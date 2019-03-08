Hafta bitmeden

KIZILORDU YENİDEN İSTANBUL’DA

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında, bugün ve 11 Mart’ta İBB’nin konuğu olarak İstanbullularla buluşacak. Kızılordu Korosu, bugün 16.00’da Büyükçekmece’de Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda ve 11 Mart Pazartesi 20.00’da Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konser verecek. Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, İstanbul’da verecekleri konserde; koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekiple sahne alacak. Koro, Türkçe eserler de seslendirecek. Etkinlik, ücretsiz olacak.

ÇOCUKLARA SATRANÇ EĞİTİMİ

Açık Diyalog İstanbul, çocukların sanatla büyümeleri ve birbirinden farklı sanatı öğrenmeleri amacıyla mart ayında da birçok çocuk atölyesine ev sahipliği yapıyor. Atölye çalışmalarının ilki satranç ile başlıyor. Bugün, 16 ve 23 Mart tarihlerinde İstanbul Satranç Derneği Başkanı Arno Garabetyan ile düzenlenecek olan atölye çalışmaları 11.30 ila 13.00 arasında gerçekleşecek. 7-16 yaş grubundaki çocuklar Garabetyan ile satrançta mantık yürütme, hafıza geliştirme ve risk yönetimi konusunda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.