Hafta bitmeden

KÖSTEBEKGİLLER ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR

Trump Alışveriş Merkezi, Ramazan ayı boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle hem aileleri hem de çocukları mutlu edecek. TRT Çocuk ekranlarında yayına girdiği günden bu yana çocukların severek izlediği çizgi film Köstebekgiller, özel sahne şovuyla Ramazan’da Trump AVM’nin çocuk katı sahnesinde olacak. Köstebekgiller bugün ve yarın; 12.00/14.00/16.00/18.00 saatlerinde ücretsiz olarak sahnelenecek.

AŞK ŞARKILARININ BUĞULU SESİ MONİCA MOLİNA

İspanyol Diva Monica Molina, yarın 2. Uluslararası Akra Caz Festivali kapsamında Antalyalılarla buluşacak. “Tu Despedida” “Vuela”, “De Cal y Arena”, “A Vida”, “Mar Blanca” ve “Autorretrato” isimli 6 albümüyle aşk rüzgârları estiren Monica Molina, en güzel şarkılarını festivalin açılış gecesinde hayranları için seslendirecek. Akra Hotels Antalya’nın bahçesine kurulan açık hava sahnesinde dinleyicilerine unutulmaz bir yaz akşamı yaşatacak olan sanatçı 21.00’da sahnede olacak.

NECMETTİN NURSAÇAN İLE SOHBET

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından kurulan etkinlik alanı Ramazan ayı boyunca birbirinden güzel programlara ev sahipliği yapıyor. Ramazan ayı boyunca Cuma ve Cumartesi akşamları değerli isimler Gaziosmanpaşa’ya konuk olacak. Bugün teravih namazı sonrasında Prof. Dr. Necmettin Nursaçan, Ramazan sohbetlerinde vatandaşlarla buluşacak.