Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Akbatı 8. yaşını eğlence dolu hafta sonu ile kutluyor
Yaşamın her anında dolu dolu etkinlikler sunan Akbatı, 8. yaşını bugün ve yarın Akbatı Festival Park’ta gerçekleşecek olan Akbatı Festivali ile kutlayacak. İki güne yayılacak festival, gün boyu birbirinden eğlenceli aktiviteler, sokak lezzet stantları, söyleşiler, çocuk atölyeleri ile her yaştan misafir dopdolu keyifli bir hafta sonu geçirecek. Aynı zamanda müzik ve dans gösterilerinin de olacağı festivalde, sevilen şarkılarıyla Göksel ve Kolpa sahne alacak. Dünden bugüne sevilen şarkılarıyla bugün 21.00’da pop müziğin sevilen sesi Göksel, yarın 19.00’da ise müzik dünyasında özel bir yer edinen Kolpa sahnede olacak. Ayrıca Gurme Yazar Ebru Erberdi’nin katkılarıyla hazırlanan kokoreçten, dönere, nohut-pilavdan, dondurmaya, söğüşten lokmaya kadar birbirinden enfes sokak lezzetleri stantları, tadı damaklarda bırakacak.
Dünyanın en hızlı piyanisti ile resitale hazır mısınız?
Klasik ve popüler müzik arasındaki sınırları kıran, vurucu ve etkileyici piyano stili ile dikkatleri üzerine çeken Peter Bence, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne konuk oluyor. Michael Jackson, Queen ve Sia’nın piyano düzenlemeleri ile 500 milyondan fazla YouTube görüntülenmesiyle büyük bir başarı yakalayan genç yetenek, 13 Eylül Cuma günü 20.30’da sahnede olacak. “En Hızlı Piyanist” olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde bulunduran, dünyaca ünlü virtüöz piyanist, kayıt sanatçısı, besteci ve yapımcı plan Peter Bence ile harika bir akşama hazır mısınız?
Gitmek geri dönmemek midir?
Akbank Sanat bu yıl 12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Contemporary Istanbul’da yer alan standında Hint çağdaş sanatının önde gelen isimlerinden Sudarshan Shetty’nin “Çekip Gitmek / Yürüyüp Gelmek, Walking Away / Coming A Way” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide bir video, bir de yerleştirme eseriyle yer alacak olan Sudarshan Shetty’nin sanat pratiği insanın evrensel var oluş gerçeğini sınar nitelikte. Küratör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, sergi ile ilgili şunları aktardı: “Shetty’nin sergisi aramanın gerçekliği üstüne kuruluyor. Gitmek ve gelmek, aramakla ilgili süreçlerdir. Shetty, uzun yolun anlamını, insanın doğduğu andan itibaren çıktığı o yolu, aramanın ve bulmanın trajiğini sorguluyor. Ve ana soru ortada duruyor: Gitmek geri dönmemek midir?”
Efsanevi grup Evanescence İstanbul’da
Kuruculuğunu Amy Lee’nin üstlendiği, iki Grammy Ödülü sahibi başarılı rock grubu Evanescence, uzun bir aradan sonra Avrupa turnesi kapsamında 13 Eylül Cuma günü İstanbul’da Volkswagen Arena sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Müziğinde rock, metal ve senfonik öğeleri birleştiren efsanevi grup Evanescence, 21.00’da sahnede olacak. Bu konser kaçmaz…
Kukuli ve arkadaşları çocuklarla buluşuyor
Yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcından önce çocuklar, TRT Çocuk ekranlarının en çok izlenilen çizgi kahramanı Kukuli ve arkadaşlarıyla buluşuyor. İstMarina AVM’de bugün ve yarın tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olan etkinlik; 14.00-16.00 ve 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Çocuklar, Kukuli ve arkadaşlarının en yeni maceralarına ortak olacak.
Maçka'da Karadeniz fırtınası esecek
Şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park, yarın kapılarını dinamik ezgileri, enerji dolu halk oyunları ve yöresel tatları ile Karadeniz ruhunun tam olarak hissedileceği bir Karadeniz Şöleni’ne açıyor. URU ve Karadeniz FM iş birliği ile düzenlenecek olan “Maçka’da Buluşalım – Bir Karadeniz Şöleni”nde Karadeniz yöresinin en güzel sesleri sahne alırken, birbirinden özel tatlar ve el sanatlarına dayalı atölyeler ile İstanbul’da memleket hasreti çeken Karadenizliler ve Karadeniz severler bir araya gelecek. Programda; Resul Dindar, kemençe ustası Ekin Uzunlar, grup İmera, Gökhan Birben, Ezgi Eyüboğlu ve Salih Yılmaz sahne alacak. Biletler, Biletix’te.
İstanbul’un kadim meydanının öyküsü: Beyazıt
Sevinç Bayrak’ın, Büyük Konstantin devrine kadar uzanan kadim bir tarihi bulunan Beyazıt Meydanı’nın öyküsünü kaleme aldığı Bir Meydan Öyküsü Beyazıt adlı eseri raflarda yerini aldı. Bayrak, hem tarihsel süreciyle hem de modern kentte uzunca süre oynadığı merkezi rolle, Beyazıt Meydanı öyküsü için 1914-1964 yıllarını seçiyor. Eserde elli yıllık süreç ve kentin bütününe göre sınırları belli bir mekândan yola çıkarak Beyazıt Meydanı’nın başından geçenler üzerinden bir kent öyküsü paylaşılıyor.
VİZYONDAKİLER
BHARAT
Bharat, bir ailenin özgürlük için verdiği zorlu mücadeleyi konu ediyor. Bharat, henüz sekiz yaşında bir çocukken, ailesi ile birlikte hayatlarını kurtarmak için evlerini terk eder. Ülkeden ayrılacakları sırada ablasının kaybolması, ailenin planlarını değiştirir. Babası, ablasını bulmak için geride kaldığında küçük çocuk babasına, ne olursa olsun ailesini bir arada tutacağına söyler. Bharat, karşısına türlü zorluklar çıksa da o sözünü tutmak için elinden geleni yapar. Aradan geçen onca yılın ardından yetişkin bir adam olduğunda bile Bharat, babasına verdiği sözden güç alarak yaşadığı zorlukların üstesinden gelip ailesini bir arada tutmaya çalışır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Ali Abbas Zafar
Senarist: Ali Abbas Zafar
Oyuncular: Salman Khan, Disha Patani, Tabu, Katrina Kaif, Sunil Grover, Jackie Shroff
Yapım: Hindistan
BOZKIR
Abdullah ile Çolak Ziya, Konya’nın Bozkır ilçesinde yaşayan iki arkadaştır. Abdullah ve Çolak Ziya, bir gün arkadaşları Testici Bekir’in evine giderler. Bekir evde yoktur ve onlarla eşi Süheyla ilgilenir. Bu durumu fırsat bilen Çolak Ziya, genç kadını yalnız bulduğu bir esnada, ona tacizde bulunur. Abdullah’ın gelmesi ile kaçmaya başlayan Çolak Ziya, Bozkır’ın ıssız tepesine geldiğinde, Abdullah’ın tek kurşunu ile ölür. Abdullah, adalete teslim olur. Hayatı mahvolan Abdullah, sözlüsüne kavuşmak için suçunu inkar etmeye karar verir. Bozkır kabadayısı olan Erol Kara’nın da suçu üstlenmesi ile serbest kalan Abdullah için asıl hesaplaşma şimdi başlayacaktır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Mehmet Tanrısever
Senarist: Mehmet Tanrısever
Oyuncular: Soydan Soydaş, Tarık Tanrısever, Süleyman Kabaali, Ayçin Tuyun, Engin Yüksel
Yapım: Türkiye
UZAY PARKI
Uzay Parkı, galaksiyi kurtarmaya çalışan küçük bir kızın hikayesini konu ediyor. Suha babasını kaybetmesinin ardından annesi ile birlikte hayata devam eder. Annesi çalıştığı için büyükannesinin yanında küçük bir kasabada yaşayan Suha, bir gece yıldızları seyrederken kendisini bir anda bir uzay parkının içinde bulur. Küçük kız, evrendeki tüm yıldızlarla ilgilenen bu parkı oldukça büyüleyici bulur. Bu sırada dünyayı yok edecek bir tehlike meydana geldiğinde Suha uzaylı dostu ile birlikte harekete geçer. Karanlığın oluşmasını engellemeye çalışan ve böylece yıldızların yok olmasını planlayan kötülüğe karşı zorlu bir maceraya atılan Suha, karanlığı geri getirmeyi başarabilecek midir?
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Jong-Shik Won
Senarist: Jong-Shik Won
Yapım: Güney Kore
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