Hafta bitmeden

Köşe Bucak İstanbul

“İstanbul’un Bütün Renkleri!...” Osman Cemal Kaygılı’nın, 1931 yılında Yeni Gün gazetesinde “İstanbul’un Köşe Bucağı” başlığı altında kaleme aldığı bu gezi yazıları, tam anlamıyla bir kültür hazinesi. Osman Cemal Kaygılı, İstanbul’u semt semt, köşe bucak bilen, bilmekle kalmayıp her bölgedeki yaşam tarzları üzerine engin tecrübeleri olan bir “halk yazarı”dır. Semtlerin yanında , şehrin renkli sakinlerinin de köşe bucağı tutuğu bir kitap. Bir zamanlar İstanbul’unun meşhur simaları ilginç özellikleriyle Osman Cemal Kaygılı’nın eğlenceli kaleminde bugün, bir kez daha hayat buluyor.

VİZYONDAKİLER

KONUŞAN HAYVANLAR

Konuşan Hayvanlar, hayvan dostlarını kötü adamların elinden kurtarmak için zorlu bir mücadeleye atılan 9 yaşındaki bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Can, ailesi hayvan koruma parkında çalıştığı için zamanının çoğunu sevimli dostları ile birlikte geçirir. Can’ın oldukça farklı bir özelliği vardır. Can, hayvanları duyabilmekte ve onlarla konuşabilmektedir. Parkın sahibi olan Şaheste, park arazisini satıp yerine rezidans yaptırmak ister. Şaheste’nin babası parkta hayvanların bakımı yapıldığı için arazinin satılmasına karşı çıksa da Şaheste planını uygulamak için gizlice mafya ile anlaşır. Hayvan dostlarından ayrılmayı istemeyen Can, Şaheste’nin planını bozmak ve hayvan dostlarını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.