Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta
- MERVE YILMAZ ORUÇ
GELECEĞİN YILDIZLARI İÇİN KARMA ESERLER SERGİSİ AÇILDI
İbn Haldun Üniversitesi yararına bu sene ikincisi düzenlenen “Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi”, Büyük Çamlıca Camii’nde açıldı. Hayırsever koleksiyonerlerin bağışlarıyla bir araya getirilen ve tespihlerden çeşitli tekstil ürünlerine, çini tabaklardan hat levhalarına kadar pek çok eserin sergilendiği “Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler Sergisi”, ziyaretçilerini köklü bir tarihin ilmi ve medeni ufkunu keşfetmeye çağırıyor. Toplam 233 eserin yer aldığı sergide Sultan II. Abdülhamid Han tuğralı madalya beratı, Sultan I. Abdülhamid Han el çekme tuğralı yirmi satır beratın yanı sıra; Fuat Başar, Efdaluddin Kılıç, Turan Sevgili, M. Cemil Efe, Gürkan Pehlivan, Ahmet Kutluhan, Ferhat Kurlu gibi hattatların ve tezhip sanatkârlarının levha, hilye-i şerif gibi eserleri yer alıyor. Sergideki eserlerden elde edilen gelir, üniversite öğrencilerinin ilmi gelişimleri için kullanılacak. Sergi, Ramazan ayı boyunca açık kalacak.
SAHNE COURTNEY BARNETT’IN
Garanti Caz Yeşili konserleri tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşen konserlerin bugünkü konuğu indie rock’ın sevilen sesi Courtney Barnett. Garage rock etkisindeki folk-pop sound’unu kendine özgü şarkı sözleriyle bir araya getiren Barnett, 21.30’da Babylon’da müzik ziyafeti verecek.
ANLAT HİKAYENİ SEZON FİNALİ YAPIYOR
Onbironsekiz ve Hayal Gücü tarafından düzenlenen “Anlat Hikâyeni” etkinliğinin sezon finali 24 Mayıs 21.00’da Uniq İstanbul - Glass Room’da yapılıyor. Anlat Hikâyeni etkinlikleri ilk olarak Mart 2018’de, gerçek hikâyeler içeren podcast platformu Onbironsekiz ve senarist Meriç Demiray’ın kurduğu Hayal Gücü ile birlikte gerçekleştirildi. Yeni sezonda, jüri üyeleri, en iyi hikâye anlatıcılarını seçti. Sezon finalinde bu anlatıcılar yepyeni hikayeleriyle yarışacak.
4.GENÇBATI FESTİVALİ BAŞLIYOR
Adrenalin, enerji, spor, eğlence dolu Gençbatı Festivali’nin dördüncüsü başlıyor. DJ performanslarıyla gün boyu müzik, yarışmalarla spor, deneyim atölyeleri, sürpriz hediyeler ve daha fazlası ile 360 derece eğlence bu sene de Akbatı Festival Park’ta tüm gençler ve genç hissedenleri biraraya getirecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle bugün ve yarın Akbatı Festival Park’ta gerçekleşecek 4. Gençbatı Festivali, 12.00-19.00 saatleri arasında aksiyon dolu iki güne sahne olacak.
KÖSTEBEKGİLLER ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR
Trump Alışveriş Merkezi, Ramazan ayı boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle hem aileleri hem de çocukları mutlu edecek. TRT Çocuk ekranlarında yayına girdiği günden bu yana çocukların severek izlediği çizgi film Köstebekgiller, özel sahne şovuyla Ramazan’da Trump AVM’nin çocuk katı sahnesinde olacak. Köstebekgiller bugün ve yarın; 12.00/14.00/16.00/18.00 saatlerinde ücretsiz olarak sahnelenecek.
AŞK ŞARKILARININ BUĞULU SESİ MONİCA MOLİNA
İspanyol Diva Monica Molina, yarın 2. Uluslararası Akra Caz Festivali kapsamında Antalyalılarla buluşacak. “Tu Despedida” “Vuela”, “De Cal y Arena”, “A Vida”, “Mar Blanca” ve “Autorretrato” isimli 6 albümüyle aşk rüzgârları estiren Monica Molina, en güzel şarkılarını festivalin açılış gecesinde hayranları için seslendirecek. Akra Hotels Antalya’nın bahçesine kurulan açık hava sahnesinde dinleyicilerine unutulmaz bir yaz akşamı yaşatacak olan sanatçı 21.00’da sahnede olacak.
NECMETTİN NURSAÇAN İLE SOHBET
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından kurulan etkinlik alanı Ramazan ayı boyunca birbirinden güzel programlara ev sahipliği yapıyor. Ramazan ayı boyunca Cuma ve Cumartesi akşamları değerli isimler Gaziosmanpaşa’ya konuk olacak. Bugün teravih namazı sonrasında Prof. Dr. Necmettin Nursaçan, Ramazan sohbetlerinde vatandaşlarla buluşacak.
ESMA-İ HÜSNA KOLEKSİYONU SERGİSİ
Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu klasik sanatlarımızdan Hüsn-i Hat ve Ebrû’nun muhteşem birlikteliğiyle oluşan Esma-i Hüsna sergisine ev sahipliği yapıyor. Ülkemizin en önemli ebru sanatkarlarından olan Hikmet Barutçugil ve değerli hattatlarından Ahmet Zeki Yavaş’ın eserlerinden oluşan koleksiyonu, 15 Haziran’a kadar gezebilirsiniz.
AMİR ATEŞ İLE MÜZİK DİNLETİSİ
Türk Sanat Müziği ve tasavvuf müziği bestecisi, yorumcusu Amir Ateş, Ümraniye Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamında sanatseverler ile buluşacak. Bugün, Ümraniye Belediyesi Santral Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek olan dinleti, 23.15’te başlayacak.
VİZYONDAKİLER
BİSİKLETLER
Bisikletler, şehirlerini korumak için maceraya atılan bir grup bisikletin hikayesini konu ediyor. Ormanlar, nehirler ve dağların arasında bulunan Spokesville, konumu itibariyle çok özel bir kasabadır. Cesur ve sevimli kahramanımız Speddy, yerel bir postaneden çalışan bir dağ bisikletidir. Onun en iyi arkadaşları belgesel çekmeyi hayal eden şehir bisikleti Pinion, bir tamirci atölyesini yöneten neşeli bisiklet pompası Gassy ve düşündüğünü söylemekten çekinmeyen güzel ve zeki kız bisikleti olan Montana’dır. Büyülü ve çok renkli bir şehirde yaşayan bisikletler, temiz havadan ve lekesiz sokaklardan dolayı mutlulardır; ta ki şehre yeni bir üyenin gelişine kadar. Kasabayı korumaya kararlı olan Speddy, arkadaşları ile birlikte heyecan verici bir maceraya koyulur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Manuel J. García
Senarist: John Michael Boughn, Michael Maurer
Yapım: İspanya, Çin
GÜN BATIMI
Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ına layık görülen 2015 yapımlı Son of Saul’un ardından László Nemes, I. Dünya Savaşı öncesinde Budapeşte’de geçen yeni filmi Sunset’te, genç bir kızın güçlü ve korkusuz bir kadına dönüşmesini kesitler halinde beyaz perdeye taşıyor. I. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Budapeşte’de Irisz Leiter adlı genç bir kadın, eskiden kendi ailesine ait olan parıltılı bir şapka dükkânına gelerek iş ister. Dükkânın yeni sahibi Brill, kadını başından savmaya çalışır. Kayıp geçmişinin izinde olan Irisz Leiter’in dönüşüyle ortaya çıkan Leiter ailesinin bütün sırları, tüm şehri sarsacaktır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: László Nemes Senarist: László Nemes, Clara Royer, Matthieu Taponier
Oyuncular: Vlad Ivanov, Juli Jakab, Susanne Wuest, Marcin Czarnik, Evelin Dobos
Yapım: Macaristan
UGLYDOLLS
Uglyville kasabası garipliklerin sevildiği, farklılıkların kutlandığı bir kasabadır. Orada yaşayan özgür ruhlu Moxy ve onun UglyDolls dostlarının günleri koşuşturma ve neşe içerisinde geçer. Moxy, kasabadaki hayatından ne kadar mutlu olsa da Uglyville’de yer alan dağın diğer tarafından ne olduğunu merak eder. En yakın arkadaşlarından oluşan bir grup kuran Moxy, diğer tarafta ne olduğunu öğrenmek için yola koyulur. Ekip, dağın diğer tarafına vardığında bambaşka bir dünya keşfeder. Burası pek de onların düşledikleri gibi değildir. Daha geleneksel oyuncakların eğitim gördüğü ve mezun olmalarının ardından gerçek dünyaya giderek kendilerini sevecek bi çocuk aramaya başladığı bu şehri “mükemmel oyuncak” Lou yönetmektedir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Kelly Asbury
Senarist: Larry Stuckey, Blaise Hemingway, Erica Rivinoja
Yapım: ABD
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