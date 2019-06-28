Hafta bitmeden

NEVMEKAN'DA YAZ VAKTİ

Üsküdar Belediyesi, İstanbulluları sanatın farklı alanlarında öne çıkan eserlerle buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda kültür ve sanatın en renkli mekânlarından Nevmekan Sahil, 12 sanatçının heykel, resim, özgün baskı, cam, seramik, gravür, moazik, fotoğraf gibi farklı dallardaki eserleriyle yer aldığı Yaz Vakti Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Sergi sanatseverleri, Türk ve dünya kültürlerinden izler taşıyan farklı sanat disiplinlerinin dünyasını keşfetmeye davet ediyor. Çağdaş sanattan geleneksel sanatlara, özgün baskı sanatlarına uzanan çok sesliliğin yansıtılacağı sergide, sanatçıların farklı dönemlerinden eserleri sanatseverlerle buluşturulacak. Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri’nin küratörlüğünde gerçekleşen sergiyi, 17 Eylül’e kadar ziyaret edebilirsiniz.

EN 'TATLI' FESTİVAL BAŞLADI

Türkiye’nin dört bir yanından 30’a yakın tatlı firmasının katılımıyla ANKAmall’da başlayan TatlıFest, dün kapılarını açtı. Bugün ve yarın devam edecek programda farklı ve lezzetli tatlılar, çeşitli ikramlar, müzik grupları, görsel şovlar, çocuk atölyeleri de yer alacak. ANKAmall Botanik Bahçe’de kapılarını açan Festival kapsamında dün Ozan Doğulu hayranlarıyla buluştu. Bugün ise 7’den 70’e herkesin yakından takip ettiği ve severek dinlediği Mazhar Alanson en sevilen şarkılarını Ankaralılar için seslendirecek. Konser, 21.00’da başlayacak.