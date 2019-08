Hafta bitmeden

Sarah Chang ile keman resitali

Brahms ve Bruch’un keman konçertolarını seslendirdiği son kaydı ile Gramophone tarafından gelmiş geçmiş en iyi 250 albüm arasına girmeyi başaran sayısız ödüle sahip Sarah Chang, 7 Eylül Cumartesi günü Aya İrini’nin büyüleyici atmosferinde dinleyicileri ile buluşacak. Kariyerinin en özel performanslarından birini sergileyecek olan sanatçı, 20.30'da sahnede olacak.

Fidelio Trio'dan klasik müzik akşamı

Piyano üçlüsü türünün en heyacan verici gruplarından biri olarak gösterilen ve dünya sahnelerinde çok geniş bir repertuar seslendiren Fidelio Trio, Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında bugün Antik taş Ocağı'na konuk oluyor. Kemanda Darragh Morgan, viyolonselde Adi Tal ve piyanoda Mary Dullea’dan oluşan üçlünün resitali, 21.15'te başlayacak.

Muazzez Ersoy ve Kutsi Harbiye'de

Klasik Türk Müziği'nin kıymetli seslerinden Muazzez Ersoy ve Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Kutsi , Paraf Halkın Yıldızları kapsamında 2 Eylül Pazartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Konser, 21.00'da başlayacak. Yerinizi ayırtmayı unutmayın…

Minikler Şirinle rile buluşacak

Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek Şirinler Live Show, çocuklara eğlence ve neşe dolu bir gün yaşatacak. 8 Eylül'e kadar her gün Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de sahnelenecek oyun tüm çocuklara ücretsiz olacak. Ayrıca gösteri sonunda her çocuğa Şirinler posteri hediye edilecek. Her gün 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 seansları 4 seans olarak sahnelenecek gösteride minikler Şirinler ile neşeli bir gün geçirecek. Gösteri Şirinler Köyü’nün kurulacağı özel sahnede gerçekleşecek.

Şile Bezi Festivali devam ediyor

Bu yıl 32.’si düzenlenecek olan Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, dün başladı. Doğası, kültürü, tarihiyle İstanbul’un gizli cenneti Şile'de etkinlikler yarına kadar devam edecek. Şile Belediyesi tarafından 31 yıldır düzenlenen ve ‘Şile Bezini’ dünyaya tanıtmayı hedefleyen festivalde, üç gün boyunca ziyaretçiler, Şile Bezi yapımından geleneksel olarak her yıl yapılan denizde Şile Bezi yıkama ritüeline kadar çok sayıda tarihi önem taşıyan aktiviteye katılacak. Bu yıl festivalde yarın başlayacak balık sezonu için geleneksel bir tören yapılacak. Program kapsamında konserler de devam edecek. Bugün, Tuğba Yurt yarın ise Fettah Can sevilen şarkılarını Şile Bezi Festivali için söyleyecek. Dans gösterilerinin de yer alacağı festivalde sokak müzisyenleri de performans sergileyecek.

Jose Parla'nın gözünden İstanbul

“1999’da İstanbul’u ilk kez ziyaret ettiğimde, insanlarına ve içinde yaşadıkları güzel çevreye hayran kalmıştım. Kentle aramda yakın bir bağ hissetmiştim, zira bana bir şekilde anne ve babamın doğduğu şehir olan Havana’yı anımsatmıştı. İstanbul Boğazı’nın enerjisi, kentin surları ve mabet duvarlarındaki hat eserleri bana ilk görüşte ilham vermişti. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki hattatların nasıl bir hayatları olduğunu merak etmiştim ve o zamandan beri hep dünya tarihinin bu usta hattatlarının yarattığı kültüre saygı duruşu niteliğinde bir proje yapmanın hayalini kurdum.” diyen Jose Parla'nın Türkiye'deki ilk sergisi ISTHMUS, ISTANBUL’74 ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşacak. Küba asıllı Amerikalı çağdaş sanatçı José Parlá’nın İstanbul’a özel olarak hayata geçirdiği ve eski Türkçede “iki tarafı su ile çevrili, iki büyük kara parçası arasında bağlantı sağlayan kara uzantısı” anlamına gelen ISTHMUS sergisi; İstanbul Kültür Sanat Vakfı 16. İstanbul Bienali’nin paralel sergilerinden biri olacak. 9-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek sergide sanatçı, İstanbul projesi ISTHMUS ile bu tarihi kente kaligrafinin ve graffitinin kendine özgü dünyalarını aynı anda taşımayı başarıyor.

ARİFLERİN SATRANCI ŞERHİ

Eser, Muhyiddin İbn Arabi’ye (k.s.) atfedilen “Ariflerin Satrancı” adlı oyunun Şeyh Muhammed b. el-Haşimi tarafından yapılan şerhinin tercümesi, oyunun tarihçesine dair bir araştırma içeren ek bölüm ve kitapla birlikte verilen oyun tablosundan oluşmakta. Ariflerin Satrancı Şerhi’nin tercümesinde aslında sadık kalmaya özen gösterilmiş. Şerhin mukaddime babları, ağır ağır okunulması, üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken tasavvuf öğretisine ait meseleleri ele alan bölümlerdir. Eserin satranç tablosundaki makamların açıklamasını içeren bölümü, tasavvufi mertebelere dairdir. Son bölüm olan Hatime ise Hak talibi olan oyuncuya nasihatleri ihtiva etmekte.

VİZYONDAKİLER

MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET

11 yaşındaki Neşe, Abisi ve arkadaşları, mahallelerinde güzel bir yaz geçirmektedirler. Ancak bir gece Neşe odasının penceresinden bakarken masal kahramanı bir cücenin bahçelerine bir şey sakladığını görür. Ertesi sabah bahçede bulduğu şey masal diyarına açılan kapının sihirli anahtarıdır ve bu anahtar Neşe’nin ve abisinin, arkadaşları ile birlikte o yazın hatta tüm yaşamlarının en unutulmaz iki gününü geçirmelerine sebep olacaktır.

Künye

Yönetmen: Burak Kuka

Senarist: Başak Gülsoy

Oyuncular: Ecrin Su Çoban, Berk Coşkun, Ayça Tilki, Nila Fırat, Ayşegül Çınar

Yapım: Türkiye

ELVEDA OĞLUM

Elveda Oğlum, Çin’de 1980’lerde yaşayan iki ailenin hayatına odaklanıyor. Film, 1980'lerin pazar odaklı ekonomik reformlarından başlayarak uzun bir süreci kapsıyor. İki evli çift bu süreç içerisinde Çin’de yaşanan sosyal ve ekonomik değişikliklere uyum sağlamaya çalışır. Film, Çin’in tek çocuk politikasının yıkıcı etkilerini derinden yaşayan bir çifti izliyor. Ülkenin ekonomik büyümesinin ardından gelen toplumsal dönüşümünü de gözlemleyen film sevgi, arkadaşlık, çocuk sahibi olmak, keder, affetme gibi kavramlara da değiniyor.

Künye

Yönetmen: Wang Xiaoshuai

Senarist: Ah Mei, Wang Xiaoshuai

Oyuncular: Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi, Du Jiang, Ai Liya

Yapım: Çin

KEDİLER

Kediler, efsanevi kedi cennetini bulmak için evden kaçan oğlunun peşine düşen Blanket adındaki bir kedinin maceralarını konu ediyor. Blanket, oğlu Cloak ile birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşamaktadır. Hayatı sadece yaşadığı evden itibaren olan Cloak, dışarıdaki gerçek yaşamı fazlasıyla merak etmektedir. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen Cloak, artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılamaya karar verir. Efsanevi kedi cennetini bulmak için evden kaçan Cloak, zorlu bir maceraya atılır. Oğlu için endişelenen Blanket, onu bulmak için yola koyulmaya karar verir. Geçmişte yaşadıklarından dolayı büyük bir korku içerisinde olan Blanket, bunun üstesinden gelip bir Amerika papağanının yardımı ile oğlunun peşine düşer.

Künye

Yönetmen: Gary Wang

Senarist: Gary Wang

Yapım: Çin