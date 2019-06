Hafta bitmeden

FİLMİN KÜNYESİ

Yönetmen: Vitaliy Mukhametzyanov, Maksim Volkov

Senarist: Aleksandr Arkhipov, Dmitriy Novoselov, Slava Se

Yapım: Rusya

Yesterday

Yesterday, kendisinden başka dünyada kimsenin efsanevi müzik grubu The Beatles’ı bilmediğini fark eden bir adamın hikayesini konu ediyor. Jack Malik, küçük bir kasabada yaşayan ve ünlü olma hayalleri suya düşen bir şarkıcı. En yakın arkadaşı Ellie onu sonuna kadar destekler. Tüm dünyada elektriklerin gittiği gizemli bir olay sırasında kaza geçiren Jack uyandığında şoke edici bir gerçekle yüzleşir: Dünyadaki kimse The Beatles grubunun varlığından haberdar değildir. Durumdan faydalanmaya karar veren Jack müzik grubunun şarkılarını kendisininmiş gibi söylemeye başlar. Şöhret basamaklarını hızla çıkar. Ancak yıldızı parladıkça, her zaman ona inanan Ellie’yi kaybetmeye başlar. Eski hayatından uzaklaşan Jack, ait olduğu yere geri dönmeli ve tek ihtiyacının aşk olduğunu kanıtlamalıdır.