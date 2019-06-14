Hafta bitmeden

Geleceğin Yıldızları kamp programı başlıyor

Haziran ayının gelmesiyle çocukların tatil heyecanı da başladı. 30 yıllık geçmişi ile çocukların ve gençlerin geleceğine ışık tutan kamp programları sunan Geleceğin Yıldızları, 17 farklı kamp seçeneği ile yaz tatilini benzersiz kılarak gençlere unutamayacakları bir deneyim sunuyor. Birbirinden farklı içerikleriyle her çocuğun ilgisini çekecek kamp programları hazırlayan Geleceğin Yıldızları’nda çocuklar isterse sörf kampında eğlenip kendini geliştiriyor, isterse İngilizcelerini ilerletiyor. Geleceğin Yıldızları’nda 5-18 yaş arasındaki çocukların harika vakit geçireceği 17 farklı yaz kampı, dinamik ve tecrübeli kamp eğitmenleriyle 20 ülkeden gelen öğrenciler için düzenleniyor. Ayrıntılı bilgi: www.geleceginyildizlari.com

Çocuklar için sanat dolu bir yaz tatili

İstanbul Modern, 7-12 yaş arası çocuklar için hem öğretici ve eğlenceli hem de sanat dolu aktivitelerden oluşan bir yaz programı hazırladı. Birbirinden farklı ve zengin içeriğe sahip 10 atölye, 17 Haziran - 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında çocukları bekliyor. Yaz atölyelerinde çocuklar, resimden kostüme, animasyondan yerleştirme ve mimariye kadar farklı programlara katılarak yaratıcılıklarını keşfediyor. 7-12 yaş aralığındaki çocuklar, müze uzmanlarıyla birlikte sanatı yorumlamaya ve sanatsal üretimler gerçekleştirmeye yönelik atölyelere katılıyor. Atölye çalışmaları, sabah 10.00-12.00 ve öğleden sonra 13.00-15.00 saatleri arasında günde iki defa düzenleniyor. Kayıt ve bilgi için: http://www.istanbulmodern.org/

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