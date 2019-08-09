Hafta bitmeden

Sevcan Orhan ile bayram

Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçılarından Sevcan Orhan, 13 Ağustos Salı günü Jolly Joker Mersin sahnesinde olacak. Dinleyicilerine güzel bir türkü akşamı sunacak olan sanatçı, 21.00’da müzikseverlerle buluşacak.

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Derviş, Tekke ve Hüzün

Bilindiği gibi Osmanlı zihniyetini oluşturan “atardamar”lardan biri de tasavvuf kültürüdür. Maksadımız Tanzimat ve Cumhuriyet döneminde bu damarda cevelân eden “kan” hakkında biraz bilgi sahibi olmak, dünden nefret etmeden ve onu tabulaştırmadan olabildiğince soğukkanlı bir şekilde anlayabilmek ve yarına ışık tutabilmek. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Derviş, Tekke ve Hüzün adlı kitapta tasavvuf ve tarikatlar hakkında genel bilgiler verildikten ve bazı değerlendirmeler yapıldıktan sonra Tanzimat döneminde yaşayan veya bu dönemde doğup Cumhuriyet yıllarında ilgili mevzularda eser/emek veren kırk kişi kısaca tanıtılıyor. Mustafa Kara’nın kaleme aldığı kitap, din ve kültür tarihimizin bir sayfasına farklı açıdan ışık tutuyor.