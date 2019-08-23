Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta
- MERVE YILMAZ ORUÇ
MUSTAFA KESER'DEN MÜZİK ZİYAFETİ
Saz’ın, sözün, musıkinin büyük ustası Mustafa Keser eşsiz repertuarı ve muhteşem sahne performansı ile 28 Ağustos Çarşamba günü Bodrum Kale sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak. Sanatçı, 21.30’da sahnede olacak. Mendilleri hazırlayın…
NÜKHET DURU İLE NOSTALJİ YOLCULUĞU
Turkish Airlines Açıkhava Konserleri Nükhet Duruyu 60 kişilik sinema senfoni orkestrası eşliğinde ve sürpriz konuklarının katılımıyla bambaşka bir senfoni konseptinde Poll production organizasyonuyla sevenleriyle buluşturacak. Program, 28 Ağustos Çarşamba günü 21.00’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçeleşecek.
BÜYÜK BALIĞI KİM YAKALAYACAK?
Sportif balıkçılığın Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden MOST Bodrum Turnuvası, Yalıkavak Marina’da devam ediyor. Dördüncüsü düzenlenen turnuva yarın sona erecek. Turnuvaya 50 sportif balıkçı teknesi ve 250 yarışmacı katılıyor. Katılımcılar heyecan dolu turnuvada büyük balık rekorunu kırmak için kıyasıya yarışıyorlar .
EĞLENCELİ HAFTASONU
Bugün, Akasya Retro Lunapark’ta ‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’ oyunu sergilenecek. Yarın ise iki kardeş Müge ve Mine’nin sevimli kedileri Mıncır’ı da alarak dünyayı dolaştıkları, ‘Canım Kardeşim’ adlı çizgi dizinin tiyatro uyarlaması minik misafirlerle buluşacak. Gösterimler 18.00’da başlayacak ve ücretsiz olarak sunulacak.
BİLİNÇ NEHRİ
Dünyaca ünlü nörolog yazar Oliver Sacks, ölümünden kısa bir süre önce taslağını hazırladığı Bilinç Nehri’nde okurları evrimden botaniğe, kimyadan nörobilime, tıptan sanata çeşitli alanlar arasında bir gezintiye çıkarıyor. Charles Darwin, Sigmund Freud ve William James gibi isimlerin rehberliğinde, yaratıcılığın gizemleri, bilincin doğası, insan dışı yaşam formlarının zihinsel hayatı ve bilim tarihinin kör noktaları gibi konuları inceliyor.
VİZYONDAKİLER
BİR ZAMANLAR... HOLLYWOOD’DA
Quentin Tarantino, Bir Zamanlar... Hollywood’da filmiyle, her şeyin değişmekte olduğu 1969 Los Angeles’ini ziyaret ediyor. TV yıldızı Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ve uzun süredir onun dublörlüğünü yapmakta olan Cliff Booth (Brad Pitt), artık tanımakta zorlandıkları film endüstrisinde, yollarına devam etmeye çalışmaktadırlar. Sharon Tate’in ve dört arkadaşının Charles Manson’un müritleri tarafından korkunç cinayeti ise filmde geri plandaki hikayeyi oluşuturuyor. Yazar ve yönetmen, bu dokuzuncu filminde geniş bir oyuncu kadrosu ve farklı hikâyelerle, Hollywood’un altın çağının son günlerine, saygı duruşunda bulunuyor.
Yönetmen: Quentin Tarantino
Senarist: Quentin Tarantino
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Luke Perry
Yapım: ABD
RENKLİ PENGUENLER, UZAY KAŞİFLERİ
Sammy ve Nick’in galaksiler arasında yürütülen uzay araştırmalarının, başına geçmiştirler. Görevleri küçük bir buz kütlesinde mahsur kalan pengueni kurtarmak. Sammy ve Nick’in, minik pengueni kurtarmak için gidecekleri gezegen ise Dünya’dır. Bir taraftan pengueni kurtarmak diğer taraftan da kendi gezegenlerine geri dönebilmek için zamanın önüne geçmeleri gerecek. Yolculukları süresince uzay kaşifleri, Kuzey Kutbu’na hayran kalırkan bir yandan keşiflerini sürdürecekler ve çeşitli hayvanlar hakkında daha önceden bilmedikleri yeni şeyler öğrenecekler. Bu süreçte karşılarına hiç hesaba katmadıkları durumlar çıkacaktır. Hepsinin üstesinden gelebilmek en büyük amaçları olacak çünkü gezegende kendi yardımlarını bekleyen, nice canlı türü bulunmakta.
Yönetmen: Evan Tramel
Yapım: ABD
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