşacak. Kızılordu Korosu, bugün 16.00’da Büyükçekmece’de Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda ve 11 Mart Pazartesi 20.00’da Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konser verecek. Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, İstanbul’da verecekleri konserde; koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekiple sahne alacak. Koro, Türkçe eserler de seslendirecek. Etkinlik, ücretsiz olacak.
ÇOCUKLARA SATRANÇ EĞİTİMİ
Açık Diyalog İstanbul, çocukların sanatla büyümeleri ve birbirinden farklı sanatı öğrenmeleri amacıyla mart ayında da birçok çocuk atölyesine ev sahipliği yapıyor. Atölye çalışmalarının ilki satranç ile başlıyor. Bugün, 16 ve 23 Mart tarihlerinde İstanbul Satranç Derneği Başkanı Arno Garabetyan ile düzenlenecek olan atölye çalışmaları 11.30 ila 13.00 arasında gerçekleşecek. 7-16 yaş grubundaki çocuklar Garabetyan ile satrançta mantık yürütme, hafıza geliştirme ve risk yönetimi konusunda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.
YENİ MEDYA SÖYLEŞİLERİ
Akbank Sanat’ın yeni söyleşi dizisi Yeni Medya Söyleşileri devam ediyor. Moderatörlüğünü Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olan İsmail Hakkı Polat’ın yaptığı söyleşilerin 12 Mart Salı günkü konuğu: Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman olacak. “Yeni Medya ve Kültür-Sanat” başlıklı etkinlik, 18.30’da başlayacak.
BARBAROS, “KALBİMİN ANKARA’SI” İLE MÜZİKSEVERLERLE BULUŞUYOR
Daha önce yayınladığı albüm ve teklilerle müzikseverlerin beğenisini toplayan Barbaros’un duygu dolu yeni şarkısı “Kalbimin Ankara’sı” tüm dijital mecralarda. Söz ve müziği Tuğrul Cerrahoğlu’na, düzenlemesi Batu Çaldıran’a ait olan “Kalbimin Ankarası” DMC etiketi ile piyasada. “Kalbimin Ankarası”nın klibi ve albüm fotoğrafları ise Okan Bayülgen’in imzasını taşıyor.
SMOKİN D’S DAMAT’TAN ALINIR
Hafızalara kazınacak bir gecenin en akılda kalıcı detayı olmanızı sağlayacak kusursuz bir şıklık sizleri bekliyor. D’S Damat Ceremony serisi; siyah, lacivert ve ekrunun en zamansız tonları ile bordonun sıra dışı duruşunu kusursuz kalıpları ile birleştiriyor. Geleneksel bir şıklık arayanlara bu sezon da şal yaka veya çift renk smokinler ata yaka gömlek ve papyonlar ile eşlik ederken, özgün tarzını ortaya koymak isteyenlere ekru ve bordo kombinler yardım edecek. Ata yaka gömleklerden sıkılanlar için bu sezon öne çıkan yarı İtalyan yaka gömlekler, metal aksesuarlar ile birleşerek daha modern ve sıra dışı bir tarz sunuyor. Tüm zarafeti ile tarzınızı ve duruşunuzu ortaya koyan kombininizi, papyon, kravat ve aksesuar çeşitleri, smokininiz ile uyumlu kuşaklar, kol düğmeleri, deri ve rugan ayakkabılar tamamlayacak.
BİR ARAYIŞ: MAVİ SÜRGÜN
“Bir yol, bir arayış, bir kayboluş ve bir yeniden yaradılış hikâyesi Mavi Sürgün... İstanbul’un işgalinden başlayarak Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar uzanan süre zarfında kendi varoluşunu sorgulayan bir Osmanlı asilzadesi...” Arşipel’e ulaşıp ‘Balıkçı’ya dönüşen Cevat Şakir’in bu yolculuğunu, piyanist ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan bize müziği ile anlatıyor. Kitapla aynı adı taşıyan eserin prömiyeri İş Sanat sahnesinde yapılıyor. Yetkin Dikinciler’in anlatıcı olarak yer alacağı etkinlik, 15 Mart Cuma günü 20.30’da gerçekleşecek.
AMERİKA’DAKİ VAHŞİ BATI
İBB Şehir Tiyatroları’ndan yeni oyunu Vahşi Batı, Amerikan toplumunun vitrininde sunulan “kutsal aile” kavramı irdeleniyor. Öyküde, babaları çöle savrulmuş iki oğulun çatışmasının ardında yaşanan parçalanmışlık ve yozlaşma gözler önüne seriliyor. Çevirisini Yıldırım Türker’in yaptığı oyunu, Ergun Üğlü yönetiyor. Oyun, 14-15 Mart tarihlerinde 20.30’da Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde sergilenecek.
ELİF’İN SEDÂSI
Elif, musiki ve Ebru’da aynı anda hayat buluyor. Üsküdar Belediyesi’nin Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği programda Aylin Şengün Taşçı, sahne alacak. Etkinlikte, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil’in sergisini de gezebileceksiniz. Sergi bugün 19.00’da açılacak. Konser ise 20.00’da.
‘ANNEMİN PORTRESİNİ ÇİZİYORUM’
Trump Art Gallery’de Emel Özyol ile ‘Annemin Portresini Çiziyorum Atölyesi’, bugün 15.00’da minik sanatçıları bekliyor. Trump Art Gallery’deki Mulier (Kadın) adlı karma sergide de eserleri bulunan sanatçı Emel Özyol, 7-12 yaş aralığındaki çocuklarla birlikte eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirecek. Atölyeye katılım ücretsiz.
VİZYONDAKİLER
KAPAN
Kapan, zengin bir adam ve ailesinin yaşadıklarını konu ediyor. Antalya’nın sayılı zenginlerinden olan Süleyman, çocuklarına oldukça düşkün bir adamdır. Oğlu Tarık’ın kız arkadaşının trajik ölümünün ardından yaşadığı psikolojik travmayla hayatları alt üst olur. Süleyman, ailesinden habersiz bir şekilde, içinde kızının aşık olduğu adamın da yer aldığı, “Doğruluk mu, cesaret mi?” temalı, 100 milyon dolar ödüllü ancak ucunda ölümün olduğu bir yarışma düzenler. Bu yarışmada, dürüst olmaktan başka çıkış yolu yoktur. Babasının düzenlediği yarışmayı öğrenen Aslı ise gerçekleri ortaya çıkaracak ve babası ile yüzleşecektir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Kudret Sabancı Senarist: Muharrem Gürer, Mehtap Şahin Altıntaş
Oyuncular: Erkan Petekkaya,Öykü Çelik, Kemal Uçar, Neslihan Acar, Ali Gürer
Yapım: Türkiye
HERKES BİLİYOR
İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin İber Yarımadası’nda çektiği film, çocukları ve eşiyle birlikte Buenos Aires’te yaşayan Laura adında bir kadının hikayesine odaklanıyor. Laura, kız kardeşinin düğünü için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir olay ailenin hayatının tepetaklak olmasına neden olur. Laura’nın büyük kızı kaçırılmıştır. Yaşananların sorumluları araştırıldıkça, hem aile fertleri hem de köy ahalisi arasında gerginlikler yaşanmaya ve geçmişte saklı kalmış kirli sırlar su yüzüne çıkmaya başlar.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Asghar Farhadi
Senarist: Asghar Farhadi
Oyuncular: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín
Yapım: İspanya, Fransa, İtalya
WOMAN AT WAR
Woman at War, sanayicilere karşı savaş açan çevre aktivisti bir kadının, evlat edinme başvurusu kabul edilince değişen yaşamını konu ediyor. Halla, işini seven bir koro şefidir. Genç kadın aynı zamanda İzlanda’nın tabiatını kurtarmaya çalışan bir aktivisttir. Politikacılar tarafından yönlendirilen sanayiciler, İzlanda arazileri için büyük bir tehdit oluşturur. Yaşananlar karşısında Halla, alüminyum endüstrisine karşı savaş ilan eder. Halla, fabrikaların çalışmasını engellemek için her şeyi göze alır. Tam da bu dönemde aldığı bir haber tüm hayatını değiştirir. Hanna, uzun süre evlat edinmek için mücadele vermiştir ve sonunda beklediği yanıt gelir. Bir kız çocuğu evlat edinmeye hak kazanan Halla, hayalleri arasına seçim yapmak zorunda kalacaktır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Benedikt Erlingsson
Oyuncular: Halldora Geirhardsdottir, Johann Sigurdarson, David Thor Jonsson, Charlotte Boving,
Yapım: İzlanda, Fransa, Ukrayna
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