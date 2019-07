Hafta bitmeden

Tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklara kitap önerileri

Çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirmeyi hedefleyen abm Yayınevi, onlara yaz tatilinde hem keyif alacak hem de kişisel olarak gelişimlerini destekleyecek 4 farklı etkinlik kitabı öneriyor. Alice’in Labirentleri, Ara, Bul ve Say: Haydi Alice’le birlikte Beyaz Tavşan’ın deliğine in! Delikten kurtulmanın tek yolu var, maceralarına katılmak! Çiz ve Tamamla: Geometrik şekilleri kullanarak yaratıcılığını test edeceğin ve geliştireceğin birbirinden şaşırtıcı oyun bu kitapta seni bekliyor. İsim Şehir Hayvan Bitki Eşya: Bilgi hazinenizi geliştirmenizde size yardımcı olurken, aynı zamanda boyama ve çizim aktiviteleri ile yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanız için tasarlanmış eğlenceli bir aktivite kitabı. Doğada Saklambaç: Ara, Bul ve Say: Bu kitabın birbirinden renkli çizimlerle süslenmiş sayfalarında birçok hayvan gizleniyor. Şimdi dikkatle onları bul, kaç tane olduklarını say, sonra da kitabın arkasındaki cevaplara bakarak ne kadarını bulabilmişsin kontrol et!