Hafta bitmeden

Efsanevi grup Evanescence İstanbul’da

Kuruculuğunu Amy Lee’nin üstlendiği, iki Grammy Ödülü sahibi başarılı rock grubu Evanescence, uzun bir aradan sonra Avrupa turnesi kapsamında 13 Eylül Cuma günü İstanbul’da Volkswagen Arena sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Müziğinde rock, metal ve senfonik öğeleri birleştiren efsanevi grup Evanescence, 21.00’da sahnede olacak. Bu konser kaçmaz…

Kukuli ve arkadaşları çocuklarla buluşuyor

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcından önce çocuklar, TRT Çocuk ekranlarının en çok izlenilen çizgi kahramanı Kukuli ve arkadaşlarıyla buluşuyor. İstMarina AVM’de bugün ve yarın tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olan etkinlik; 14.00-16.00 ve 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Çocuklar, Kukuli ve arkadaşlarının en yeni maceralarına ortak olacak.