Hafta bitmeden

Yeni neslin sevilen ismi Evrencan Gündüz, 11 Temmuz Perşembe günü Yapı Kredi Bomontia’da World Akustik konserler kapsamında sahne alacak. Küçük yaşlarda müzikle tanışan Evrencan Gündüz, neşe saçan enerjisi ve muhteşem performansıyla Avlu sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Program, 21.00’da başlayacak.

Kitap fuarı okurları bekliyor

Axis İstanbul AVM’de geçtiğimiz günlerde açılan kitap fuarında birbirinden farklı eserler okurları bekliyor. Çocuk kitaplarından tarihi çalışmalara, dünya klasiklerinden felsefe dizileri ve kişisel gelişim kitaplarına dek birçok türde eserin okurla buluşacağı fuar, 28 Temmuz’a kadar açık olacak. Okurlar bu fuarda istediği kitaba uygun fiyatlarla sahip olabilecek.

Tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklara kitap önerileri Çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirmeyi hedefleyen abm Yayınevi, onlara yaz tatilinde hem keyif alacak hem de kişisel olarak gelişimlerini destekleyecek 4 farklı etkinlik kitabı öneriyor. Alice’in Labirentleri, Ara, Bul ve Say: Haydi Alice’le birlikte Beyaz Tavşan’ın deliğine in! Delikten kurtulmanın tek yolu var, maceralarına katılmak! Çiz ve Tamamla: Geometrik şekilleri kullanarak yaratıcılığını test edeceğin ve geliştireceğin birbirinden şaşırtıcı oyun bu kitapta seni bekliyor. İsim Şehir Hayvan Bitki Eşya: Bilgi hazinenizi geliştirmenizde size yardımcı olurken, aynı zamanda boyama ve çizim aktiviteleri ile yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanız için tasarlanmış eğlenceli bir aktivite kitabı. Doğada Saklambaç: Ara, Bul ve Say: Bu kitabın birbirinden renkli çizimlerle süslenmiş sayfalarında birçok hayvan gizleniyor. Şimdi dikkatle onları bul, kaç tane olduklarını say, sonra da kitabın arkasındaki cevaplara bakarak ne kadarını bulabilmişsin kontrol et! İstanbul'da opera zamanı Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Troya epik operası ile devam ediyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından bugün ve yarın sahnelenecek olan Troya, Zorlu PSM’de 20.00’da başlayacak. Festival, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 10 Temmuz’da sergileyeceği Ahmet Adnan Saygun’un görkemli bestesi Yunus Emre oratoryosu ile devam edecek. Program, “Bolşoy Solistleri Gala Konseri” ile son bulacak. 13-14 Temmuz’da Rus rüzgarı estirecek Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin yer alacağı konserde sanatçılar, zengin bir repertuvarla sanatseverlere muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak. Cazın efsaneleri geliyor! İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 26.’sı düzenlenen İstanbul Caz Festivali, caz müziğinin önde gelen isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Grammy ödüllü grup Snarky Puppy; 9 Temmuz 20.45’te Uniq Açıkhava’da, hip-hop ve R&B tınılarını caz müziğiyle ustaca birleştiren Kamasi Washington ise Volkswagen Arena’da 10 Temmuz 21.30’da sahne alacak. 11 Temmuz’da da Joss Stone, tutkulu vokali ile caz severlere unutulmaz anlar yaşatacak. Sanatçı Volkswagen Arena’da 21.00’da hayranları ile buluşacak. VİZYONDAKİLER SEVİMLİ DOSTLAR

11 yaşındaki Lilli Susewind’ın özel bir yeteneği vardır. Genç kız, hayvanlarla konuşabilmektedir ama bunu ailesi dışında kimsenin bilmemesi gerekir. Özel yeteneği nedeniyle zor zamanlar yaşayan Lilli, yaşanan son olayların ardından ailesi ile birlikte başka bir yere taşınmak zorunda kalır. Genç kız bu sefer her şeyin kontrolü altında olacağına ve bu sırrı kendine saklayacağına söz verir. Ancak yaşananlar pek de onun düşündüğü gibi olmaz. Bir hayvan hırsızının, yerel bir hayvanat bahçesinde bulunan bebek fil Ronnyi’yi kaçırdığını öğrenen Lilli, vakit kaybetmeden harekete geçer. Ronni’yi ve diğer hayvanları ne olursa olsun kurtarmaya kararlı olan Lilli, yeni sınıf arkadaşı Jess ile birlikte zorlu bir maceraya atılır.

FİLMİN KÜNYESİ Yönetmen: Joachim Masannek Senarist: Katrin Milhahn, Mathias Dinter, Beate Fraunholz, Bettina Platz Oyuncular: Malu Leicher, Christoph Maria Herbst, Meret Becker, Tom Beck Yapım: Almanya TEKNE

Teknesi ile ava çıkan bir balıkçı, yoğun bir sise yakalanınca yolunu kaybeder. Balıkçı, suyun yüzeyinde demir atmış bir yelkenli bulur. Yelkenlinin içerisinde birilerinin olabileceğini düşünen adam, teknenin içerisinde girip etrafı kolaçan etmeye başlar. Ancak ortalıkta kimseler yoktur. Yapacak bir şey kalmayınca teknesine dönmeye karar veren adamın teknesi, bağladığı yerde yoktur. Ne yapacağını bilemeyen adam, yelkenliyi çalıştırıp bu sayede kıyıya ulaşmayı planlar. Ancak yelkenli çalışmamaktadır. Denizin ortasında tek başına kalan adam, kendisini kurtaracak bir şey bulma umudu ile aşağıya indiğindeyse, kamaranın içerisine hapsedilir. Başına gelenlere anlam veremeyen balıkçı, bir süre sonra geminin çalıştığını fark eder. Bilmediği bir düşman tarafından kapana kıstırılan balıkçı, hayatta kalmak için savaşmak zorundadır.