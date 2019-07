Hafta bitmeden

Ömür Göksel ile Bir Caz Gecesi

Crooner geleneğinin ülkemizdeki en başarılı temsilcilerinden Ömür Göksel, 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında 16 Temmuz Salı günü 21.30’da Uniq Açıkhava Sahnesi’ne konuk olacak. Göksel konserde; Nat King Cole ve Frank Sinatra gibi isimlerin klasikleşmiş eserlerini seslendirecek.

Festivalde bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü’yle de onurlandırılan Göksel’den önce sahneye genç ve yıldız piyanist Hakan Başar çıkacak.

On Top of the Roof isimli ilk albümünü yayımlamaya hazırlanan Başar’a davulda Ferit Odman ve basta Halil Çağlar Serin eşlik ediyor.