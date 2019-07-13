Hafta bitmeden

Açıkhava’da Kenan Doğulu rüzgarı esecek

Sevilen sanatçı Kenan Doğulu, DenizBank Açıkhava Konserleri kapsamında, 18 Temmuz Perşembe günü Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi’nde sizlerle olacak. Sahne şovları ve özel repertuarı ile hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatacak olan Doğulu, 21.00’da sahnede olacak. Yerinizi ayırtmayı unutmayın.

Tatilin keyfi bu kampta!

Türkiye’nin ilk çocuk şehri KidzMondo’nun yaz kampında çocuklar bu sene de yeteneklerini keşfedip doyasıya eğlenecek. KidzMondo çocuklar için üç farklı konseptte yaz kampı var: Uzmanlar Yaz Kampı, Açık Hava Yaz Kampı ve Teknopark Yaz Kampı. KidzMondo Yaz Kampı için önerilen yaş aralığı 5-12. İster bir hafta ister tüm yaz boyunca kayıt yaptırılabilecek kamp Pazar günleri ve Kurban Bayramı haftası hariç haftanın her günü 09.00 – 18.00 saatleri arasında olacak. Detaylı bilgi için: www.kidzmondoyazkampi.com

KARASU&GÖZDAĞI

Bir Kasaba Romanı: Karasu ve Gözdağı, Azerbaycanlı yazar Paşa Kalbinur’un kaleminden okuyucuyla buluşuyor. Yazar eserde, hem şehir hem de köy sosyolojisini barındıran çok uluslu bir imparatorluğun bünyesindeki SSCB kasabasını, tarihi ve kültürel dokusuyla bir roman kurgusu içinde işliyor. İyi bir gözlemci olan yazar, eserde çocukluk yıllarının geçtiği Çınarlı kasabasındaki insan tiplerini, gülünç ve dramtik olayları, folklorik değerleri ve sovyet insanlarının yaşam tarzlarını etkili bir dille anlatıyor.