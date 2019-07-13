Hafta bitmeden
Haftanın etkinliklerini sizler için derledik...
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Açıkhava’da Kenan Doğulu rüzgarı esecek
Sevilen sanatçı Kenan Doğulu, DenizBank Açıkhava Konserleri kapsamında, 18 Temmuz Perşembe günü Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi’nde sizlerle olacak. Sahne şovları ve özel repertuarı ile hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatacak olan Doğulu, 21.00’da sahnede olacak. Yerinizi ayırtmayı unutmayın.
Tatilin keyfi bu kampta!
Türkiye’nin ilk çocuk şehri KidzMondo’nun yaz kampında çocuklar bu sene de yeteneklerini keşfedip doyasıya eğlenecek. KidzMondo çocuklar için üç farklı konseptte yaz kampı var: Uzmanlar Yaz Kampı, Açık Hava Yaz Kampı ve Teknopark Yaz Kampı. KidzMondo Yaz Kampı için önerilen yaş aralığı 5-12. İster bir hafta ister tüm yaz boyunca kayıt yaptırılabilecek kamp Pazar günleri ve Kurban Bayramı haftası hariç haftanın her günü 09.00 – 18.00 saatleri arasında olacak. Detaylı bilgi için: www.kidzmondoyazkampi.com
KARASU&GÖZDAĞI
Bir Kasaba Romanı: Karasu ve Gözdağı, Azerbaycanlı yazar Paşa Kalbinur’un kaleminden okuyucuyla buluşuyor. Yazar eserde, hem şehir hem de köy sosyolojisini barındıran çok uluslu bir imparatorluğun bünyesindeki SSCB kasabasını, tarihi ve kültürel dokusuyla bir roman kurgusu içinde işliyor. İyi bir gözlemci olan yazar, eserde çocukluk yıllarının geçtiği Çınarlı kasabasındaki insan tiplerini, gülünç ve dramtik olayları, folklorik değerleri ve sovyet insanlarının yaşam tarzlarını etkili bir dille anlatıyor.
Düşlü Geçmiş Zaman
Eskizleri ya da düşüncelerinde beliren imgeleri sürrealist bir ifadeyle tuvale aktaran sanatçı Aylin Örücü’nün ‘Düşlü Geçmiş Zaman’ adlı kişisel sergisi, Trump Art Gallery’de Temmuz’da sanatseverlerle buluşuyor. Örücü, bazen eskizler bazen de düşüncelerinde beliren imgeleri sürrealist bir ifade ile tuvale aktarıyor. Sergiyi, 31 Temmuz’a kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 Katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edebilirsiniz.
HAYALDİ, GERÇEK OLDU
İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı’nın 42 ay gibi kısa bir sürede yapılış hikâyesini derinlemesine ele alan “Hayaldi Gerçek Oldu” kitabını yayınladı. İstanbul Havalimanı’nın geçmişten günümüze tüm süreçlerinin hikâyesinin anlatıldığı kitapta, bu sürece yakından tanıklık etmiş ve yön vermiş kişilerin anlatımlarına da yer veriliyor. İGA’nın havacılık sektörüne armağanı olan kitaba okuyucular internet üzerinden ulaşabilecek. E-kitap olarak https://www.igairport.com/hayaldi-gercek-oldu-e-kitap adresinden okunabilen kitap, hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlanmış.
Ömür Göksel ile Bir Caz Gecesi
Crooner geleneğinin ülkemizdeki en başarılı temsilcilerinden Ömür Göksel, 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında 16 Temmuz Salı günü 21.30’da Uniq Açıkhava Sahnesi’ne konuk olacak. Göksel konserde; Nat King Cole ve Frank Sinatra gibi isimlerin klasikleşmiş eserlerini seslendirecek.
Festivalde bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü’yle de onurlandırılan Göksel’den önce sahneye genç ve yıldız piyanist Hakan Başar çıkacak.
On Top of the Roof isimli ilk albümünü yayımlamaya hazırlanan Başar’a davulda Ferit Odman ve basta Halil Çağlar Serin eşlik ediyor.
Kevin Morby Salon İKSV’de!
Folk-indie rock’ın ABD yakasından şarkıcı ve beste yazarı Kevin Morby Salon İKSV’ye konuk oluyor. Sanatçı 21.30’da hayranlarının karşısına çıkacak. 2019 yazının bu en özel konserini ajandanıza not etmeyi unutmayın.
VİZYONDAKİLER
KAÇIŞ PLANI 3
Hong Kong temelli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığını yürüten bir adamın kızı kaçırılır. Kızını kurtarmak isteyen güvenlik uzmanı, Ray Breslin ve ekibinin yardımına başvurulur. Kaçırılan kızın, “Şeytan’ın İstasyonu” olarak bilinen, devasa ve zorlu bir Letonya hapishanesinden kurtarılması gerekmekte. Bu süreçte Breslin’in kız arkadaşı da kaçırılıp aynı hapishaneye götürülür. Şimdi Breslin ve ekibi sadist düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: John Herzfeld
Senarist: Miles Chapman, John Herzfeld
Oyuncular: Sylvester Stallone, Dave Bautista, Harry Shum Jr., Tyler Jon Olson, Jaime King, Jin Zhang Yapım: ABD, Çin
COLETTE
Colette, Fransız yazar Sidonie-Gabrielle Colette’in hayat hikâyesini anlatıyor. Karizmatik Parisli yazar Henry Gauthier-Villars ile evlendikten sonra Sidonie-Gabrielle Colette, Fransa’nın kırsal kesimlerindeki hayatını, yaratıcı yeteneklerinin kıvılcımlandığı Paris şehrine taşınmak için terk eder. Willy mahlasıyla tanınan kocası, kendi isminde yayınlanacak bir romanın gizli yazarı olarak Colette’i kullanmaya başlar. Çalışmaları büyük başarılar elde ettiğinde, Colette, kocasının ona dayattığı edebi ve mecazi sınırlardan kurtulmaya çalışmaya başlar. Artık kendi adına yazmanın ve yazdıklarını sahiplenerek topluma meydan okumanın zamanı gelmiştir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Wash Westmoreland
Senarist: Wash Westmoreland, Rebecca Lenkiewicz, Richard Glatzer
Oyuncular: Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson, Denise Gough
Yapım: ABD, İngiltere
YUVAYA DÖNÜŞ
Yuvaya Dönüş, annesinin ölmesi ile birlikte hiç tanımadığı babasını bulmaya çalışan genç bir kadının hikâyesini konu ediyor. 1985 yılında İran-Irak Savaşı sırasında düzenlenen büyük bir operasyonla 215 yolcu İran’dan Türkiye’ye getirilir. Bu yolcuların arasında Keiko adından Japon bir kız bulunmaktadır. Keiko, İran’da Üsteğmen Zafer ile büyük bir aşk yaşar. Ancak savaştan dolayı ayrılırlar. Keioko ülkesine döndükten sonra kızı Yumi’yi dünyaya getirir. Zafer’den hiçbir haber alamaz. 30 yıl sonra Keiko ardında mektup bırakarak ölür. Mektubu okuyan Yumi, babasından hesap sormak için onu bulmaya karar verir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Hakan Kurşun Senarist: Şeyda Delibaşı
Oyuncular: Furkan Palalı, Megumi Masaki, Burhan Öçal, Ayten Uncuoğlu, Soner Türker
Yapım: Türkiye
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