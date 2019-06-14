Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
SOKAK LEZZETLERİ FESTİVALİ
İstanbullular Türk mutfak kültürünün enfes sokak lezzetlerini bugün ve yarın Akasya Sokak Lezzetleri Festivali’nde tadacak. Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait binbir lezzetin tecrübe edileceği festivalde; keyifli atölye çalışmaları ile müzik performansları da olacak. Dönerden kokorece, midye dolmadan lokmaya; sokağın tüm lezzetlerinin yer alacağı Akasya Sokak Lezzetleri Festivali misafirlerin ruhunu da doyuracak. Festival süresince çocukların hayalgücü gelişimine de sanatla katkı sağlanacak. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi iş birliğiyle, 3-12 yaş grubu geleceğin potansiyel sanatçıları saat 12.00 ila 18.00 arasında ‘Türk Ressamları Atölyesi’nde buluşacak. Akasya Sokak Lezzetleri Festivali, 12.00 ila 21.00 saatleri arasında Akasya’daki Retro Lunapark’ta düzenlenecek.
HARBİYE’DE MFÖ RÜZGARI ESECEK
Harbiye Açıkhava konserleri başlıyor. Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri’nin bu haftaki konuklarından biri MFÖ olacak. MFÖ, 20 Haziran Perşembe günü 21.00’da hayranlarının karşısına çıkacak. Yerinizi ayırtmayı unutmayın…
YILIN BABASI AHŞAP KUPA ATÖLYESİ
Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de bu hafta sonu birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar, ‘Yılın Babası Ahşap Kupa Atölyesi’ ile babalarına unutulmaz birer hediye hazırlayacak, birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları izleyerek aktivite dolu bir hafta sonu geçirecekler. Atölye etkinlikleri bugün ve yarın 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Ayrıca, bugün, ‘En Güçlü Kim’, yarın ise ‘Cesur Farecik Cik Cik’ adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi’nde 13.00’da sergilenecek.
Yuri Bashmet ile klasik müzik akşamı
47. İstanbul Müzik Festivali kapsamında İstanbul’a gelen Yuri Bashmet, 20 Haziran Perşembe günü Aya İrini Müzesi’nde sahnede olacak. Güçlü kişiliği ve zekâsıyla viyolaya ayrı bir anlam kazandıran Yuri Bashmet şefliğinde Moskova Solistleri, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. 20.00’da başlayacak konser öncesinde Yuri Bashmet’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek. Ölümden hayata, karamsarlıktan umuda geçişlerle festivalin; Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı temasına gönderme yapan bu konser kaçmaz!
SANATA Bİ YER
2015 yılından bu yana Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşayan, farklı kültür ve disiplinlerde eğitim alan üniversite öğrencileri, Sanata Bi Yer platformu ile profesyonel hayata adım atmadan önce çalışmalarını Doğuş Grubu’na ait restoran, otel, ofis binalarda, sergi ve festival mekanlarında sergileme fırsatı buluyor. Platform, güzel sanatlara ilgi duyan geleceğin sanatçı adaylarına eğitimlerini sürdürürken ilerleyecekleri yolda rehber olma görevini üstleniyor. Bu kapsamda genç sanatçı adaylarının çalışmalarının sergilendiği Sanata Bi Yer’19” başlıklı 3. karma sergisi açıldı. Yapı Kredi Bomontiada’daki Leica Galeri İstanbul’daki sergiyi 19 Ağustos’a kadar ziyaret edebilirsiniz.
Geleceğin Yıldızları kamp programı başlıyor
Haziran ayının gelmesiyle çocukların tatil heyecanı da başladı. 30 yıllık geçmişi ile çocukların ve gençlerin geleceğine ışık tutan kamp programları sunan Geleceğin Yıldızları, 17 farklı kamp seçeneği ile yaz tatilini benzersiz kılarak gençlere unutamayacakları bir deneyim sunuyor. Birbirinden farklı içerikleriyle her çocuğun ilgisini çekecek kamp programları hazırlayan Geleceğin Yıldızları’nda çocuklar isterse sörf kampında eğlenip kendini geliştiriyor, isterse İngilizcelerini ilerletiyor. Geleceğin Yıldızları’nda 5-18 yaş arasındaki çocukların harika vakit geçireceği 17 farklı yaz kampı, dinamik ve tecrübeli kamp eğitmenleriyle 20 ülkeden gelen öğrenciler için düzenleniyor. Ayrıntılı bilgi: www.geleceginyildizlari.com
Çocuklar için sanat dolu bir yaz tatili
İstanbul Modern, 7-12 yaş arası çocuklar için hem öğretici ve eğlenceli hem de sanat dolu aktivitelerden oluşan bir yaz programı hazırladı. Birbirinden farklı ve zengin içeriğe sahip 10 atölye, 17 Haziran - 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında çocukları bekliyor. Yaz atölyelerinde çocuklar, resimden kostüme, animasyondan yerleştirme ve mimariye kadar farklı programlara katılarak yaratıcılıklarını keşfediyor. 7-12 yaş aralığındaki çocuklar, müze uzmanlarıyla birlikte sanatı yorumlamaya ve sanatsal üretimler gerçekleştirmeye yönelik atölyelere katılıyor. Atölye çalışmaları, sabah 10.00-12.00 ve öğleden sonra 13.00-15.00 saatleri arasında günde iki defa düzenleniyor. Kayıt ve bilgi için: http://www.istanbulmodern.org/
VİZYONDAKİLER
Kuyu
Kuyu, oğlunun yerin derinliklerinden gelen bir güç tarafından ele geçirildiğini düşünen bir annenin yaşadıklarını konu ediyor. Sarah O’Neill genç ve bekar bir annedir. Oğlu Chris ile birlikte kırsal bir kesimde bulunan bir eve taşınan Sarah, sıkıntılı geçmişlerini ardında bırakarak yeni bir başlangıç yapmayı umut eder. Ancak işler pek de onun düşlediği gibi gitmez. Evlerinin arkasında bulunan ormana yürüyüşe çıktıkları bir gün Chris aniden ortadan kaybolur. Çaresizce ormanın içinde oğlunu arayan Sarah bu sırada devasa bir çukur keşfeder. Sonunda oğlunu bulan Sarah her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak bir süre sonra küçük çocuk kimsenin anlam veremediği tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Yaşananlardan sonra oğlu için endişelenmeye başlayan Sarah, oğlunu göz hapsinde tutmaya başlar. Bu sırada ortaya çıkan gizemli bir komşu Sarah’ın iyice tedirgin olmasına neden olur. Çok geçmeden genç kadın korkunç bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Lee Cronin Senarist: Stephen Shields, Lee Cronin
Oyuncular: Seana Kerslake, James Quinn Markey, Kati Outinen, James Cosmo, Simone Kirby, Steve Wall
Yapım: ABD
Kahraman Tavuk Uzayda
Kahraman Tavuk Uzayda, gezegeni ve sevdiklerini uzaylılardan kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Condorito’nun hikâyesini konu ediyor. Uzaylı Molosco, Condorito’dan beklenmedik bir şey talep eder. Condorito da kabul eder. Condorito her ne kadar her şeyi bir şakadan ibaret olduğunu düşünse de gerçekler hiç de öyle değildir. Uzaylı Molosco’nun Tremebunda’yı kaçırdığını öğrenen Condorito gerçeklerin farkına varır. Uzaylıların tılsımı kullanarak dünyayı yok etmeyi planladıklarını anlayan Condorito, müstakbel kayınvalidesini ve dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Alex Orrelle, Eduardo Schuldt
Senarist: Martín Piroyansky
Yapım: Peru, Arjantin, Meksika, ABD
Akıllara Seza
Romantik komedi türündeki Akıllara Seza, Mustafa adındaki genç bir adamın hikâyesini konu ediyor. 1997 yılında liseyi bitirmenin heyecanı içerisinde olan Mustafa, mezuniyete giderken kaza geçirir. Komaya giren Mustafa, uzun yıllar uyanamaz. Aradan geçen 22 yılın ardından gözlerini açan Mustafa, sevdiği kız Seza’nın peşine düşer. Ancak onun komada olduğu dönemde birçok şey değişmiştir. Hayata yeniden başlayan Mustafa, bu süreçte teknoloji ve medeniyetle büyük bir çatışmaya girer.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Serdal Genç
Senarist: Alper Kıvılcım, Özgür Bakar
Oyuncular: Aslıhan Hüner, Timur Acar, İnan Ulaş Torun, Kemal Uçar, Haldun Boysan
Yapım: Türkiye
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