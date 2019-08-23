Hafta bitmeden

Yönetmen: Quentin Tarantino

Senarist: Quentin Tarantino

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Luke Perry

Yapım: ABD

RENKLİ PENGUENLER, UZAY KAŞİFLERİ

Sammy ve Nick’in galaksiler arasında yürütülen uzay araştırmalarının, başına geçmiştirler. Görevleri küçük bir buz kütlesinde mahsur kalan pengueni kurtarmak. Sammy ve Nick’in, minik pengueni kurtarmak için gidecekleri gezegen ise Dünya’dır. Bir taraftan pengueni kurtarmak diğer taraftan da kendi gezegenlerine geri dönebilmek için zamanın önüne geçmeleri gerecek. Yolculukları süresince uzay kaşifleri, Kuzey Kutbu’na hayran kalırkan bir yandan keşiflerini sürdürecekler ve çeşitli hayvanlar hakkında daha önceden bilmedikleri yeni şeyler öğrenecekler. Bu süreçte karşılarına hiç hesaba katmadıkları durumlar çıkacaktır. Hepsinin üstesinden gelebilmek en büyük amaçları olacak çünkü gezegende kendi yardımlarını bekleyen, nice canlı türü bulunmakta.