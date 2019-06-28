Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta
- MERVE YILMAZ ORUÇ
İSTANBUL’DA CAZ MÜZİĞİ AKŞAMLARI
İKSV tarafından, 22 yıldır düzenlenen İstanbul Caz Festivali, bu sene de çağdaş müziğin yıldız isimlerinden yeni keşiflere şehrin dört bir yanını sarmaya hazırlanıyor. Bugün başlayacak olan 26. İstanbul Caz Festivali, 18 Temmuz’a kadar devam edecek. Program kapsamında 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı 50’nin üzerinde konser olacak. Festivalin konuklarından biri de caz, blues ve soul melodilerini ustalıkla harmanlayan Belçikalı caz şarkıcısı, besteci ve multi-enstrümantalist Melanie de Biasio... Sanatçı, 5 Temmuz’da Uniq Açık Hava Sahnesi’nde 21.30’da müzikseverlerin karşısında olacak.
NEVMEKAN'DA YAZ VAKTİ
Üsküdar Belediyesi, İstanbulluları sanatın farklı alanlarında öne çıkan eserlerle buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda kültür ve sanatın en renkli mekânlarından Nevmekan Sahil, 12 sanatçının heykel, resim, özgün baskı, cam, seramik, gravür, moazik, fotoğraf gibi farklı dallardaki eserleriyle yer aldığı Yaz Vakti Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Sergi sanatseverleri, Türk ve dünya kültürlerinden izler taşıyan farklı sanat disiplinlerinin dünyasını keşfetmeye davet ediyor. Çağdaş sanattan geleneksel sanatlara, özgün baskı sanatlarına uzanan çok sesliliğin yansıtılacağı sergide, sanatçıların farklı dönemlerinden eserleri sanatseverlerle buluşturulacak. Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri’nin küratörlüğünde gerçekleşen sergiyi, 17 Eylül’e kadar ziyaret edebilirsiniz.
EN 'TATLI' FESTİVAL BAŞLADI
Türkiye’nin dört bir yanından 30’a yakın tatlı firmasının katılımıyla ANKAmall’da başlayan TatlıFest, dün kapılarını açtı. Bugün ve yarın devam edecek programda farklı ve lezzetli tatlılar, çeşitli ikramlar, müzik grupları, görsel şovlar, çocuk atölyeleri de yer alacak. ANKAmall Botanik Bahçe’de kapılarını açan Festival kapsamında dün Ozan Doğulu hayranlarıyla buluştu. Bugün ise 7’den 70’e herkesin yakından takip ettiği ve severek dinlediği Mazhar Alanson en sevilen şarkılarını Ankaralılar için seslendirecek. Konser, 21.00’da başlayacak.
SON BİR YILIN MİMARİ YAPILARI BU SERGİDE
HOM Design Center, mimarlık kültürünün gelişmesi amacıyla düzenlenen “Mimarlık Yıllığı” sergisine ev sahipliği yapıyor. 16 Temmuz’a dek sürecek sergide, son bir yılda Türkiye’de yerli ve yabancı tasarımcıların hayata geçirdikleri 70’e yakın proje, meraklılarının beğenisine sunuluyor. Mimari, iç mimari, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanlarındaki üretimleri bir araya getiren sergide, eğitim, konut ve kültür projeleri öne çıkıyor.
MİNİKLER SANATLA BULUŞUYOR
İstanbul Modern, aileleri Karalamaya Övgü atölyesine davet ediyor. 2-3 yaş çocuklar ve aileleri için hazırlanan atölye, yarın 11.00 ila 12.00 arasında gerçekleşecek. Atölye; Şimdinin Peşinde koleksiyon sergisinin gezilmesiyle başlayacak. Ardından karalamanın inceliklerini hatırlatan sanat uygulamasına katılım sağlanacak. Program ailelerin oluşturdukları bu rengârenk karalama desenlerini fenerle aydınlatılan kutulara yerleştirmeleri ile tamamlanacak.
PERSİL, DERİN TEMİZLEME TEKNOLOJİSİNİ TANITTI
Çamaşırlarında mükemmel temizlik arayanların seçimi Persil, yeni geliştirdiği derin temizleme teknolojisini, İstanbul’daki Swissôtel The Bosphorus’ta gerçekleştirdiği keyifli bir organizasyon ile tanıttı. Persil’in son reklam filmindeki lunapark konseptini yansıtan organizasyona; markanın elçisi Pınar Altuğ Atacan, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte katıldı. Relansmanda marka adına konuşan Pınar Altuğ Atacan, Persil derin temizleme teknolojisini anlatırken, çekimlerde kamera arkasında yaşananları da paylaştı.
JAPONYO'DA TÜRK MÜZİĞİ EZGİLERİ
Japonya’nın 2019 yılını ‘Türk Kültür Yılı’ ilan etmesi sebebiyle iki ülke arasında birçok kültür sanat etkinlikleri düzenleniyor. Bu kapsamda flüt sanatçısı Nihan Atalay, ünlü flüt sanatçısı Yoshimi Oshima ile Osaka Dolce Konser Salonu’nda aynı sahneyi paylaşacak. Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Nihan Atalay, Japonya’nın ileri gelen sanatçılarından oluşan bir orkestra ile 6 Temmuz’da müzikseverlerin karşısına çıkacak. Sanatçı konserde Türk eserlerinden oluşan geniş bir repertuvarı yorumlayacak. Programda halk türküleri ve 19. yüzyıl Türk müziklerinden de örnekler sunacak sanatçı Atalay, Kyoto Üniversite’sinde misafir profesör olarak derslere katılacak.
VİZYONDAKİLER
Dostumun Yolculuğu
2017 yapımı Can Dostum filminin devam halkası olan Dostumun Yolculuğu, köpek Bailey’in yaşamında kurduğu bağları gözler önüne seriyor. Sevimli köpek Bailey, birçok farklı köpek olarak birçok hayat yaşasa da sonunda her zaman soluğu Ethan’ın yanında alır. Artık ailelerinin yeni bir üyesi vardır; CJ. Ethan’ın torunu olan CJ ile arasında güzel bir bağ kuran Bailey, CJ’in annesinin onu evden götürmesi ile hüsrana uğrar. Bailey, arabanın peşinden gidip CJ’i takip etmek istese de bunu gerçekleştirebilecek enerjisi yoktur. Yeniden hayat bulduğunda ise yeni amacı CJ’e göz kulak olmak olur. CJ’in ne zaman kendisine ihtiyacı olsa soluğu yanında alan sevimli köpek, hayat değiştirmeye devam etse de CJ’in peşini bırakmaz.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Gail Mancuso
Senarist: W. Bruce Cameron, Cathryn Michon, Maya Forbes, Wallace Wolodarsky
Oyuncular: Dennis Quaid, Marg Helgenberger, Kathryn Prescott, Betty Gilpin, Henry Lau
Yapım: ABD
Kahraman Prens Sualtı Maceraları
Kahraman Prens Sualtı Maceraları, Deniz Krallığı’nı kurtarmaya çalışan Sadko’nun hikayesini konu ediyor. Genç Sadko, köylü bir ailenin oğludur ve yapmak istediği tek şey arp çalmaktır. Onun bu yeteneğini fark edenler, Sadko’yu arp çalması için Prens’in sarayına çağırır. Sadko’dan istenilen şey, Prens’in kızı Nastya’nın sarayda düzenlenen etkinlikte kendisine uygun eş seçeceği sırada bir köşede oturup arp çalmasıdır. Nastya, gelen taliplerini beğenmez, sadece Sadko’dan etkilenir. Bu durumdan rahatsız olan Sadko ise çareyi Nastya’dan, kaçmakta bulur. Kendisini denizin dibinde bulan Sadko, burada konuşkan bir papağan olan Jacob ile tanışır. Eve geri dönmeye çalışan Sadko, bunu başarabilmek için Jacob ile birlikte kraliçeyi yenmek zorundadır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Vitaliy Mukhametzyanov, Maksim Volkov
Senarist: Aleksandr Arkhipov, Dmitriy Novoselov, Slava Se
Yapım: Rusya
Yesterday
Yesterday, kendisinden başka dünyada kimsenin efsanevi müzik grubu The Beatles’ı bilmediğini fark eden bir adamın hikayesini konu ediyor. Jack Malik, küçük bir kasabada yaşayan ve ünlü olma hayalleri suya düşen bir şarkıcı. En yakın arkadaşı Ellie onu sonuna kadar destekler. Tüm dünyada elektriklerin gittiği gizemli bir olay sırasında kaza geçiren Jack uyandığında şoke edici bir gerçekle yüzleşir: Dünyadaki kimse The Beatles grubunun varlığından haberdar değildir. Durumdan faydalanmaya karar veren Jack müzik grubunun şarkılarını kendisininmiş gibi söylemeye başlar. Şöhret basamaklarını hızla çıkar. Ancak yıldızı parladıkça, her zaman ona inanan Ellie’yi kaybetmeye başlar. Eski hayatından uzaklaşan Jack, ait olduğu yere geri dönmeli ve tek ihtiyacının aşk olduğunu kanıtlamalıdır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Danny Boyle
Senarist: Richard Curtis
Oyuncular: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran, Joel Fry
Yapım: İngiltere
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