Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Müziğin dahi çocuğu David Garrett İstanbul’da
10 yıllık crossover kariyerini “Unlimited - LIVE“ dünya turnesi ile taçlandıran David Garrett, Türkiye’deki ilk crossover konserinde hayranları ile buluşuyor. Müziğin dahi çocuğu David Garrett, “Unlimited Live” dünya turnesi kapsamında, Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri ile İstanbul’da. Kariyerinin başından beri müzikte sınır tanımayan Garrett için “SINIRSIZ - Unlimited”, bir tur isminden ziyade yaşam felsefesi. Sevilen klasiklerle birlikte pek çok rock ve pop klasiğini kendine özgü tarzıyla yorumlayan David Garrett, bugün 21.00’da Volkswagen Arena’da.
Süperstar sahnede
Ajda Pekkan, 25 Eylül’de Antalya Sahne Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’na konuk oluyor. Süperstar, sevilen şarkıları ile 21.00’da hayranlarının karşısında olacak. Biletler, Biletix’te. Yerinizi ayırtmayı unutmayın…
Akbank Sanat’tan çocuklara özel atölyeler
Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Akbank Sanat, eylül ayında da dopdolu bir programla minikleri sanat yapmaya davet ediyor. Bugün; Rengarenk Kupalar Atölyesi, 11.00-12.30; Kendi Çantamı Tasarlıyorum Atölyesi, 13.00-14.15; Mini Mozaik Atölyesi, 15.00-16.15; İleri Dönüşüm Heykel Atölyesi, 17.00-18.30’da başlayacak.
Kral Lear
Hem aktör hem çevirmen kimliğiyle yoğun bir Shakespeare mesaisi olan Haluk Bilginer, bu kez Shakespeare’in “trajedisini kendi elleriyle çizen” kahramanı Kral Lear’a bürünüyor. Kral Lear, kızları ve ülkedeki diğer güç odakları arasında dönen bu trajedi, oyunun özündeki grotesk etkiler eşliğinde yorumlanıyor. İktidarın ve mülkiyetin paylaşımı üzerine çokkatmanlı bir klasik olan oyun, 23 Eylül Pazartesi 20.30’da Meb Şura Salonu’nda sahnelenecek.
Anadolu uygarlıkları ilham verdi
Kültür Bakanlığı’nın katkıları ve Galerim Sanat Galerisi’nin koordinatörlüğünde gerçekleşen Anadolu Uygarlıklarından İzler adlı sergi açılışı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Darphane-i Amire de sanatseverlerle buluşuyor. Siret Uyanık’ın küratörlüğünde gerçekleşen sergi de 23 sanatçının katılımıyla hazırlanan resim, heykel ve seramik çalışmaları yer alıyor. Anadolu’nun zengin kültürel mirasından ilham alınarak hazırlanan ve ülkemizin yetiştirdiği değerli sanatçılarının hazırladığı eserlerden oluşan seçkiyi 30 Eylül’e kadar ziyaret edebilirsiniz.
Çizgilerle Yemen'deki dram
Türkiye Diyanet Vakfı, Yemen’de yaşanan insanlık dramının uluslararası toplumda duyurulması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Uluslararası Çizgilerle Yemen adlı karikatür sergisi düzenliyor. Uluslararası kamuoyunun dikkatini Yemen’de yaşanan büyük trajediye çekmek amacıyla düzenlenen sergiye 62 ülkeden 105 karikatürist destek veriyor. Çizerlerin Yemen’deki iç savaşı konu alan eserlerini, Büyük Çamlıca Camii Sanat Galerisi’nde 4 Ekim’e kadar görebilirsiniz.
Yeni Nesil Çocuk Festivali
Tepe Nautilus, dünyanın en sevilen oyunları ve şovlarını farklı bir deneyim edinmek isteyen ziyaretçilerine sunuyor. Türkiye’de ilk kez, 2500 m2’lik dev çadırda gerçekleşecek olan Okula Dönüş Festivali kapsamında çocuklar dünyayı kasıp kavuran oyunları büyük tema alanlarında oynarken, sevdikleri çizgi film karakterleriyle de tanışacak. Oyunların yanı sıra eğlenceli şovlar ve eğitici etkinlikler de olacak.
VİZYONDAKİLER
YILDIZLARA DOĞRU
Yıldızlara Doğru, astronot Roy McBride’ın gerçekleştirdiği uzay yolculuğunu konu ediyor. Astronot Roy McBride’nın babası, 20 yıl önce uzayda hayat olup olmadığını araştırmakla görevlendirilmiştir. Ancak bu görev sırasında kaybolan adamdan bir daha haber alınamaz. Kaybolan babasını galakside aramak isteyen Roy, gezegeni tehdit eden bir gizemi de çözmek amacıyla güneş sisteminin dışına yolculuk eder. Bu yolculuk Roy’un beklediğinde de farklı şeyler öğrenmesine neden olur. Yolculuk sayesinde astronot, insan varlığının doğasına ve kozmostaki yerimize meydan okuyan sırların ortaya çıkmasını sağlar.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: James Gray
Senarist: Ethan Gross, James Gray
Oyuncu: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler, Donald Sutherland
Yapım: ABD
BAĞLILIK ASLI
Bağlılık Aslı, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatına odaklanıyor. Genç bir kadın olan Aslı, bebeğini dünyaya getirmek için işinden ayrılır. Doğumun üzerinden geçen birkaç ayın ardından ise yeniden işe başlamak için gün sayar. İşe başlaması için bakıcı arayan Aslı, uzun süre istediği kişiyi bulamaz. Bu sırada hayatındaki birçok sorunla boğuşan genç kadın, uzun araştırmaların ardından, kendisi gibi bir bebeği olan Gülnihal adında bir bakıcı bulur. Gülnihal’in bebeğine bakması için Aslı’nın hayatına girmesi, Aslı’nın kaçtığı gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Semih Kaplanoğlu
Senarist: Semih Kaplanoğlu
Oyuncu: Kübra Kip, Ece Yüksel, Umut Kurt, Almina Kavcı, Merve Şeyma Zengin, Jale Arıkan
Yapım: Türkiye
GÖRÜLMÜŞTÜR
Görülmüştür, fotoğrafta gördüğü bir kadını takıntı haline getiren genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Zakir, İstanbul’da bir cezaevine memur olarak çalışan bir adamdır. Hayatını mahkumlar arasına geçiren Zakir, cezaevinde hükümlülere gelen mektupları okumakla görevlidir. Her gelen mektup önce Zakir’in kontrolünden geçer. Mektupta yazılanlar cezaevi protokolüne göre bir sorun teşkil etmediği taktirde sahibine ulaşabilir. Cezaevine postalanan mektupların kontrol edildiği bir gün, mektubun birinin içerisinde bulunan bir fotoğraf Zakir’in dikkatini çeker. Fotoğraf Selma adındaki genç ve güzel bir kadına aittir. Genç adam çok etkilendiği bu fotoğrafı çalmaya karar verir. Ancak bir süre sonra olay basit bir hırsızlık olarak kalmaz. Zakir, fotoğrafta gördüğü Selma’yı takıntı haline getirmiştir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Serhat Karaaslan
Senarist: Serhat Karaaslan
Oyuncu: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, İpek Türktan, Erdem Şenocak
Yapım: Türkiye, Almanya, Fransa
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.