Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta
- MERVE YILMAZ ORUÇ
AÇIKHAVA’DA YILDIZ TİLBE AKŞAMI
Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Yıldız Tilbe, 24 Haziran Pazartesi günü Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava’ya konuk oluyor. Sevilen şarkılarını seslendirecek olan sanatçı, 21.00’da sahnede olacak. Yerinizi ayırtmayı unutmayın.
MARK ELİYAHU İLE SES YOLCULUĞU
Büyüleyici müzisyen, yetenekli besteci ve kamança ustası Mark Eliyahu, 25 Haziran Salı günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor. Doğu ve Batı’yı sentezleyen müziğiyle insanı anlamlı bir ses yolculuğuna çıkaran Mark Eliyahu, kamança ve tar gibi eski enstrümanları modern ve fütüristik ögelerle birleştiriyor. Bu anlamlı ses yolculuğu, 20.30’da başlayacak.
Elif’in Düşleri çocuklarla buluşuyor
Çocukların yaz tatili Tepe Nautilus’ta daha eğlenceli geçiyor. Tepe Nautilus, bugün ve yarın minik ziyaretçilerini, TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi filmi Elif’in Düşleri ile eğlenerek öğrenmeye davet ediyor. Meyveleri çok seven, düşlerinde meyve ve sebzelerle konuşan ve her gün manav dedesini ziyaret eden Elif’in macerasını anlatan Elif’in Düşleri’nde, minik ziyaretçiler birbirinden eğlenceli şarkı ve oyunlarla eğlenirken aynı zamanda meyve ve sebzelerin de faydalarını öğreniyor. Günde üç seans olarak 13.00 – 15.00 – 17.00 saatlerinde ücretsiz olarak gerçekleşecek Elif’in Düşleri oyununa tüm minik ziyaretçilerini bekliyor.
Doğanın ve tarihin hafızası “Taşın Perileri”
İstanbulluların tarihle ve sanatla buluşma mekânlarından biri olan Şerefiye Sarnıcı, çağdaş ve özgün heykel çalışmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda bu özel mekân Dinçer Güngörür’ün binlerce yıllık tarihe şahitlik etmiş Anadolu taşını yontarak ortaya koyduğu eserleri sanatseverlerle buluşturuyor. Anadolu’nun kadim birikimi ve masallarından doğan kadın imgesi, Güngörür’ün çağdaş perilerine dönüşüyor, sarnıcın sularına yansıyarak yıkanıyor, duvarlara yansıyarak kuruyor. “Taş dediğimiz malzeme, neredeyse beş milyon yaşında bir malzeme olduğu için doğanın ve tarihin hafızası gibidir.” diyen Güngörür, sanatı ile ilgili şunları söylüyor: “Kendinizi, düşüncenizi, var etmek istediğiniz ruhu ya da taşın içinde aradığınız bir duyguyu oymaya karar verdiğinizde heyecan verici bir serüven başlar. Onunla savaşırcasına sallarsınız çekicinizi, bekler sessizce vazgeçmenizi. Tam da umutsuzluğa düşmeye yaklaşmışken ışığın, gölgenin, formun en güzel kıvrımını çıkarıverir karşınıza.” Taşın Perileri adlı sergiyi 2 Eylül’e kadar ziyaret edebilirsiniz.
Oda müziğinin yıldızları sahnede CUARTETO CASALS
Dünyaca ünlü başarılı İspanyol yaylı çalgılar dörtlüsü Cuarteto Casals, 47. İstanbul Müzik Festivali kapsamında İstanbul’a geliyor. Ludwig van Beethoven’ın yazdığı ikinci yaylı çalgılar dörtlüsü olan op. 18 No. 1’i, mükemmel birlikteliği ve kuvvetli yön duygusu kadar her bireye özgürlük tanıyan ve sürprizler taşıyan yorumlarıyla övgüler toplayan Cuarteto Casals’dan dinlemek için bu konser kaçmaz. Konserde ayrıca Şostakoviç’in tüm melankolikliğine rağmen dörtlüleri arasında en popüleri olan 8 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü ve tanımaktan mutluluk duyacağınıza inandığımız çağdaş besteci Sollima’nın eseri de yer alıyor. Klasik müzikseverlerin ilgiyle takip edeceği program, 27 Haziran Perşembe günü saat 20.00’da Neve Şalom Sinagogu’nda gerçekleşecek.
Haremeyn Mekke-Medine
Yıllardır Kudüs’ü, Mekke’yi, Medine’yi, bu kutsal beldelerin tarihini anlatan, yolculara rehberlik eden Erkan Aydın’ın, Haremeyn Mekke-Medine adlı kitabı Kapı Yayınları’ndan çıktı. Aydın’ın, Mekke ve Medine’ye gidecek olanlara veya imkânı olmadığı için gidemeyenlere bir nebze yol göstermesi, ışık tutması ve bilgilendirmesi için kaleme aldığı kitap, Mekke ve Medine âşıkları için bir rehber niteliğinde.
Cemaat ve Cemiyet
Alman düşünür Ferdinand Tönnies ‘Cemaat ve Cemiyet’te, topluluk ile toplum kavramlarını karşılaştırmalı olarak anlatıyor. Türkiye’de ilk kez VakıfBank Kültür Yayınları’nın okura sunduğu eserde Tönnies, bu iki kolektif yaşam düzeninden ilkinin temel iradeyle şekillenip inanç ve örf tarafından geliştirildiğini, ikincisinin ise akılcı irade vasıtasıyla uzlaşmaya dayalı olduğunu, yasalarla da koruma altına alındığını söylüyor. Eser, Alman sosyoloji geleneğini de anlamak açısından önemli bir başucu kaynağı.
VİZYONDAKİLER
OYUNCAK HİKAYESİ 4
Oyuncak Hikayesi 4, kaşıktan yapılma bir oyuncak olan Forky’nin atıldığı macerayı konu ediyor. Bir geri dönüşüm projesi ile yaratılan Forky, oyuncak olduğunu asla kabul etmez. Tek kullanımlık bir kaşıktan yapılma bir oyuncak olsa da o oyuncak olmadığı konusunda ısrarcıdır. Kendisini Bonnie’nin odasına ait hissetmeyen Forky, dünyadaki amacının ne olduğunu düşünmeye başlar. Kendisini diğer oyuncaklarla bir görmediği için ait olduğu Bonnie’nin yanında olmak istemeyen Forky, dünyadaki amacını kaşık olarak yerine getirmeye karar verir. Ancak onun oyuncak olarak üstesinden gelmesi gereken bambaşka bir görevi vardır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Josh Cooley
Senarist: Stephany Folsom
Yapım: ABD
BEYAZ KARGA
Beyaz Karga, efsanevi Rus balet Rudolf Nureyev’in hayatını konu ediyor. Nureyev, 1950’lerin Rusya’sında danslarıyla balenin ünlü yıldızları arasına girer. Batılı sanatçılarla olan ilişkileri ve fikirleri onu KGB ile amansız bir kedi fare oyununa sürükler. Julie Kavanagh’ın romanından beyaz perdeye uyarlanan film, dünyaca ünlü balet Rudolf Nureyev’in Soğuk Savaş’ın ortasında Batı’ya iltica etmesiyle yaşanan gerilimli zamanları konu alıyor. Filmde Rudolf Nureyev’e, Oleg Ivenko hayat veriyor.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Ralph Fiennes
Senarist: David Hare
Oyuncular: Oleg Ivanko, Ralph Fiennes, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova
Yapım: İngiltere
GÜLLER
Güller, Türkiye’de post modern darbe olarak adlandırılan bir döneme şahit olan küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Ali Osman, Türkiye’nin siyasi olarak en kırılgan dönemlerinde birinde yaşayan 12 yaşındaki bir çocuktur. Kekeme ve utangaç bir çocuk olan Ali, eğitim görmek için köyde yaşayan ailesinin yanından ayrılıp, şehirde yatılı bir okula gider. 28 Şubat sürecinde yurtlar erken tatile girince, kendisi ile birlikte köyden okula gelen Serdar ile birlikte doğup büyüdüğü köye doğru yola koyulur. Ancak yolculuk sırasında, köyü ile ilgili can sıkıcı haberler alır. Platonik olarak aşık olduğu Güller’in köy okulunda öğretmen olan babası hakkında soruşturma açılmıştır ve bu yüzden aile köyden taşınmaya karar vermiştir. Ali, bir yandan yaşananları kafasında oturtmaya çalışırken bir yandan da sevdiği kızı bir daha göremeyecek olmanın telaşı içine girer.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Mehmet Gün
Senarist: Murat Bozkurt, Ercan Ergenekon, Serdar Arslan
Oyuncular: Emirhan Can Ala, İbrahim Kalkan, Nail Demir, Deniz Oral, Zeynep Aytek Metin
Yapım: Türkiye
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