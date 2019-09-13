Hafta bitmeden

Çevre dostu çocuklar ‘bez çanta’ tasarlayacak

Çevre kirliliğinin önüne geçmek için yapılabilecek şeylerden biri de günlük alışkanlıklarımızı değiştirmek. Bu bilinçle yola çıkan minik çevre elçileri hafta sonu ‘Bez Çanta Atölyesi’nde çantaları diledikleri gibi tasarlayacak. Atölye etkinlikleri, bugün ve yarın 14.00 ila 16.00 saatleri aralığında gerçekleşecek. Ayrıca çocuklar, birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları izleyecek. Bugün ‘Topik’in Rüyası’ yarın ise ‘Cesur Farecik-Cik-Cik’ adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi’nde 13.00’da sahnelenecek. Etkinlikler tüm çocuklara ücretsiz.

Hayal gücünüzü zorlayın: Wreck

“WRECK - Soyu Tükenmişler Listesi” hareket, ses ve görsel sanatları bir araya getiren disiplinlerarası bir performans. Kocaman, siyah, havayla şişirilmiş yastık gibi yumuşak bir plastik, boşlukta hareket eder. Tıpkı bir avcı gibi. Bu soyut objenin çağrışımsal bir gücü var: insanları yutup tükürdüğü için Leviathanların bir alegorisi, denizaltındaki efsanevi canavarlar, kapitalizmin metaforu veya insanlık koşulları gibi düşünülebilir. Kavramsal katmanları sayesinde izleyenlerin çağrışımlarını çeşitlendiren ve hayal gücünü zorlayan bir etkiye sahip. Gösteri, 17 Eylül Salı günü Sakıp Sabancı Müzesi’nde 20.30’da başlayacak.

Mimarlardan sanatsal projeler

The Circle tarafından çağdaş mimarlık ortamında 40 yaş ve altındaki genç mimarların yenilikçi fikir ve projelerini kayıt altına almak ve uluslararası platformlara taşımak amacıyla düzenlenen GEMSS - Genç Mimarlar Seçkisi ve Sergisi’nin açılışı geçtiğimiz hafta yapıldı. Mimariye dair çok boyutlu bir arşiv oluşturacak olan bu seçkiyi, 12 Ekim’e kadar ziyaret edebilirsiniz.