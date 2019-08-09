Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Yazıda âhenk ve renk
Sadberk Hanım Müzesi’nde kitap sanatları ve hat koleksiyonuna dahil olan eserlerin yer aldığı Yazıda Âhenk ve Renk sergisi, 22 Aralık 2019 tarihine kadar sanatseverleri bekliyor. Kitap sanatları konusunda uzman Prof. Dr. Zeren Tanındı’nın küratörlüğünü üstlendiği sergide nâdîde el yazması Kur’ân-ı Kerîm, dua kitapları, ferman, berat ve vakfiye gibi belgeler ile Osmanlı döneminin ünlü hattatlarının elinden çıkma Hilye-i Şerif, veciz sözler ve duaları içeren hüsn-i hat levhalardan oluşan 200 eser yer alıyor. Yazıda Ahenk ve Renk Sergisi, 22 Aralık 2019 tarihine kadar, çarşamba günleri hariç her gün 10:00-17:00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.
Bayramın en eğlenceli adresi KidZania
Dünyanın ilk Çocuklar Ülkesi KidZania Kurban Bayramı’na özel hazırladığı içerikleriyle minik ziyaretçilerini bekliyor. Bayramın birinci günü 13.00-20.00, diğer günler ise 10.00-20.00 saatleri arasında minik beyefendi ve hanımefendileri ağırlayacak olan KidZania; unutulmaz bir bayram tatili sunuyor. Minikler Şefler Akademisi’nde tadı damakta bırakacak ikram kurabiyeler ve El Sanatları Atölyesi’nde sevdikleri için rengarenk bayram kartları hazırlayacak.
Jehan Barbur’dan akustik konser
Jehan Barbur, Akustik Konseri ile Zai Yaşam’da sevenleriyle buluşacak. Müzisyen, yazar, şair ve oyuncu Barbur, etkileyici sesi ve sahnesiyle bugün 20.30’da dinleyicilerinin karşısına çıkacak.
Linet ve Rubato aynı sahnede buluşuyor
Linet & Rubato, 15 Ağustos Perşembe günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda birlikte sahne alacak. Konser, 21.00’da başlayacak. Yerinizi ayırtmayı unutmayın…
Sevcan Orhan ile bayram
Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçılarından Sevcan Orhan, 13 Ağustos Salı günü Jolly Joker Mersin sahnesinde olacak. Dinleyicilerine güzel bir türkü akşamı sunacak olan sanatçı, 21.00’da müzikseverlerle buluşacak.
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Derviş, Tekke ve Hüzün
Bilindiği gibi Osmanlı zihniyetini oluşturan “atardamar”lardan biri de tasavvuf kültürüdür. Maksadımız Tanzimat ve Cumhuriyet döneminde bu damarda cevelân eden “kan” hakkında biraz bilgi sahibi olmak, dünden nefret etmeden ve onu tabulaştırmadan olabildiğince soğukkanlı bir şekilde anlayabilmek ve yarına ışık tutabilmek. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Derviş, Tekke ve Hüzün adlı kitapta tasavvuf ve tarikatlar hakkında genel bilgiler verildikten ve bazı değerlendirmeler yapıldıktan sonra Tanzimat döneminde yaşayan veya bu dönemde doğup Cumhuriyet yıllarında ilgili mevzularda eser/emek veren kırk kişi kısaca tanıtılıyor. Mustafa Kara’nın kaleme aldığı kitap, din ve kültür tarihimizin bir sayfasına farklı açıdan ışık tutuyor.
Köşe Bucak İstanbul
“İstanbul’un Bütün Renkleri!...” Osman Cemal Kaygılı’nın, 1931 yılında Yeni Gün gazetesinde “İstanbul’un Köşe Bucağı” başlığı altında kaleme aldığı bu gezi yazıları, tam anlamıyla bir kültür hazinesi. Osman Cemal Kaygılı, İstanbul’u semt semt, köşe bucak bilen, bilmekle kalmayıp her bölgedeki yaşam tarzları üzerine engin tecrübeleri olan bir “halk yazarı”dır. Semtlerin yanında , şehrin renkli sakinlerinin de köşe bucağı tutuğu bir kitap. Bir zamanlar İstanbul’unun meşhur simaları ilginç özellikleriyle Osman Cemal Kaygılı’nın eğlenceli kaleminde bugün, bir kez daha hayat buluyor.
VİZYONDAKİLER
KONUŞAN HAYVANLAR
Konuşan Hayvanlar, hayvan dostlarını kötü adamların elinden kurtarmak için zorlu bir mücadeleye atılan 9 yaşındaki bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Can, ailesi hayvan koruma parkında çalıştığı için zamanının çoğunu sevimli dostları ile birlikte geçirir. Can’ın oldukça farklı bir özelliği vardır. Can, hayvanları duyabilmekte ve onlarla konuşabilmektedir. Parkın sahibi olan Şaheste, park arazisini satıp yerine rezidans yaptırmak ister. Şaheste’nin babası parkta hayvanların bakımı yapıldığı için arazinin satılmasına karşı çıksa da Şaheste planını uygulamak için gizlice mafya ile anlaşır. Hayvan dostlarından ayrılmayı istemeyen Can, Şaheste’nin planını bozmak ve hayvan dostlarını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Mustafa Kotan
Senarist: Ayşe Balıbey, Ümit Açıkdilli
Oyuncular: Emir Özyakışır, Ayça Erturan, Ferit Aktuğ, Hülya Duyar, Ebru Akel Sancak, Aslı Samat, Barış Çelikkol, Eray Demirkol, Orhan Eşkin, Naz Ar, Cantürk Çolak
Yapım: Türkiye
KANLI EFSANE
Film, nişanlısını ararken kendisini korkunç bir dünyanın içinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir gazeteci, gizemli bir şekilde kaybolan nişanlısını bulmak için araştırma yapmaya başlar. Ancak yaptığı bu araştırmalar gazeteciyi şeytani bir grubun yönettiği tehlikeli ve uğursuz olduğuna inanılan soruşturmanın içerisine sürükler. Araştırma devam ettikçe şeytani güçlerin gün yüzüne çıkmasına neden olan gazeteci, kendisini korkunç bir dünyanın içerisinde bulur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Sean Brown, Luke Gosling
Senarist: Sean Brown, Luke Gosling
Oyuncular: Jonathan Mc Clean, Anna Dawson, Hannah Chalmers, Matt Ray Brown
Yapım: İngiltere
AYIN KARANLIK YÜZÜ: HİTLER’İN ÇOCUKLARI
Hitler’in Çocukları, insanlığı kurtarmak için savaşmak zorunda kalan bir topluluğa odaklanıyor. Nükleer savaş sonrası yaşanmaz bir hale gelen dünyada, insanlığın son sığınağı Naziler’in Ay’daki üssüdür. Ancak burada da yaşam iyi değildir. Yaşam koşullarının gittikçe daha kötü bir hâl alması, insanları yeni yer arayışına sürükler. İnsanlar, son çare dünyanın merkezinde bulunan gizli bir şehre yerleşmeye karar verir. Tam da bu sırada beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalırlar. İnsanlığın kurtulması için öncelikle karşılarına çıkan Vril’in öncüsü olduğu şekil değiştirebilen bir sürüngenler ırkı ve onların dinozor ordusu ile savaşmak zorundadırlar.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Timo Vuorensola
Senarist: Timo Vuorensola, Dalan Musson
Oyuncular: Lara Rossi, Vladimir Burlakov, Julia Dietze, Udo Kier, Tom Green, John Flanders, Ricky Watson, Stephanie Paul
Yapım: Finlandiya, Almanya, Belçika
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