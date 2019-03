Hafta bitmeden

ELİF’İN SEDÂSI

Elif, musiki ve Ebru’da aynı anda hayat buluyor. Üsküdar Belediyesi’nin Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği programda Aylin Şengün Taşçı, sahne alacak. Etkinlikte, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil’in sergisini de gezebileceksiniz. Sergi bugün 19.00’da açılacak. Konser ise 20.00’da.

‘ANNEMİN PORTRESİNİ ÇİZİYORUM’

Trump Art Gallery’de Emel Özyol ile ‘Annemin Portresini Çiziyorum Atölyesi’, bugün 15.00’da minik sanatçıları bekliyor. Trump Art Gallery’deki Mulier (Kadın) adlı karma sergide de eserleri bulunan sanatçı Emel Özyol, 7-12 yaş aralığındaki çocuklarla birlikte eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirecek. Atölyeye katılım ücretsiz.

VİZYONDAKİLER

KAPAN

Kapan, zengin bir adam ve ailesinin yaşadıklarını konu ediyor. Antalya’nın sayılı zenginlerinden olan Süleyman, çocuklarına oldukça düşkün bir adamdır. Oğlu Tarık’ın kız arkadaşının trajik ölümünün ardından yaşadığı psikolojik travmayla hayatları alt üst olur. Süleyman, ailesinden habersiz bir şekilde, içinde kızının aşık olduğu adamın da yer aldığı, “Doğruluk mu, cesaret mi?” temalı, 100 milyon dolar ödüllü ancak ucunda ölümün olduğu bir yarışma düzenler. Bu yarışmada, dürüst olmaktan başka çıkış yolu yoktur. Babasının düzenlediği yarışmayı öğrenen Aslı ise gerçekleri ortaya çıkaracak ve babası ile yüzleşecektir. FİLMİN KÜNYESİ Yönetmen: Kudret Sabancı Senarist: Muharrem Gürer, Mehtap Şahin Altıntaş Oyuncular: Erkan Petekkaya,Öykü Çelik, Kemal Uçar, Neslihan Acar, Ali Gürer Yapım: Türkiye HERKES BİLİYOR İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin İber Yarımadası’nda çektiği film, çocukları ve eşiyle birlikte Buenos Aires’te yaşayan Laura adında bir kadının hikayesine odaklanıyor. Laura, kız kardeşinin düğünü için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir olay ailenin hayatının tepetaklak olmasına neden olur. Laura’nın büyük kızı kaçırılmıştır. Yaşananların sorumluları araştırıldıkça, hem aile fertleri hem de köy ahalisi arasında gerginlikler yaşanmaya ve geçmişte saklı kalmış kirli sırlar su yüzüne çıkmaya başlar. FİLMİN KÜNYESİ Yönetmen: Asghar Farhadi Senarist: Asghar Farhadi Oyuncular: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín Yapım: İspanya, Fransa, İtalya WOMAN AT WAR

Woman at War, sanayicilere karşı savaş açan çevre aktivisti bir kadının, evlat edinme başvurusu kabul edilince değişen yaşamını konu ediyor. Halla, işini seven bir koro şefidir. Genç kadın aynı zamanda İzlanda’nın tabiatını kurtarmaya çalışan bir aktivisttir. Politikacılar tarafından yönlendirilen sanayiciler, İzlanda arazileri için büyük bir tehdit oluşturur. Yaşananlar karşısında Halla, alüminyum endüstrisine karşı savaş ilan eder. Halla, fabrikaların çalışmasını engellemek için her şeyi göze alır. Tam da bu dönemde aldığı bir haber tüm hayatını değiştirir. Hanna, uzun süre evlat edinmek için mücadele vermiştir ve sonunda beklediği yanıt gelir. Bir kız çocuğu evlat edinmeye hak kazanan Halla, hayalleri arasına seçim yapmak zorunda kalacaktır.