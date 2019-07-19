Hafta bitmeden

FARELİ KÖYÜN KAVALCISI ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR

Fareli Köyün Kavalcısı oyunu, bugün 15.00’da Profilo KM Küçük Salon’da izleyicisiyle buluşuyor. Kasabayı basan fareleri, belli bir ödül karşılığı temizlemek üzere anlaşan kavalcı işi yerine getirdikten sonra ödülünü alamadığı için halka kızar. Bunun karşılığında sözünde durmayan halka bir ceza vermek üzere kavalından çıkan etkileyici sesle fareler gibi çocukları da etkileyip, bütün kasabanın çocuklarını peşinden götürerek kasabadan uzaklaştırır. Bunun üzerine hatalarının farkına varan aileler kavalcıya vaat ettikleri ödülü vererek çocuklarına kavuşurlar.

16. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Sinema sanatı üzerinde kısa filmlerin etkin rolünün bilinciyle, Türkiye’de bu alanda bir platform oluşturan ve alanında öncü etkinliklerden biri haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, 16-26 Mart 2020 tarihleri arasında 16. kez düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 16. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek “En İyi Film” ödülünü alan eserlerin sahipleri Akbank Sanat tarafından ulusal kategoride 30.000 TL, uluslararası kategoride ise 5.000 USD ile ödüllendirilecek. 16. Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Forum” ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 16-26 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuru formlarını www.akbankkisafilmfestivali.com ve www.akbanksanat.com adreslerinden temin edebilirsiniz.

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