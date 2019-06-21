Hafta bitmeden

Elif’in Düşleri çocuklarla buluşuyor

Çocukların yaz tatili Tepe Nautilus’ta daha eğlenceli geçiyor. Tepe Nautilus, bugün ve yarın minik ziyaretçilerini, TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi filmi Elif’in Düşleri ile eğlenerek öğrenmeye davet ediyor. Meyveleri çok seven, düşlerinde meyve ve sebzelerle konuşan ve her gün manav dedesini ziyaret eden Elif’in macerasını anlatan Elif’in Düşleri’nde, minik ziyaretçiler birbirinden eğlenceli şarkı ve oyunlarla eğlenirken aynı zamanda meyve ve sebzelerin de faydalarını öğreniyor. Günde üç seans olarak 13.00 – 15.00 – 17.00 saatlerinde ücretsiz olarak gerçekleşecek Elif’in Düşleri oyununa tüm minik ziyaretçilerini bekliyor.

Doğanın ve tarihin hafızası “Taşın Perileri” İstanbulluların tarihle ve sanatla buluşma mekânlarından biri olan Şerefiye Sarnıcı, çağdaş ve özgün heykel çalışmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda bu özel mekân Dinçer Güngörür’ün binlerce yıllık tarihe şahitlik etmiş Anadolu taşını yontarak ortaya koyduğu eserleri sanatseverlerle buluşturuyor. Anadolu’nun kadim birikimi ve masallarından doğan kadın imgesi, Güngörür’ün çağdaş perilerine dönüşüyor, sarnıcın sularına yansıyarak yıkanıyor, duvarlara yansıyarak kuruyor. “Taş dediğimiz malzeme, neredeyse beş milyon yaşında bir malzeme olduğu için doğanın ve tarihin hafızası gibidir.” diyen Güngörür, sanatı ile ilgili şunları söylüyor: “Kendinizi, düşüncenizi, var etmek istediğiniz ruhu ya da taşın içinde aradığınız bir duyguyu oymaya karar verdiğinizde heyecan verici bir serüven başlar. Onunla savaşırcasına sallarsınız çekicinizi, bekler sessizce vazgeçmenizi. Tam da umutsuzluğa düşmeye yaklaşmışken ışığın, gölgenin, formun en güzel kıvrımını çıkarıverir karşınıza.” Taşın Perileri adlı sergiyi 2 Eylül’e kadar ziyaret edebilirsiniz. Oda müziğinin yıldızları sahnede CUARTETO CASALS Dünyaca ünlü başarılı İspanyol yaylı çalgılar dörtlüsü Cuarteto Casals, 47. İstanbul Müzik Festivali kapsamında İstanbul’a geliyor. Ludwig van Beethoven’ın yazdığı ikinci yaylı çalgılar dörtlüsü olan op. 18 No. 1’i, mükemmel birlikteliği ve kuvvetli yön duygusu kadar her bireye özgürlük tanıyan ve sürprizler taşıyan yorumlarıyla övgüler toplayan Cuarteto Casals’dan dinlemek için bu konser kaçmaz. Konserde ayrıca Şostakoviç’in tüm melankolikliğine rağmen dörtlüleri arasında en popüleri olan 8 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü ve tanımaktan mutluluk duyacağınıza inandığımız çağdaş besteci Sollima’nın eseri de yer alıyor. Klasik müzikseverlerin ilgiyle takip edeceği program, 27 Haziran Perşembe günü saat 20.00’da Neve Şalom Sinagogu’nda gerçekleşecek. Haremeyn Mekke-Medine Yıllardır Kudüs’ü, Mekke’yi, Medine’yi, bu kutsal beldelerin tarihini anlatan, yolculara rehberlik eden Erkan Aydın’ın, Haremeyn Mekke-Medine adlı kitabı Kapı Yayınları’ndan çıktı. Aydın’ın, Mekke ve Medine’ye gidecek olanlara veya imkânı olmadığı için gidemeyenlere bir nebze yol göstermesi, ışık tutması ve bilgilendirmesi için kaleme aldığı kitap, Mekke ve Medine âşıkları için bir rehber niteliğinde. Cemaat ve Cemiyet Alman düşünür Ferdinand Tönnies ‘Cemaat ve Cemiyet’te, topluluk ile toplum kavramlarını karşılaştırmalı olarak anlatıyor. Türkiye’de ilk kez VakıfBank Kültür Yayınları’nın okura sunduğu eserde Tönnies, bu iki kolektif yaşam düzeninden ilkinin temel iradeyle şekillenip inanç ve örf tarafından geliştirildiğini, ikincisinin ise akılcı irade vasıtasıyla uzlaşmaya dayalı olduğunu, yasalarla da koruma altına alındığını söylüyor. Eser, Alman sosyoloji geleneğini de anlamak açısından önemli bir başucu kaynağı. VİZYONDAKİLER OYUNCAK HİKAYESİ 4