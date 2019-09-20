Hafta bitmeden

Görülmüştür, fotoğrafta gördüğü bir kadını takıntı haline getiren genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Zakir, İstanbul’da bir cezaevine memur olarak çalışan bir adamdır. Hayatını mahkumlar arasına geçiren Zakir, cezaevinde hükümlülere gelen mektupları okumakla görevlidir. Her gelen mektup önce Zakir’in kontrolünden geçer. Mektupta yazılanlar cezaevi protokolüne göre bir sorun teşkil etmediği taktirde sahibine ulaşabilir. Cezaevine postalanan mektupların kontrol edildiği bir gün, mektubun birinin içerisinde bulunan bir fotoğraf Zakir’in dikkatini çeker. Fotoğraf Selma adındaki genç ve güzel bir kadına aittir. Genç adam çok etkilendiği bu fotoğrafı çalmaya karar verir. Ancak bir süre sonra olay basit bir hırsızlık olarak kalmaz. Zakir, fotoğrafta gördüğü Selma’yı takıntı haline getirmiştir.

FİLMİN KÜNYESİ Yönetmen: Serhat Karaaslan Senarist: Serhat Karaaslan Oyuncu: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, İpek Türktan, Erdem Şenocak Yapım: Türkiye, Almanya, Fransa