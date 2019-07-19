Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
"GELECEĞİN ŞEFLERİ" HÜNERLERİNİ SERGİLİYOR
Mutfağın öğrenilebilir halini her yaştan mutfak meraklılarıyla buluşturan İntema Yaşam Akademi, sadece büyüklere değil çocuklar ve gençler için de her ay ilgi çekici yemek atölyeleri hazırlıyor. İntema Yaşam Akademi’nin küçük yaş grubuna yönelik atölyelerinden “Minik Şefler” atölyesine mutfakta zaman geçirmeye meraklı 5-9 yaş arası çocuklar katılabiliyor. 10-13 yaş grubuna yönelik “Genç Şefler” atölyelerine katılan çocuklar ise hem severek yediği yemekleri pişirmeyi öğrenirken hem de diğer genç şeflerle birlikte keyifli bir gün geçiriyor. İntema Yaşam Akademi’nin yemek atölyeleri programında yer alan “Geleceğin Şefleri” başlıklı atölye ise 14-17 yaş grubundan mutfak sanatına ilgisi olan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen gençlere yönelik.
MEHMET ERDEM İLE RUBATO AYNI SAHNEYİ PAYLAŞACAK
Kendine has yorumuyla büyük beğeni toplayan Mehmet Erdem ile yıllardır söylediğimiz şarkıları kendi tarzlarında yorumlayan Rubato aynı sahnede buluşuyor. Datça Açıkhava Sahnesi’nde dinleyicilerinin karşısına çıkacak olan sanatçılar, sevilen eserlerini seslendirecek. Konser, 21.00’da başlayacak.
TÜRK ÂŞIK VE OZANLARI
Türk Âşık ve Ozanları, isimleri uluslararası etnomüzikoloji alanında Türkiye ile özdeşleşen Kurt ve Ursula Reinhard’ın 33 yıllık çalışmasının bir ürünü. Yayın, uluslararası literatürde âşıklarla ilgili alan çalışmasına dayanan en kapsamlı çalışmalardan biri olarak kabul ediliyor. Eserin en önemli özelliklerinden biri, içinde yer alan şarkıların bazılarının ilk kez yayımlanıyor olması. Müzikolojik çalışmalar bakımından Reinhard’lar, Türk-Alman etkileşiminin kurucularından; geçmişte birlikte alan çalışmasına çıktıkları pek çok öğrencileri de bugün Türkiye merkezli konular çalışan yetkin akademisyenler. Türk Âşık ve Ozanları kitabı Reinhard’ların Türkiye çalışmalarının Türk okur ve müzikolojisi tarafından daha yakından tanınmasını sağlayacak.
FARELİ KÖYÜN KAVALCISI ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR
Fareli Köyün Kavalcısı oyunu, bugün 15.00’da Profilo KM Küçük Salon’da izleyicisiyle buluşuyor. Kasabayı basan fareleri, belli bir ödül karşılığı temizlemek üzere anlaşan kavalcı işi yerine getirdikten sonra ödülünü alamadığı için halka kızar. Bunun karşılığında sözünde durmayan halka bir ceza vermek üzere kavalından çıkan etkileyici sesle fareler gibi çocukları da etkileyip, bütün kasabanın çocuklarını peşinden götürerek kasabadan uzaklaştırır. Bunun üzerine hatalarının farkına varan aileler kavalcıya vaat ettikleri ödülü vererek çocuklarına kavuşurlar.
16. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Sinema sanatı üzerinde kısa filmlerin etkin rolünün bilinciyle, Türkiye’de bu alanda bir platform oluşturan ve alanında öncü etkinliklerden biri haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, 16-26 Mart 2020 tarihleri arasında 16. kez düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 16. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek “En İyi Film” ödülünü alan eserlerin sahipleri Akbank Sanat tarafından ulusal kategoride 30.000 TL, uluslararası kategoride ise 5.000 USD ile ödüllendirilecek. 16. Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Forum” ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 16-26 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuru formlarını www.akbankkisafilmfestivali.com ve www.akbanksanat.com adreslerinden temin edebilirsiniz.
VİZYONDAKİLER
KRİPTO VURGUN
Kripto Vurgun, kara para aklamayla mücadele eden genç bir ajana odaklanıyor. Ajan olan Martin, zorlu bir görevle karşı karşıyadır. Genç adam, karmaşık bir yolsuzluk ve dolandırıcılık ağını araştırmakla görevlendirilir. Konu ile ilgili araştırma yapmaya başlayan Martin, bir süre sonra soluğu zor koşullara rağmen aile çiftliklerini ayakta tutmaya çalışan babası Martin Sr ile kardeşi Caleb’in yaşadığı memleketi New York’a gider. Ajan kısa süre içerisinde kendini, gizemli bir sanat simsarının, kripto para meraklısından siber dedektife dönüşen bir adamın ve acımasız müşterilerinin ihaleleriyle ilgilenen yozlaşmış bir muhasebecinin içinde yer aldığı tehlikeli bir yeraltı dünyasında tuzağa düşmüş halde bulur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: John Stalberg Jr.
Senarist: Carlyle Eubank, David Frigerio
Oyuncular: Beau Knapp, Alexis Bledel, Luke Hemsworth, Kurt Russell
Yapım: ABD
İMPARATOR: YERALTI DÜNYASININ HÜKÜMDARI
İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı, dünyanın en büyük cezaevinden kaçmayı başaran eski bir mahkumun, işlemediği bir cinayetle suçlanmasıyla birlikte kendisini, yeraltı dünyasında bir savaşın içinde bulmasını konu ediyor. François Vidocq, Napolyon döneminde, ülkenin en büyük cezaevlerinden birinden kaçmayı başarır. François, basit bir tüccar kılığına girerek varlığını unutturmaya çalışır. Ancak geçmişi peşini bırakmaz. Eski hücre arkadaşları tarafından cinayetle suçlanan François, masumiyetini kanıtlamak için polisle anlaşma yapar.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Jean-François Richet
Senarist: Eric Besnard
Oyuncular: Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet, August Diehl, Fabrice Luchini
Yapım: Fransa
ASLAN KRAL
Aslan Kral, yavru bir aslan olan Simba’nın maceralarını konu ediyor. Ormanın kralı olan babası Mufasa’ya hayran bir yavru aslan olarak mutlu bir hayat süren Simba, sinsi amcası Scar’ın planlarından habersizdir. Kral olmak için fırsat kollayan Scar, Mufasa’yı öldürdükten sonra Simba için tehlike baş gösterir. Amcasının ihaneti ve babasının kaybı ile yıkılan Simba sürgüne gider. Zamanı geldiğinde hakkı olanı almak için geri dönecek ve amcasına yaptıklarının bedelini ödetecektir. Genç Simba’nın cesur babası Mufasa’yı, usta oyuncu James Earl Jones seslendiriyor. Simba’ya da başarılı oyuncu ve müzisyen Donald Glover sesiyle hayat veriyor.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Jon Favreau
Senarist: Jeff Nathanson
Yapım: ABD
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